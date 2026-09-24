Argentina LNG: qué dijo Figueroa sobre la propuesta de financiamiento de U$S 6.000 millones

El gobernador de Neuquén se destacó la propuesta del Export-Import Bank que se anunció en Nueva York y financiará bienes y servicios estadounidenses para el proyecto de gas natural licuado de YPF, Eni y XRG.

El gobernador neuquino Rolando Figueroa se refirió al financiamiento de largo plazo que recibió Argentina LNG por hasta 6.000 millones de dólares del Export-Import Bank de los Estados Unidos (US EXIM) . El anuncio se realizó durante el U.S.-Argentina Forum on Supply Chains, Energy & Infrastructure , celebrado en New York .

En sus redes oficiales, el mandatario indicó que "Argentina LNG dio un nuevo paso con una propuesta de financiamiento de US$6.000 millones del EXIM de Estados Unidos para el proyecto de GNL de YPF, ENI y XRG; que incluye entre las obras a financiar a la planta de separación de gases que se instalará en Plaza Huincul" y destacó que "permitirá generar mucha actividad económica en una nueva etapa de la provincia del Neuquén, donde nuevamente Cutral Co y Plaza Huincul van a tomar un rol fundamental".

"Este anuncio nos da certeza y nos permite prepararnos para lo que viene. Vaca Muerta no es un desafío sectorial ni partidario: es un desafío generacional para transformar Neuquén y sacar adelante al país. Porque si le va bien a Neuquén, le va bien a la Argentina" concluyó.

LA COMARCA PETROLERA VUELVE A SER PROTAGONISTA



Argentina LNG dio un nuevo paso con una propuesta de financiamiento de US$6.000 millones del EXIM de Estados Unidos para el proyecto de GNL de YPF, ENI y XRG; que incluye entre las obras a financiar a la planta de separación de… pic.twitter.com/7n10CZW04m — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) September 24, 2026

Los fondos estarán destinados a la compra de bienes y servicios estadounidenses para las etapas de desarrollo de infraestructura y producción del proyecto. El otorgamiento definitivo del crédito del EXIM dependerá de la aprobación final del Directorio de la entidad.

Del encuentro participaron el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau; y el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Juan Pablo Segura.

También estuvieron presentes el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas; el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; el presidente del Directorio y Chairman del EXIM, John Jovanovic; y la vicepresidenta y Chief Commercial Officer de la entidad, Sarah Whitten, entre otros referentes de los sectores público y privado.

Monetizar el gas de Vaca Muerta

Argentina LNG es la iniciativa impulsada por YPF, Eni y XRG para construir una cadena integrada de producción y exportación de gas natural licuado (GNL). Su objetivo es monetizar el gas de Vaca Muerta a través de su procesamiento, licuefacción y exportación a mercados internacionales.

El proyecto contempla instalaciones de producción de gas en Neuquén, infraestructura de transporte dedicada, plantas de tratamiento y dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG). Estas unidades operarán frente a las costas de Río Negro, en el Golfo San Matías.

Las fases del Argentina LNG

En su primera fase, las dos unidades FLNG tendrán una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL. Con ese volumen, la Argentina se ubicaría entre los principales exportadores emergentes de gas natural licuado.

El desarrollo completo de Argentina LNG requerirá inversiones estimadas en 51.000 millones de dólares a lo largo de la vida útil del proyecto. Hacia 2031, año previsto para el inicio de operaciones de las unidades FLNG, la inversión alcanzaría cerca de 29.000 millones de dólares.

De ese monto, alrededor de 24.000 millones de dólares se destinarán a infraestructura estratégica: ductos dedicados, instalaciones portuarias, plantas de procesamiento y unidades de licuefacción. Los 5.000 millones de dólares restantes se invertirán en el desarrollo de los recursos gasíferos necesarios para abastecer la capacidad de producción prevista.