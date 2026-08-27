Estaba de vacaciones y murió al caer del quinto piso de un hotel: detuvieron a su pareja

Ambos se encontraban alojados en un hotel del centro de Mendoza. Un huésped del hotel reveló qué pasó previo a la caída mientras la Justicia investiga.

Una mujer murió al caer del quinto piso de un hotel: investigan un presunto femicidio.

Este jueves por la madrugada se conoció que una mujer murió tras caer del quinto piso de un hotel. Al momento de su caída se encontraba junto a su pareja, quien fue detenido al ser activado el protocolo por un presunto femicidio.

El hecho ocurrió alrededor de las 3.30 de la mañana , en la habitación 502 del hotel Agua del Corral, ubicado en pleno centro de la ciudad de Mendoza, donde se alojaban mientras se encontraban de vacaciones.

Según el reporte de la Policía, ambos eran oriundos de Buenos Aires y ella murió de manera instantánea. Los investigadores analizan todas las hipótesis y buscan establecer si pudo haber existido una agresión previa. Por ese motivo, el hombre quedó detenid o mientras avanza la causa.

La víctima fue identificada como Tamara Daniela Schiffini de 31 años y su novio, Damián Gozzotti, con quien se encontraba hace tres días en el lugar.

En su primera declaración, Gozzotti sostuvo que estaba durmiendo cuando vio a Tamara junto a la ventana. Según su versión, intentó detenerla, pero ella se arrojó por sus propios medios.

"Escuché el golpe seco de la caída"

Tras la fatal caída, un huésped del hotel aportó un testimonio clave sobre los momentos posteriores al hecho. "Yo no escuché ninguna discusión. Yo escuché el golpe seco de la caída. Solo eso", relató a Mdzol.

Según detalló, el ruido se produjo minutos antes de las cuatro de la madrugada. Luego de escuchar el golpe, dijo haber oído los pedidos de auxilio mientras un hombre bajaba por las escaleras mientras repetía "no, no, no".

"Luego ya eran los gritos acá enfrente pidiendo auxilio", explicó. Según su relato, una persona vinculada a la estación de servicio ubicada frente al hotel se habría acercado tras escucharlo.

Asimismo, remarcó que desde el primer piso no había escuchado una pelea ni una discusión previa y que tampoco había visto anteriormente a la pareja durante los días que llevaban en el hotel.

Qué busca establecer la policía

Durante la búsqueda de testimonio, se logró conocer que la pareja había salido a caminar antes de la tragedia, aunque hasta el momento no se estableció si hubo alguna discusión.

De igual manera, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia indicaron a diario Los Andes que se podría tratar de un posible suicidio. Sin embargo, se activó el protocolo de femicidio para descartar un crimen.

Playeros de la estación de servicio, ubicada frente al hotel, dijeron haber sentido un "golpe en seco" y vieron el cuerpo de la víctima tirado en la vereda. "Tenía poca ropa", manifestaron al mismo medio.

El fiscal Oscar Malla confirmó que la causa se encuentra en plena etapa de investigación y que se activó el protocolo de femicidio para avanzar con una recolección específica de pruebas.

"Tenemos una causa en curso, se ha activado el protocolo de femicidio, se están recolectando pruebas", señaló el funcionario, aunque evitó brindar mayores precisiones sobre lo ocurrido dentro del hotel.

Durante las primeras horas de la investigación, la policía buscó revisar las cámaras de seguridad instaladas en la vereda de la calle Amigorena, donde está ubicado el hotel, pero la gran cantidad de árboles que hay a esa altura de la vereda impide ver con claridad la secuencia en la que ocurrió la caída.