Este polémico posteo generó cientos de críticas, entre ellas la dura reacción de Pekín. Qué sucedió.

El polémico tuit de funcionario de Milei sobre la catástrofe en Nepal generó un conflicto diplomático con China.

Argentina sumó un nuevo conflicto diplomático , en esta ocasión con China , tras la publicación que hizo en redes sociales un funcionario del gobierno de Javier Milei sobre el origen de la catástrofe en Nepal.

Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital de la Presidencia y conocido en X como "Juan Doe" , lanzó polémicas declaraciones desde sus redes sociales sobre una presunta vinculación entre el desastre ocurrido en Nepal con una supuesta obra hidroeléctrica de una empresa estatal china.

Según el tuitero libertario, la construcción de "una mega-instalación hidroeléctrica junto a un glaciar en la frontera con Nepal" y "los típicos fallos de la organización estatal de la actividad industrial llevaron al mayor colapso de una construcción civil que se tenga registro".

Asimismo, indicó que esta tragedia se suma a "los mayores desastres humanitarios que generó la gestión del Partido Comunista de la actividad industrial en la historia, como Chernobyl, el Mar Aral, el Gran Salto Adelante y el Holodomor".

"El comunismo mata. El Partido Comunista vestida de "empresario" mata", lanzó duramente el funcionario.

Una empresa estatal china estaba construyendo una mega-instalación hidroeléctrica junto a un glaciar en la frontera con Nepal y los típicos fallos de la organización estatal de la actividad industrial llevaron al mayor colapso de una construcción civil que se tenga registro.… pic.twitter.com/BQFpYcdv3U — Juan Doe (@jdoedoe101101) August 30, 2026

Este polémico posteo generó cientos de críticas, entre ellas la dura reacción de Pekín. La embajada de China indicó a través de un comunicado que "un cierto funcionario argentino, movido por prejuicios ideológicos sesgados, difunde maliciosamente rumores para difamar al Partido Comunista de China y manchar la imagen internacional de China".

En otro pasaje del comunicado, la sede diplomática pidió que el funcionario de Milei "ponga fin a especulaciones malintencionadas y deje de politizar las catástrofes naturales".

Asimismo, detallaron que el alud que azotó al país asiático, "los expertos y organismos oficiales de China y Nepal ya han realizado una serie de evaluaciones y análisis, que apuntan a que fue provocado por el desprendimiento de un glaciar de gran altitud situado en territorio nepalí".

En este sentido,la representación china exhortó al funcionario a cesar las especulaciones para evitar así un impacto negativo en las relaciones bilaterales y la cooperación entre ambos países.

Declaración de Portavoz de la Embajada China en Argentina pic.twitter.com/hwciHJIXCo — Embajada de China en Argentina (@ChinaEmbArg) September 1, 2026

La polémica derivó en inmediatos cuestionamientos de dirigentes. El diputado radical Pablo Juliano reclamó que el presidente Javier Milei eche a Carreira al afirmar que "la política exterior no puede quedar en manos de trolls", postura a la que se sumó el exembajador en China, Diego Guelar, quien tildó de irresponsable la actitud del funcionario.

Antecedentes de críticas del tuitero a China

Esta no es la primera vez que se vio en su cuenta de X críticas al país asiático. Más allá de que la decisión del Gobierno Nacional es alinearse con Estados Unidos pero no distanciarse del gigante asiático, cuyo swap de monedas engrosa las reservas del Banco Central, el director de comunicación digital lanza frecuentemente críticas a la gestión de Xi Jinping y "los chinos".

"El sueño de los zurdos que China supere a Estados Unidos como la economía más grande del mundo se está desvaneciendo. En 2021, el PBI de China estaba al 78% del de EEUU; para 2026, esa proporción ya está abajo del 60%, gracias a Trump. La brecha entre las dos economías se duplicó en solo unos pocos años", escribió en X el 19 de abril pasado.

"El modelo chino de 'comunismo hacia adentro libre mercado hacia afuera' sigue quedándose corto contra el modelo full capitalista de Estados Unidos", sumó.

También ha dicho también que Kicillof no tiene soberanía porque "le vendió todo a China" y que el único plan nuclear de la oposición es "regalarle todo a China", entre otras críticas.