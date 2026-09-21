Confirmaron cómo será la agenda del Papa León XIV en Argentina: multitudinaria misa y visita a una cárcel
El Vaticano confirmó días y horarios de las actividades que tendrá el Papa durante su histórica visita al país.
Este lunes, el Vaticano confirmó todos los detalles sobre la agenda del Papa León XIV en la Argentina, quien estará en el país del 8 al 11 de noviembre, en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
La visita del Papa al país será histórica. De acuerdo a lo que se informó. se alojará en la Nunciatura apostólica, Palacio Fernández Anchorena, en Recoleta.
La recorrida incluye al Teatro Colón, la UCA, la cárcel de Devoto y el Cottolengo Don Orione, entre otros escenarios, con presencias en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
El Papa visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre.
Así sera agenda completa del Papa León XIV en la Argentina
Domingo 8 de noviembre
- 16.30: Llegada a Aeroparque.
Lunes 9 de noviembre
- 09:15: Visita a los trabajadores y clientes del “Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole”. Saludo del santo padre.
- 11:30: Santa Misa en el “Monumento de los Españoles” en Retiro - homilía del santo padre.
- 16:10: “Conociendo el mundo laboral en la Universidad Católica de Argentina”. Discurso del Santo Padre.
- 17:30: Encuentro con líderes de comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el “Palacio San Martín”, Cancillería. Discurso del Santo Padre.
- 18:45: Celebración de las vísperas con los obispos argentinos y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Homilía del santo padre.
- 19:45: Cena con los obispos en la casa del arzobispo.
Martes de 10 de noviembre
- 07:30: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires a Córdoba.
- 09:00: Llegada al aeropuerto de Córdoba “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella”.
- 10:00: Santa misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Homilía del Santo Padre.
- 15:15: Encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosas, seminarios y pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Discurso del Santo Padre.
- 16:55: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Córdoba hacia Buenos Aires.
- 18:10: Llegada a Aeroparque.
- 20:15: Vigilia con los jóvenes en el “Monumento de los Españoles”. Discurso del Santo Padre.
Miércoles 11 de noviembre
- 08:00: Visita al complejo penitenciario federal de Buenos Aires. Saludo del Santo Padre.
- 10:00: Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Homilía del Santo Padre.
- 13:30: Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini”, en Ezeiza.
- 14:00: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires a Lima, Perú.
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