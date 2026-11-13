"Si se puede": Mauricio Macri estrena un documental de su gobierno para recuperar el protagonismo del PRO

El documental se estrenará en medio de las negociaciones con La Libertad Avanza. Los detalles.

En medio de las negociaciones que viene llevando adelante el PRO con La Libertad Avanza (LLA), en torno a un armado electoral hacia 2027, se conoció que el expresidente Mauricio Macri buscará que el partido que fundó recupere protagonismo con el lanzamiento de un documental.

La cita, prevista en La Rural para el 1° de diciembre, servirá según se consigna en la invitación, para presentar "los desafíos que tuvimos que enfrentar cuando fuimos Gobierno Nacional y la importancia del apoyo de la ciudadanía, sobre todo en las marchas del 2019".

Se trata de las recordadas movilizaciones del "sí, se puede ", con las que Macri intentó remontar la elección general de 2019, en la que después de perder las PASO por una enorme diferencia, terminó sumando muchos votos y rozó el 41% , aunque igual perdió por más de siete puntos de distancia con Alberto Fernández.

El documental, según pudo saber Clarín, fue dirigido por Pablo Racioppi, conocido en redes sociales como "Humanos en la Rosada", una cuenta con más de 40.000 seguidores y a nombre de Juan Cristónomo, cuyo slogan es "donde hay un kirchnerista hay una estafa asegurada".

Macri habló ante una sala colmada y con una ovación que incluyó un pedido puntual: “¡Presidente, Mauricio presidente!”

Con su agenda, Macri buscó posicionarse para negociar el acuerdo electoral

Macri retomó el protagonismo durante 2026, insinuando a principios de año una posible candidatura que luego se fue debilitando, pero que tuvo varios actos desde el PRO bajo el lema de "El Próximo Paso", una estrategia para volver a construir una fuerza nacional, recuperar presencia en las provincias y preparar al PRO para las elecciones de 2027.

El punto de partida fue el encuentro nacional realizado en marzo en Parque Norte, donde Macri reunió a dirigentes de todo el país y planteó la necesidad de recuperar iniciativa política.

El 17 de abril, Macri encabezó en Resistencia el encuentro "Próximo Paso NEA", acompañado por referentes regionales. La actividad continuó con una cena política en Corrientes y reuniones con dirigentes de la región.

En esa etapa también participó de la cumbre del PRO bonaerense, realizada el 15 de abril, y en mayo, la agenda continuó en Mendoza, donde Macri encabezó una actividad partidaria y mantuvo un encuentro con el gobernador Alfredo Cornejo.

En junio Macri se reunió en Entre Ríos con el gobernador Rogelio Frigerio y luego viajó a Santa Fe, donde mantuvo un encuentro con Maximiliano Pullaro y encabezó el "Próximo Paso Centro". En septiembre, el turno fue para el NOA, donde reunió a dirigentes de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. Además, mantuvo una reunión con el gobernador Carlos Sadir.

La actividad de Macri durante el año no se limitó a las recorridas. También hubo reuniones con dirigentes empresariales, referentes sindicales y distintos actores de la sociedad civil.

Participó de actividades de la Fundación Pensar, mantuvo encuentros con referentes del PRO bonaerense y acompañó a dirigentes que trabajan en la reorganización partidaria.

Las negociaciones con el oficialismo

En paralelo, fue el impulsor, con Karina Milei, de las reuniones que se llevan adelante cada dos semanas entre el PRO y La Libertad Avanza y en las que conversan sobre el avance de la agenda parlamentaria del Gobierno, pero también sobre una posible alianza electoral para 2027, por ahora, fría.

Macri, también, es parte del armado de la estrategia en la ciudad de Buenos Aires, distrito que el PRO gobierna desde 2007, actualmente con su primo Jorge Macri. Desde hace meses se habla acerca de diferencias entre ambos, al punto de que el ex presidente habría pensado en apuntalar la candidatura de otro dirigente, como Fernando de Andreis o Guillermo Dietrich.