El histórico pedido de 400.000 hostias que desvela a un grupo de monjas

Trabajan a contrarreloj para abastecer la multitudinaria misa de León XIV. El estricto ritual de preparación y el detalle que exige la milenaria receta.

A contrarreloj y con jornadas de 12 horas, preparan 400.000 hostias para la visita del Papa Leon XIV / Fotos Gentileza La Voz

Dentro de un taller en Córdoba , un grupo de monjas trabaja a contrarreloj con jornadas de entre 8 y 12 horas diarias para cumplir con el pedido más colosal de su historia: 400.000 hostias que serán consagradas durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre. Las religiosas de la Congregación Hijas de San José llevan la mitad del pedido terminado y almacenado, y no tienen margen para aflojar el ritmo si quieren llegar a tiempo.

La hermana Mónica, a cargo de la producción, abrió las puertas del taller y describió el proceso completo. La receta es milenaria y no admite variaciones: las hostias tradicionales se elaboran únicamente con harina de trigo cuatro cero y agua bien fría, sin levadura ni ningún otro ingrediente. Cada jornada utilizan alrededor de 25 kilos de harina. La masa resultante tiene una consistencia similar a la de una mezcla para panqueques y se cocina en planchas especiales durante aproximadamente un minuto hasta formar una hoja u oblea.

Las láminas no se cortan de inmediato: primero atraviesan un período de reposo y luego se humedecen levemente para evitar que se quiebren al pasar por la máquina cortadora, que les da su forma circular definitiva. Las hostias que presentan daños se descartan. Los bordes sobrantes del corte se reutilizan para fabricar unidades más pequeñas.

Foto Gentileza La Voz

De acuerdo a un informe publicado por La Voz, las hostias de mayor tamaño, destinadas al momento de la consagración durante las misas papales, tienen un procedimiento adicional: se cortan a mano y llevan grabado el crucifijo. Una vez listas, las obleas se seleccionan y empacan de manera manual.

Las 400.000 hostias para el Papa: línea para celíacos y el mensaje de las monjas a León XIV

La congregación también produce una línea especial para personas celíacas. Para evitar la contaminación cruzada, primero completan una tanda de hostias convencionales y luego realizan una limpieza y desinfección completa de la maquinaria antes de comenzar con la producción apta para celíacos, usando harina especialmente certificada.

El taller tiene una capacidad aproximada de 200.000 hostias por semana, destinadas habitualmente a diferentes puntos del país. La llegada de León XIV obligó a reorganizar rutinas y extender las jornadas para asegurar que el pedido esté terminado a tiempo.

"Más que un trabajo es un servicio a la Iglesia", resumió la hermana Mónica en una entrevista con el medio cordobés, quien también dirigió un mensaje directo al Pontífice: "Lo estamos esperando con muchísimo amor, como si lo estuviéramos esperando también a nuestro papa Francisco, que no pudo venir. Ahora a él le toca cumplir con esa misión de guiarnos como pastor universal".

La actividad central de la visita papal en Córdoba está prevista para el martes 10 de noviembre, con una multitudinaria misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). La visita también incluye paradas en Buenos Aires, Claypole y Luján. Según trascendió, las búsquedas de hoteles en Córdoba y Alta Gracia se dispararon casi un 400% desde que se confirmó el itinerario, un "efecto León XIV" que ya se siente en toda la logística provincial.