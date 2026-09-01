Visita del papa León XIV a la Argentina: qué lugares visitará y dónde se celebrará la misa multitudinaria

Jorge García Cuerva confirmó los principales puntos que se analizan para el recorrido del Sumo Pontífice durante su visita al país, prevista para noviembre.

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y 11 de noviembre.

El papa León XIV prepara su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, con una agenda que incluirá encuentros con distintos sectores de la sociedad. El recorrido contempla actividades en lugares especialmente significativos.

La planificación del viaje comenzó a tomar forma con la definición de algunos de los sitios que podrían recibir al Sumo Pontífice . Entre ellos hay espacios vinculados con la asistencia social y el sistema penitenciario, además de un escenario elegido para una celebración multitudinaria.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , adelantó que León XIV visitará la cárcel de Devoto y el Cottolengo de Claypole, mientras que la misa multitudinaria se realizaría en el Monumento a los Españoles. De esta manera, quedó descartada la posibilidad de que el estadio Monumental de River Plate sea sede de la ceremonia.

Si bien aclaró que todavía no hay confirmaciones oficiales, la organización ya trabaja sobre un cronograma tentativo con actividades en espacios emblemáticos de la Ciudad y el conurbano.

En diálogo con Radio Mitre, García Cuerva explicó que las autoridades locales y la segunda misión de avanzada del Vaticano, encabezada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinan los detalles del viaje papal.

Entre los sitios propuestos, el prelado mencionó la cárcel de Devoto y el Cottolengo de Claypole, donde el Papa realizaría visitas especiales.

La multitudinaria misa del papa León XIV

El Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio de Palermo, sería el elegido tanto para la misa central como para el encuentro con los jóvenes.

Sobre la decisión de usarlo para ambos actos, el religioso sostuvo: “Es un mensaje de austeridad hacer ambos encuentros en el mismo lugar. Es para decir aprovechemos lo que tenemos y, dando un cambio de cara, usar el mismo escenario”.

Por otra parte, la organización descartó hacer eventos en estadios, ya que prefieren espacios abiertos sin límite de aforo, “para que nadie quede afuera”.

En esta línea, y para reforzar la necesidad de organizar el encuentro en exteriores, García Cuerva recordó que en una jornada similar en Madrid participaron 60.000 jóvenes.

Además, en el plano pastoral, confirmó visitas al Cottolengo de Claypole y a la cárcel de Devoto. Respecto a la recorrida por el penal porteño, explicó que el papa Francisco le hablaba seguido a León XIV sobre las cárceles, y contó que el actual pontífice ya estuvo en unidades de Guinea Ecuatorial y Barcelona.

Por otro lado, García Cuerva aclaró que la estadía del Papa será breve y dijo que eso limita la cantidad de actividades en las que puede participar.

“Han llegado un montón de propuestas, pero hay que entender que viene solo tres días”, señaló y agregó: “No es que no quiera, es que no llega”.

La agenda papal

La agenda preliminar contempla una serie de actos públicos e institucionales en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Entre los lugares mencionados por García Cuerva figuran: