Dólar hoy, cotizaciones del jueves 24 de septiembre de 2026

El dólar oficial abre a $1.535 en su cotización de venta. El blue se posiciona en $1.560, manteniendo una brecha del 2% respecto al tipo oficial.

El dólar oficial abre con una cotización de compra de $1.485 y venta de $1.535 . El spread entre ambas operaciones se ubica en $50 .

El dólar blue cotiza a $1.540 en compra y $1.560 en venta. La diferencia entre ambas puntas alcanza los $20 .

La brecha entre el dólar blue y el oficial se mantiene en el 2% . Esta diferencia porcentual refleja la relación entre la cotización de venta del blue ($1.560) y la del oficial ($1.535).

Los dólares financieros en la jornada

El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) abre con compra en $1.540,5 y venta en $1.542,5. El diferencial entre estas dos puntas es mínimo, de apenas $2.

El dólar CCL (Contado con Liquidación) se posiciona en $1.607 tanto en compra como en venta. En este caso, ambas operaciones cierran al mismo valor, sin diferencia entre puntas.

El dólar cripto registra compra en $1.603,05 y venta en $1.605,88. La brecha entre estas cotizaciones es de $2,83.

Mayorista y tarjeta de crédito

El dólar mayorista abre con compra de $1.508 y venta de $1.517. El spread es de $9 entre ambas operaciones.

El dólar tarjeta se cotiza en $1.930,5 en compra y $1.995,5 en venta. Este tipo de cambio presenta la brecha más amplia del mercado, con una diferencia de $65 entre puntas.

Resumen de cotizaciones

A continuación, el detalle completo de todas las cotizaciones al cierre de la apertura:

Dólar oficial: compra $1.485 / venta $1.535.

compra $1.485 / venta $1.535. Dólar blue: compra $1.540 / venta $1.560.

compra $1.540 / venta $1.560. Dólar MEP: compra $1.540,5 / venta $1.542,5.

compra $1.540,5 / venta $1.542,5. Dólar CCL: compra $1.607 / venta $1.607,7.

compra $1.607 / venta $1.607,7. Dólar cripto: compra $1.603,05 / venta $1.605,88.

compra $1.603,05 / venta $1.605,88. Dólar mayorista: compra $1.508 / venta $1.517.

compra $1.508 / venta $1.517. Dólar tarjeta: compra $1.930,5 / venta $1.995,5.

La jornada de este jueves 24 de septiembre mantiene estabilidad en los principales tipos de cambio, sin variaciones significativas respecto a los cierres previos.