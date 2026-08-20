Muerte de Sergio Denis: la Justicia rechazó la demanda de la familia por el accidente en Tucumán

El tribunal consideró que la caída fue consecuencia de una conducta del cantante y descartó responsabilizar a los organizadores.

Sergio Denis y su hija Bárbara. hace más de 6 años fallecía tras el accidente en un show en Tucumán.

La Justicia rechazó la demanda indemnizatoria presentada por la familia de Sergio Denis por el accidente que el cantante sufrió el 11 de marzo de 2019 durante un recital en el Teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán. El tribunal consideró que la conducta del artista fue la causa directa y determinante de la caída y descartó atribuir responsabilidad a los demandados.

De acuerdo con la sentencia, Denis retrocedió de espaldas sobre una pasarela mientras interpretaba una canción y observaba al público. En ese momento cayó al foso de orquesta, que tenía una profundidad aproximada de tres metros.

Los magistrados encuadraron el episodio como un supuesto de “hecho de la víctima” o “autopuesta en peligro”. Según ese criterio, la conducta adoptada por el cantante interrumpió el nexo causal necesario para atribuir responsabilidad a las personas y organismos demandados.

La demanda había sido presentada por Federico Patricio Hoffmann, Bárbara Hoffmann y María Victoria Hoffmann, tanto en nombre propio como en carácter de herederos de Sergio Denis.

Qué resolvió el tribunal

La resolución también declaró de oficio la falta de legitimación de los tres familiares para actuar como herederos dentro del expediente. Por ese motivo, la demanda fue rechazada en esa condición.

A su vez, la Justicia desestimó la defensa de falta de legitimación pasiva planteada por el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa y rechazó la defensa de falta de acción presentada por la Caja Popular de Ahorros.

Sin embargo, en la decisión final, el tribunal no hizo lugar a la demanda contra el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y Raúl Francisco Armisen.

Las costas estarán a cargo de la familia

Otro de los puntos establecidos por la sentencia es que las costas del proceso deberán ser afrontadas por la familia del cantante, debido al rechazo de la demanda.

En tanto, el pronunciamiento sobre los honorarios profesionales quedó reservado para una etapa posterior del proceso.

Con esta resolución, la Justicia estableció que la responsabilidad por la caída no puede ser atribuida a los demandados, al considerar que el accidente se produjo como consecuencia de una acción realizada por el propio artista durante el espectáculo.

El accidente de Sergio Denis

Sergio Denis falleció en una clínica de rehabilitación en Buenos Aires, a raíz de un paro cardiorrespiratorio producto de las gravísimas secuelas neurológicas y físicas que le dejó una violenta caída al vacío desde un escenario, ocurrida más de un año antes.

El trágico episodio ocurrió el 11 de marzo de 2019 durante un recital que el cantante brindaba en el Teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán. Mientras interpretaba la canción "Te llamo para despedirme", caminó hacia la parte delantera del escenario y dio unos pasos hacia atrás sin notar el borde. Cayó de espaldas a un foso de orquesta de casi tres metros de profundidad que no contaba con la protección ni la señalización adecuada.

El cantante sufrió un severo traumatismo encéfalo-craneal y múltiples fracturas que lo dejaron en estado vegetativo hasta el día de su fallecimiento.

Denis permaneció internado durante varios meses después del accidente y atravesó un prolongado período de recuperación. Finalmente, murió el 15 de mayo de 2020, a los 71 años.