Se reaviva la polémica por un buque chileno que partirá hacia Malvinas: qué dice el gobierno argentino

El cruce tiene lugar cuando Argentina espera una decisión del Tribunal del Mar, sobre el pedido de medidas contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos.

El Danstar, el carguero que prevé unir Punta Arenas con las islas Malvinas. (Foto: Gabriel Campos Roullet / PortalPortuario).

El viaje previsto de un buque chileno a las islas Malvinas inició una pelea entre la Argentina y Chile por los permisos de navegación. El Gobierno de Javier Milei asegura que la naviera debe tramitar una autorización para atravesar aguas que considera bajo su jurisdicción. Santiago respondió con una defensa de la libre navegación.

El carguero Danstar, operado por Easter Island Logistics, prevé unir Punta Arenas con Puerto Argentino entre la segunda y la tercera semana de diciembre. La preocupación argentina es que ese enlace comercial pueda servir de apoyo al proyecto petrolero Sea Lion. La empresa asegura que transportará provisiones para la población.

El cruce tiene lugar cuando la Argentina espera una decisión del Tribunal del Mar sobre su pedido de medidas provisionales contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos.

Las audiencias terminaron el 11 de noviembre y el organismo fijó el 28 de noviembre como fecha tentativa para leer la resolución.

Qué reclama la Argentina y cómo respondió Chile

El canciller chileno Francisco Pérez Mackenna defendió la libre navegación. (Foto: Estado de Chile, CC BY 3.0 CL).

El canciller Pablo Quirno sostuvo que el viaje hacia Malvinas requiere un trámite de autorización, y aseguró que conversó con el gobierno chileno para evitar que la conexión facilite la explotación de recursos en las islas.

También diferenció el tránsito por el Estrecho de Magallanes, que reconoció como chileno, del recorrido posterior hacia el archipiélago.

El reclamo se apoya en el decreto 256/2010, que establece una autorización previa para los buques que atraviesen aguas jurisdiccionales argentinas rumbo a puertos de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. La discusión con Santiago pasa por el alcance de esa exigencia sobre el recorrido previsto.

Su par chileno, Francisco Pérez Mackenna, rechazó la necesidad de que su país solicite permiso. "Los países no piden permiso", respondió. Defendió la libre navegación y el paso inocente amparados por tratados y por la Convención del Mar, aunque aclaró que las embarcaciones deben cumplir las obligaciones correspondientes.

Qué llevará el Danstar y cuándo podría salir

El gerente general de la naviera, Pablo Pacheco, negó que la operación esté vinculada con la explotación de hidrocarburos. Detalló que el barco llevará frutas y verduras, alimentos perecederos y materiales para construir viviendas, jardines y colegios. La compañía informó que ya comprometió más de la mitad de sus 1.200 toneladas de capacidad de almacenamiento.

Antes del viaje a las islas, el Danstar debe pasar por Asmar Magallanes para tareas de mantenimiento que demandarían unos 20 días. Tras demoras por mal tiempo, la empresa esperaba su llegada a la región el domingo 15 de noviembre. La salida hacia Malvinas dependerá de la duración de las reparaciones y de las condiciones meteorológicas.

Agustina Propato presentó un proyecto para declarar "no inocente" el paso de buques a Malvinas. (Foto: Infobae).

El diputado republicano Alejandro Riquelme, de la coalición del presidente José Antonio Kast, defendió el intercambio comercial y sostuvo que un eventual suministro a empresas petroleras tampoco sería ilegal por sí mismo si cumple las normas aplicables.

Los proyectos para condicionar la ruta comercial

En el Congreso argentino, la diputada Agustina Propato, de Unión por la Patria, presentó un proyecto para calificar como "paso no inocente" el tránsito de buques hacia puertos de Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El expediente fue girado a las comisiones de Defensa y de Intereses Marítimos.

Su compañero de bloque Guillermo Michel impulsó otra iniciativa para que el Poder Ejecutivo denuncie los acuerdos de inversiones y de doble imposición con Chile. La propuesta busca retirar beneficios económicos y fiscales en respuesta al intercambio con las islas y también fue enviada a comisiones.