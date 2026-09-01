El Hospital Garrahan empieza a cobrar a extranjeros: qué atención seguirá siendo gratuita

Así lo comunicó este martes el vocero presidencial, quien dio detalles sobre la medida que se ya se aplicarán en distintos hospitales del país.

El Gobierno anunció que el Hospital Garrahan se incorporará al nuevo esquema de atención y cobro para extranjeros no residentes.

En el marco de la reglamentación establecida por el Gobierno Nacional sobre el procedimiento que deberán aplicar los hospitales públicos nacionales para atender y cobrar por las prestaciones a extranjeros no residentes , este martes el vocero presidencial, Adrián Ravier , anunció que varios centros de salud ya comenzaron a implementar la medida.

Durante la tradicional conferencia de prensa en Casa Rosa da, el funcionario explicó que “la resolución del Ministerio de Salud que dispuso el cobro de la atención médica a extranjeros no residentes en hospitales públicos tuvo un gran recibimiento por parte de la gran mayoría de los argentinos y le ha mostrado al mundo, una vez más, que en esta nueva etapa de Argentina prima la ley y el orden”.

Según detalló Ravier, la medida ya comenzó a aplicarse en los hospitales Alejandro Posadas, Baldomero Sommer, Ramón Carrillo, Laura Bonaparte y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur.

El Garrahan, entre los hospitales que se suman al cobro de atención a extranjeros

El vocero presidencial también anunció la incorporación de los hospitales SAMIC, que cuentan con un esquema de gestión compartida entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios.

“Hoy anunciamos que los hospitales SAMIC, de gestión compartida entre el Gobierno Nacional, las provincias y los municipios, se sumaron a esta normativa”, señaló.

De esta manera, en los hospitales Bicentenario de Esteban Echeverría, Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires, Néstor Kirchner de la provincia de Santa Cruz y de Florencio Varela y La Matanza, los extranjeros no residentes también deberán abonar por las prestaciones médicas, de acuerdo con la normativa anunciada.

Al finalizar, Ravier hizo un pedido para que otros centros de salud se incorporen a la medida. “Esperamos que los hospitales Cuenca Alta de Cañuelas y Favaloro de Rafael Castillo también prioricen la salud de los argentinos y se sumen a esta medida”, sostuvo.

Cabe aclarar que las situaciones que impliquen un riesgo inminente para la vida o las funciones vitales continúan recibiendo atención gratuita. Una vez superada la emergencia y el riesgo de vida, el resto de las prestaciones y cuidados deberán ser abonados por el paciente.

Quiénes deberán pagar la atención en hospitales nacionales

De acuerdo a la normativa, los extranjeros con residencia permanente mantendrán las mismas condiciones de acceso que los ciudadanos argentinos.

Para acreditar esa categoría deberán presentar el DNI para extranjeros vigente, donde figure expresamente su condición migratoria. Si el documento se encuentra extraviado o en renovación, se aceptará de manera provisoria la constancia digital emitida por la Dirección Nacional de Migraciones mediante el sistema Radex.

Quienes no puedan demostrar residencia permanente deberán exhibir un seguro de salud que cubra la prestación solicitada. El hospital verificará tanto la vigencia como el alcance de la póliza y podrá exigir que el paciente abone cualquier diferencia no contemplada.

Cuando no exista cobertura, el área de facturación calculará el valor mediante el nomenclador de la institución. El extranjero deberá cancelar el 100% del arancel antes de recibir una consulta, estudio o intervención programada.

Cómo se cobrarán las prestaciones a las aseguradoras

Cuando el paciente cuente con cobertura, el hospital deberá avisar a la compañía dentro de las primeras 24 horas. Además, abrirá un legajo con la documentación personal, la póliza y una declaración jurada que autorice el intercambio de información.

Después del alta, el establecimiento emitirá un resumen de la historia clínica y detallará las prácticas realizadas. Con esos datos confeccionará una factura electrónica de exportación de servicios, expresada en pesos argentinos.

Las empresas de medicina prepaga informaron un nuevo aumento en sus cuotas mensuales, el mismo será mayor a la inflación de enero.

La aseguradora dispondrá de 45 días corridos para transferir el dinero a la cuenta oficial del hospital. Si el plazo vence sin el pago correspondiente, la institución podrá iniciar acciones judiciales para recuperar el monto.

Para las prestaciones programadas sin seguro, el comprobante emitido por la tesorería será el único documento válido para autorizar la práctica. La resolución también exige auditorías internas, conservación de los registros y capacitación del personal encargado de admisión y facturación.

El procedimiento vuelve operativo el régimen introducido por el DNU 366/2025: asistencia inmediata ante emergencias en hospitales, igualdad de acceso para residentes permanentes y cobro de la atención habitual a extranjeros sin esa categoría migratoria.