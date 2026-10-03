Halliburton se bajó del proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas y Milei lo celebró

La compañía estadounidense confirmó que no participará de la exploración ni producción de hidrocarburos en las islas.

El presidente Javier Milei celebró este sábado la decisión de la empresa estadounidense Halliburton de no participar del proyecto petrolero Sea Lion , ubicado en aguas próximas a las Islas Malvinas. La compañía confirmó que tampoco prestará servicios ni realizará tareas vinculadas con la exploración y producción de hidrocarburos en el archipiélago y sus alrededores.

La definición de la firma se conoció luego de los contactos que mantuvo con autoridades argentinas, quienes habían planteado cuestionamientos sobre la aplicación de la legislación vigente y de las nuevas normas impulsadas por el Gobierno para las empresas que intervengan en actividades hidrocarburíferas en la zona.

En un comunicado publicado el viernes, Halliburton señaló que mantuvo conversaciones con la autoridad federal argentina por su eventual participación en Sea Lion. Según detalló, durante esos contactos se plantearon cuestiones relacionadas con la aplicación de sanciones penales y civiles, además de las normas vinculadas con la posibilidad de contratar con empresas en el país.

Qué dijo el Gobierno sobre la salida de Halliburton

A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, Milei destacó la decisión de la multinacional y aseguró que ninguna de sus filiales, tanto en Argentina como en otros países, prestará servicios para Sea Lion ni participará en actividades de exploración o producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

“El Gobierno Nacional continuará desplegando las herramientas legales, diplomáticas y administrativas a su alcance”, señaló la Casa Rosada, en un nuevo planteo sobre el reclamo argentino de soberanía sobre las islas y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

Además, el Gobierno atribuyó la decisión de Halliburton a “un trabajo de la Secretaría de Legal y Técnica y la Cancillería”. El comunicado concluyó con la frase “las Malvinas son argentinas”.

La advertencia de Argentina a las empresas

La salida de Halliburton se conoció en medio de una serie de medidas impulsadas por el Gobierno nacional contra las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la zona de las Malvinas sin autorización argentina.

A fines de septiembre, la Casa Rosada anunció además el inicio de un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido, con el objetivo de cuestionar la explotación de recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, donde se encuentra el proyecto Sea Lion.

Sea Lion es un proyecto de exploración y producción de petróleo desarrollado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

El Gobierno también envió al Congreso un proyecto para ampliar las sanciones contra quienes participen en actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en áreas que la Argentina considera parte de su territorio y plataforma continental.

En ese contexto, Halliburton se sumó a otras empresas de servicios petroleros que comunicaron que no participarán de actividades hidrocarburíferas en las Malvinas. La compañía ya había informado a comienzos de septiembre que su filial argentina no intervendría en proyectos en las islas.