El desgarrador testimonio de la hermana del hombre que mató a su hijo de siete años y se suicidó en Tucumán

La mujer detalló la compleja situación que atravesaba su familiar antes de la tragedia y aseguró que no advirtieron señales del desenlace.

Un dramático episodio de filicidio seguido de suicidio generó un profundo impacto en la provincia de Tucumán luego de que un hombre y su pequeño hijo de siete años fueran hallados sin vida en el interior de un inmueble sobre la calle Entre Ríos al 1.100.

La hermana del hombre brindó un crudo testimonio en el que reconstruyó el agitado presente que atravesaba, además de referirse a su estado emocional previo al desenlace.

De acuerdo con lo publicado por La Gaceta, la familiar relató que el hombre enfrentaba una agobiante realidad marcada por serias dificultades económicas y personales. En ese contexto, se encontraba bajo el régimen de prisión domiciliaria, situación que le impedía salir a trabajar para generar ingresos o sustentarse con normalidad.

Su hijo tenía autismo severo y requería atención 24 horas

A esta compleja restricción legal se sumaba la exigente tarea del cuidado de su hijo de siete años, quien presentaba un cuadro de autismo severo y otras complicaciones de salud que requerían una supervisión médica constante y dedicación absoluta.

En sus declaraciones para el medio tucumano, la mujer remarcó que la situación que vivían era verdaderamente desesperante, dado que toda la responsabilidad cotidiana recaía sobre el adulto. El hombre permanecía al cuidado de la criatura las 24 horas del día.

A pesar del constante acompañamiento, la familiar destacó que el vínculo entre el padre y el niño era excelente y muy cercano, describiéndolo como un padre sumamente presente que se encargaba por completo de las tareas vinculadas al bienestar del pequeño.

Respecto al plano afectivo y psicológico, la hermana sugirió que el quiebre emocional de su familiar pudo haberse visto profundizado por la reciente separación de su expareja. Sin embargo, en el reporte de La Gaceta enfatizó que en ningún momento la familia logró percibir señales o indicios que hicieran prever que el sujeto atentaría contra la vida del niño o que tuviera intenciones de suicidarse.

Según su testimonio, el entorno más cercano colaboraba activamente con asistencia económica para colaborar con los gastos básicos, pero la privación de la libertad y el aislamiento terminaron por agravar su vulnerabilidad.

El fatal acontecimiento es investigado por la fiscalía interviniente para determinar con precisión técnica la secuencia en que ocurrieron las muertes. Entre los elementos principales bajo análisis se encuentra una carta que el hombre dejó en la propiedad antes de cometer el filicidio y quitarse la vida. Los peritajes balísticos e informáticos sobre las pertenencias recuperadas en la vivienda resultarán determinantes para cerrar el cuadro del suceso que ha consternado a la comunidad tucumana.

La mujer detalló la compleja situación que atravesaba su familiar antes de la tragedia y aseguró que no advirtieron señales del desenlace.