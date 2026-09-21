¿Feriado por la visita del Papa León XIV en Argentina?: qué dijo el Gobierno

La llegada del Sumo Pontífice generó gran expectativa y ya se confirmó la agenda completa que tendrá en el país. Se esperan misas multitudinarias.

Desde el Gobierno indicaron que desplegarán el operativo de seguridad "más grande de la historia argentina".

El Vaticano confirmó este lunes todos los detalles sobre la agenda del Papa León XIV en la Argentina , quien estará en el país del 8 al 11 de noviembre, en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Y ante las expectativas que genera su presencia histórica, se especula con la posibilidad de un feriado nacional. ¿Qué sucederá?.

El Papa visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre.

Desde el Gobierno indicaron en conferencia de prensa que desplegarán el operativo de seguridad "más grande de la historia argentina".

"Queremos que la mayor cantidad de fieles puedan ver al Santo Padre", indicó por su parte el canciller Pablo Quirno, quien resaltó que se trata de "una visita apostólica". Acto seguido, fue consultado sobre la posibilidad de un asueto o feriado por la llegada.

Por otra parte, Quirno despejó dudas por presuntas diferencias con la Iglesia Católica y sostuvo que "no hay diferencia fundamental entre Gobierno e Iglesia".

"Milei es el presidente argentino que más defendió públicamente el derecho a la vida, y que a nivel mundial habla de defender los valores fundamentales de la sociedad occidental judeocristiana".

¿Habrá feriado por la visita del Papa León XIV?

Desde que se confirmó la llegada del Sumo Pontífice, se habla de posibilidad de declarar un feriado para quienes deseen presenciar alguna de sus misas, puedan hacerlo.

Respecto al posible dictado de un feriado, el funcionario fue consultado sobre la decisión del Gobierno Nacional, y explicó que "está en análisis", teniendo en cuenta que podría facilitar la presencia de la gente en las actividades del jefe de la Iglesia Católica.

"Es algo que sigue en análisis, en función de localidades, conveniencia y oportunidad. Todavía no está definido lo que pueda llegar a ser", explicó.

Quienes si tomó una medida al respecto fue la provincia de Buenos Aires, que decretó el próximo 11 de noviembre una jornada de descanso, por la llegada del Papa a Luján.

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y 11 de noviembre.

"Apostamos a la buena voluntad de que lo declaren feriado nacional"

Quien se pronunció a favor de dictaminar un feriado fue el arzobispo de Córdoba, Monseñor Ángel Rossi. En diálogo con Cadena 3, el cardenal confirmó la llegada del Sumo Pontífice a su provincia el próximo martes 10 de noviembre y sumó su deseo de decretar día no laborable su llegada.

"Desearía de corazón que sea feriado nacional para facilitar sobre todo a los peregrinos, primero para que puedan dejar sus trabajos y segundo para que puedan movilizarse desde otras provincias. Apostamos a la buena voluntad de que lo declaren feriado nacional", planteó.

Al igual que el canciller, Rossi planteó dejar a un lado las lecturas políticas de la visita y que se trata de "una visita pastoral".

"El pastor viene a visitar al rebaño y en el rebaño está desde el jefe de gobierno hasta el último. Visita las ovejas que somos todos nosotros desde cada ámbito. No viene ni a dar baja línea ni a retar, sino que viene a pastorear", explicó el arzobispo cordobés.

En ese sentido, destacó que la misión central será "reforzar las obras de misericordia, que nos atañe a todos en el cuidado de los más débiles".

La agenda del Papa León XIV en Argentina

El cronograma preliminar contempla 17 actividades durante los días que el Papa permanecerá en el país.

Claypole, Palermo y la Catedral

El lunes 9 de noviembre, León XIV viajará a Claypole para visitar el Cottolengo Don Orione. Luego regresará a la Ciudad de Buenos Aires, donde celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

Durante esa jornada también tiene previsto reunirse con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), participar de un encuentro ecuménico e interreligioso en el Palacio San Martín y mantener una actividad con obispos argentinos en la Catedral Metropolitana.

Córdoba y Luján

El martes 10, el Papa viajará a Córdoba, donde está prevista una misa en las inmediaciones de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”. Luego visitará la Catedral de Córdoba y mantendrá un encuentro con religiosos. Por la noche regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

Finalmente, el miércoles 11, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, donde mantendrá un encuentro con personas privadas de la libertad.