País La Mañana papa León XIV Confirmaron cómo será la agenda del Papa León XIV en Argentina: multitudinaria misa y visita a una cárcel

El Vaticano confirmó días y horarios de las actividades que tendrá el Papa durante su histórica visita al país. Agregar LM Neuquén a







La agenda de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina.

Este lunes, el Vaticano confirmó todos los detalles sobre la agenda del Papa León XIV en la Argentina, quien estará en el país del 8 al 11 de noviembre, en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La visita del Papa al país será histórica. De acuerdo a lo que se informó. se alojará en la Nunciatura apostólica, Palacio Fernández Anchorena, en Recoleta.

La recorrida incluye al Teatro Colón, la UCA, la cárcel de Devoto y el Cottolengo Don Orione, entre otros escenarios, con presencias en Buenos Aires, Córdoba y Luján.