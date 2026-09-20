El Municipio promete gas natural para el 100% de la ciudad Neuquén

Gaido y Pasqualini destacaron el Plan Dale Gas en la ciudad de Neuquén. Habrá red para 1.286 familias en 2 y 7 de Mayo y otras 60 en Nueva Jerusalén.

El intendente Mariano Gaido y la Jefa de Gabinete, María Pasqualini.

La Municipalidad de Neuquén avanza con obras en distintos sectores para completar la red de gas natural y alcanzar al 100% de la ciudad. En los sectores 2 y 7 de Mayo, 1.286 familias serán incorporadas al servicio y la obra tiene como objetivo finalizar en noviembre. En Nueva Jerusalén, en tanto, los trabajos se encuentran en su etapa final y beneficiarán a otras 60 familias.

El Plan Dale Gas avanza hacia uno de los principales objetivos planteados por la Municipalidad de Neuquén: que el 100% de la ciudad cuente con acceso a la red de gas natural. A cuatro años de su puesta en marcha, el programa ya intervino en más de 20 sectores y atraviesa una nueva etapa, en la que las obras de gas se complementan con cloacas, electricidad y otras intervenciones necesarias para completar la urbanización.

Sobre los sectores 2 y 7 de Mayo, el intendente Mariano Gaido destacó el avance de los trabajos y el cumplimiento de los compromisos asumidos con las familias que durante años esperaron el acceso a los servicios.

El intendente Mariano Gaido en la recorrida por las familias beneficiarias delk Plan Dale Gas.

Mariano Gaido: "Son obras que esperaba la gente"

“Son obras que el barrio esperaba desde hace muchísimos años y hoy podemos decir: palabra cumplida”, afirmó Gaido.

El intendente remarcó además el compromiso puesto en la ejecución de las obras y destacó que los plazos previstos inicialmente pudieron acortarse. En el caso de 2 y 7 de Mayo, la actualización realizada recientemente establece como objetivo completar los trabajos durante noviembre.

Desde el inicio del Plan Dale Gas, Gaido planteó como objetivo que el crecimiento de Neuquén estuviera acompañado por infraestructura y servicios esenciales.

La iniciativa comenzó con sectores donde las familias dependían de garrafas, leña u otras alternativas para calefaccionarse y fue extendiéndose progresivamente a distintos barrios.

Pasqualini destacó el avance de la regularización

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, puso el foco en el proceso de regularización y en el trabajo conjunto entre el Municipio y la Provincia.

Los trabajos que viene realizando la Municipalidad de Neuquén.

“Lo que nosotros siempre repetimos es que tenemos que llegar con sustentabilidad social a todos los barrios”, sostuvo Pasqualini durante una recorrida por las obras.

La funcionaria explicó que de los 24 sectores que requerían procesos de regularización, 23 ya fueron regularizados en tierras municipales, mientras que se continúa trabajando sobre los sectores asentados en tierras provinciales mediante la articulación entre ambos Estados.

El objetivo es que las obras de infraestructura no queden aisladas, sino que formen parte de un proceso de urbanización integral.

2 y 7 de Mayo: una obra para 1.286 familias

Uno de los principales frentes de trabajo se encuentra en los sectores 2 y 7 de Mayo, donde 1.286 familias serán incorporadas a la red de gas natural.

La obra contempla 22.445 metros lineales de cañería, conexiones domiciliarias y un nexo de aproximadamente 400 metros sobre calle Poliansky para vincular la nueva infraestructura con la red existente.

La inversión asciende a 3.670 millones de pesos y la obra fue planificada sobre barrios ya consolidados, con calles y viviendas existentes, lo que requiere una metodología de trabajo específica.

Actualmente se trabaja con distintos frentes para acelerar la ejecución y el objetivo actualizado es finalizar la obra de gas durante noviembre.

Pero el proyecto no termina con la llegada del gas. En paralelo, comenzó la obra de desagües cloacales y conexiones domiciliarias en el sector 7 de Mayo.

El proyecto contempla unos 11.200 metros de cañería de PVC de 160 milímetros, otros 300 metros de cañería de 200 milímetros y 210 cámaras de registro. También se realizarán conexiones domiciliarias para aproximadamente 1.100 lotes.

La planificación contempla además avanzar posteriormente con la regularización eléctrica y la consolidación de los espacios verdes.

Nueva Jerusalén, en la etapa final

En Nueva Jerusalén, en Cuenca XV, la obra de gas también registra un avance significativo y se encuentra en su etapa final.

El proyecto contempla 700 metros lineales de cañería de 90 milímetros y las conexiones domiciliarias para 60 familias.

Durante una recorrida realizada en septiembre, Pasqualini explicó que la obra cloacal ya fue finalizada y que se trabajaba en el último tramo necesario para completar la llegada del gas.

“Los vecinos de este sector Nueva Jerusalén van a quedar con los servicios completos”, afirmó la funcionaria.

El sector se suma así al proceso de urbanización integral que contempla no solamente el acceso al gas natural, sino también cloacas y otras obras de infraestructura.

El objetivo: completar el 100% de la red de gas

El Plan Dale Gas comenzó como una respuesta a la demanda de familias que durante años no contaron con gas natural, pero con el avance de las obras se transformó en parte de una estrategia más amplia de regularización y urbanización.

El objetivo planteado por el Municipio es que el 100% de la ciudad de Neuquén tenga acceso a la red de gas natural, mientras se avanza simultáneamente con otros servicios básicos.

En distintos sectores se proyectan o ejecutan obras de cloacas, agua, electricidad, pavimento, cordón cuneta y mejoras en el espacio público.

La articulación con el Gobierno provincial resulta clave especialmente en los sectores asentados sobre tierras provinciales, donde ambos Estados trabajan para avanzar con la infraestructura y los procesos de regularización.

De esta manera, el Plan Dale Gas entra en una etapa decisiva: completar las obras que permitan que Neuquén llegue al 100% de cobertura de gas natural y, al mismo tiempo, consolidar urbanísticamente los barrios que durante años esperaron el acceso a los servicios básicos.