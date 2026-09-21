El dólar oficial inicia la semana con estabilidad relativa en la apertura de este lunes. La brecha cambiaria entre el blue y el oficial se mantiene en 1% , reflejando un mercado contenido.

Dólar hoy, cotizaciones del lunes 21 de septiembre de 2026: el oficial abre a $1.535 y el blue a $1.550

El dólar oficial abre este lunes 21 de septiembre con cotización de $1.535 en la venta y $1.485 en la compra. La divisa estadounidense mantiene su trayectoria de estabilidad relativa en el mercado de cambios formal, sin registrar variaciones significativas respecto al cierre de la semana anterior.

En el segmento informal, el dólar blue se posiciona en $1.550 para la venta y $1.530 para la compra. La diferencia entre ambas cotizaciones representa una brecha cambiaria de apenas 1% , lo que indica un mercado relativamente contenido sin presiones especulativas importantes.

Los dólares del mercado de capitales muestran movimientos más dinámicos. El dólar bolsa (MEP) abre con cotización de $1.536,3 tanto en compra como en venta, manteniéndose prácticamente al mismo nivel que el oficial.

El contado con liquidación (CCL), que refleja expectativas de mayor volatilidad, se ubica en $1.597,4 en ambas puntas. Esta cotización evidencia la prima que pagan quienes buscan trasladar fondos al exterior a través de operaciones bursátiles.

Dólar turista y cripto

Para los viajeros, el dólar tarjeta marca una brecha significativamente mayor. La cotización alcanza $1.995,5 en la venta, reflejando los impuestos y recargos que aplican las entidades financieras a las operaciones en el exterior.

En el segmento de criptomonedas, el dólar cripto se cotiza en $1.595,7 para la venta y $1.592,52 para la compra. Esta alternativa continúa ganando relevancia entre quienes buscan canales alternativos de acceso a divisas.

El BCRA analiza la posibiidad de flexibilizar las normas que restringen la posibilidad de créditos en dólares a exportadores.

Mayorista: cotización de referencia

El dólar mayorista, utilizado como referencia para operaciones comerciales de gran volumen, abre con $1.516,5 en la venta y $1.507,5 en la compra. Esta cotización sirve como punto de partida para las operaciones entre instituciones financieras.

Análisis del mercado cambiario

La apertura de este lunes refleja un mercado en equilibrio relativo. La brecha de apenas 1% entre el dólar oficial y el blue contrasta con períodos anteriores de mayor volatilidad, sugiriendo que las medidas de contención del Banco Central mantienen cierto grado de efectividad.

Sin embargo, la importante diferencia entre el dólar turista ($1.995,5) y el oficial ($1.535) continúa siendo un factor relevante para el consumidor final. Esta distancia de más de 450 pesos ilustra el costo que representa acceder a dólares a través de canales formales para uso personal.

Los dólares financieros permanecen con una prima moderada respecto al oficial, reflejando expectativas de mercado pero sin movimientos especulativos exagerados. El CCL en $1.597,4 mantiene una diferencia de aproximadamente 4% sobre el oficial, un nivel considerado estable en el contexto actual.

La semana comienza con estabilidad como denominador común. El mercado de cambios aguarda los próximos movimientos de política monetaria y las novedades económicas que puedan impactar en las cotizaciones de los próximos días.