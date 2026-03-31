La pobreza del segundo semestre cayó 4 puntos en Neuquén

El INDEC informó la evolución de los indicadores durante la segunda parte del año pasado. A nivel nacional también bajó. Fue del 28,2%.

La pobreza del segundo semestre cayó al 22,4% de la población en Neuquén

Según el dato difundido por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ), la pobreza alcanzó al 28,2% de la población en Argentina en el segundo semestre del año pasado.

El último dato del organismo responde a los primeros seis meses de 2025, cuando la pobreza llegó al 31,6% y afectó a casi 15 millones de personas.

En tanto, en el conglomerado Neuquén, la pobreza alcanzó al 22,4% de la población durante la segunda parte del 2025. El registro anterior -en el primer semestre- había sido del 26 por ciento.

Al comienzo de la gestión libertaria, la pobreza había llegado al 52,9% y había alcanzado a casi 25 millones de ciudadanos en el primer semestre de 2024.

Qué ocurre con la pobreza en Argentina

Según el reporte del Indec, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó el 21,0%; en ellos reside el 28,2% de las personas. Dentro de este conjunto, el 4,8% de los hogares están por debajo de la línea de indigencia (LI), que incluyen al 6,3% de las personas.

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Esto implica que, para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la EPH, por debajo de la LP se encuentran 2.145 mil hogares, que incluyen a 8.474 mil personas; y, dentro de ese conjunto, 494 mil hogares se encuentran por debajo de la LI, lo que representa 1.884 mil personas indigentes.

Con respecto al primer semestre de 2025, la incidencia de la pobreza registró un descenso tanto en los hogares como en las personas, de 3,1 y 3,4 puntos porcentuales (p.p.), respectivamente. En el caso de la indigencia, no se observaron variaciones estadísticamente significativas.

En cuanto a los grupos de edad según condición de pobreza, se destaca que 41,3% de las personas de 0 a 14 años forman parte de hogares bajo la línea de pobreza.

El porcentaje total de personas bajo la línea de pobreza para los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 64 años fue de 32,6% y 24,6%, respectivamente. En la población de 65 años y más, el 9,7% de las personas se ubicó bajo la LP.

Indice Pobreza segundo semestre 2025

La pobreza y la indigencia en Neuquén y el interior

A nivel regional la incidencia de la pobreza en personas se ubicó en un 28,3% para Gran Buenos Aires, en 32,3% para Cuyo, 32,7% para Noreste, 28,4% para Noroeste, 26,2% para Pampeana y en 25,4% para Patagonia.

Mientras que la incidencia de la indigencia, en el segundo semestre del año pasado, fue de un 7,0% para Gran Buenos Aires, 4,6% para Cuyo, 7,5% para Noreste, 3,8% para Noroeste, 6,2% para Pampeana y 4,0% para Patagonia.

En el conglomerado Neuquén-Plottier, se registró que el 18,3 por ciento de los hogares se ven afectados por la pobreza, lo que alcanza al 22,4% de las personas. En tanto, que la indigencia afecta 3,2 por ciento de los hogares, lo que alcanza 2,7 de las personas.

Estos porcentajes significarían que alrededor de 327 mil personas son pobres en Neuquén, mientras que son más de 8 mil los que no superan la línea de indigencia.

pobreza2.jpg En el primer trimestre, la pobreza había alcanzado a más de la mitad de los argentinos. Ahora, el Gobierno asegura que bajó.

En el segundo semestre del 2024, la pobreza afectaba a 32% de las personas en Neuquén, bajando a 26 por ciento en los primeros seis meses del año pasado.

En tanto, que la indigencia pasó de 3,3 por ciento de la población en el segundo semestre del 2024 a 2,7%.