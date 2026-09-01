Una pareja intentó abandonar a su bebé recién nacido en una mochila: el padre confesó lo que sucedió

El bebé está en estado critico y la joven mamá de 18 años, está internada con custodia policial tras dar a luz en su casa.

El bebé ingresó al hospital con un cuadro de asfixia perinatal y signos importantes de infección.

Gran conmoción se vivió en las últimas horas, cuando se conoció que un bebé recién nacido se encuentra en estado crítico en un hospital tras sobrevivir milagrosamente a un intento de abandono por parte de sus padres.

La Justicia investiga el caso, y según la reconstrucción de los hechos, una joven de 18 años dio a luz en su casa donde reside junto a su madre. Al parecer, habría ocultado su embarazo y junto al padre del bebé, de 19 años, se pusieron de acuerdo en abandonarlo una vez nacido.

El hecho registrado en el barrio Andino, del complejo habitacional de La Favorita en Mendoza, dio origen a una causa penal por tentativa de homicidio que involucra de manera directa a la joven pareja progenitora.

El bebé ingresó este domingo al hospital con un cuadro de asfixia perinatal y signos importantes de infección, luego de haber pasado varias horas desde su nacimiento sin recibir atención médica. La joven madre también se encuentra internada bajo custodia policial.

Qué se sabe del intento de abandono del recién nacido

Según precisaron los medios locales, la joven comenzó con dolores y aunque planeaba ir al hospital, terminó dando a luz en el baño de su vivienda. Como el recién nacido no lloraba ni reaccionaba, sus padres habrían tomado la drástica decisión de dejarlo en una mochila con la intención de deshacerse de él.

El padre habría salido con el pequeño, aunque pocos minutos después se arrepintió y volvió al domicilio. Al confesar esta acción ante la Justicia, el joven de 19 años quedó detenido por tentativa de homicidio.

El rol clave de la abuela para que el bebé siga con vida

Horas después, la madre de la joven se encontró con su hija y el bebé en grave estado, por lo que decidió llevarlos de inmediato hasta el Centro de Salud N°300 de La Favorita. Desde allí pidieron una ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencias.

La mujer, de 35 años, aseguró que hasta ese momento desconocía el embarazo y que había interpretado los síntomas de su hija como consecuencia de un cuadro de estreñimiento crónico.

Ante los primeros auxilios, el bebé fue trasladado al Hospital Lagomaggiore, donde los médicos constataron la gravedad de su estado. Allí los profesionales diagnosticaron al bebé con asfixia perinatal y activaron un protocolo de hipotermia terapéutica.

El cuadro es crítico y el pronóstico permanece reservado. Los médicos también detectaron lesiones compatibles con una posible infección.

Cómo continúa la investigación del caso

Por el momento, la Justicia busca determinar qué ocurrió durante el período transcurrido entre el parto y el momento en que el bebé llegó al centro de salud.

Una de las principales preguntas de los investigadores es cuánto tiempo permaneció el recién nacido en esas condiciones, y si esa situación tuvo relación con el grave cuadro que presentó al ingresar al hospital.

La fiscal de turno ordenó la detención e incomunicación de los dos jóvenes, además del secuestro de la mochila y de los teléfonos celulares. También se dispusieron medidas en la casa para reconstruir las circunstancias del parto y las horas posteriores.