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País
La Mañana papa León XIV

Confirmaron cómo será la agenda del Papa León XIV en Argentina: multitudinaria misa y visita a una cárcel

El Vaticano confirmó días y horarios de las actividades que tendrá el Papa durante su histórica visita al país.

La agenda de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina.

La agenda de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina.

Este lunes, el Vaticano confirmó todos los detalles sobre la agenda del Papa León XIV en la Argentina, quien estará en el país del 8 al 11 de noviembre, en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La visita del Papa al país será histórica. De acuerdo a lo que se informó. se alojará en la Nunciatura apostólica, Palacio Fernández Anchorena, en Recoleta.

La recorrida incluye al Teatro Colón, la UCA, la cárcel de Devoto y el Cottolengo Don Orione, entre otros escenarios, con presencias en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El Papa visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre.

Así sera agenda completa del Papa León XIV en la Argentina

Domingo 8 de noviembre

  • 16.30: Llegada a Aeroparque.
    El vocero presidencial, Adrián Ravier y el canciller Pablo Quirno dieron detalles acerca de la histórica visita.

    El vocero presidencial, Adrián Ravier y el canciller Pablo Quirno dieron detalles acerca de la histórica visita.

Lunes 9 de noviembre

  • 09:15: Visita a los trabajadores y clientes del “Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole”. Saludo del santo padre.
  • 11:30: Santa Misa en el “Monumento de los Españoles” en Retiro - homilía del santo padre.
  • 16:10: “Conociendo el mundo laboral en la Universidad Católica de Argentina”. Discurso del Santo Padre.
  • 17:30: Encuentro con líderes de comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el “Palacio San Martín”, Cancillería. Discurso del Santo Padre.
  • 18:45: Celebración de las vísperas con los obispos argentinos y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Homilía del santo padre.
  • 19:45: Cena con los obispos en la casa del arzobispo.

Martes de 10 de noviembre

  • 07:30: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires a Córdoba.
  • 09:00: Llegada al aeropuerto de Córdoba “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella”.
  • 10:00: Santa misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Homilía del Santo Padre.
  • 15:15: Encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosas, seminarios y pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Discurso del Santo Padre.
  • 16:55: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Córdoba hacia Buenos Aires.
  • 18:10: Llegada a Aeroparque.
  • 20:15: Vigilia con los jóvenes en el “Monumento de los Españoles”. Discurso del Santo Padre.

Miércoles 11 de noviembre

  • 08:00: Visita al complejo penitenciario federal de Buenos Aires. Saludo del Santo Padre.
  • 10:00: Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Homilía del Santo Padre.
  • 13:30: Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini”, en Ezeiza.
  • 14:00: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires a Lima, Perú.

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