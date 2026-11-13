El evento, que combina gastronomía, tradición y cultura, se realiza desde hace más de 25 años. Con entrada libre y gratuita, y podés llevarte una porción.

Fiesta del Omelette Gigante: se realiza en un pueblo, ideal para una escapada el 6 de diciembre con entrada gratuita, ¿dónde queda?

Para quienes busquen romper con la rutina y hacer una escapada típica de fin de semana , una ciudad bonaerense se prepara para celebrar en pocas semanas uno de los acontecimientos gastronómicos más particulares de la provincia de Buenos Aires: la Fiesta del Omelette Gigante . Además de ser con entrada libre y gratuita, los asistentes podrán llevarse una porción.

La propuesta, que combina tradición y gastronomía , tendrá como protagonista una preparación que requerirá miles de huevos , una enorme sartén y el trabajo de los integrantes de la Cofradía de los Caballeros de la Omelette Gigante , encargados de organizar y coordinar las distintas tareas. También habrá actividades culturales, desfiles y espectáculos para los miles de vecinos y turistas que se acerquen a disfrutar del evento.

Para ir ya agendando: la Fiesta se realizará este domingo 6 de diciembre en Pigüé , localidad ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y cabecera del partido de Saavedra . El encuentro tendrá lugar en el Parque Municipal Fortunato Chiappara , en el marco de las celebraciones por el aniversario de la ciudad.

Para esta edición se usarán alrededor de 15.000 huevos y una sartén de unos cuatro metros de diámetro.

La entrada será libre y gratuita, al igual que la degustación del plato principal. De esta manera, tanto los habitantes de la localidad como los visitantes podrán acercarse para observar la preparación y recibir una porción del omelette sin costo alguno.

Cómo será la preparación del omelette gigante

Como es de imaginar, uno de los mayores atractivos de esta fiesta es la magnitud de la preparación. Para este año, se estima que se utilizarán alrededor de 15.000 huevos, además de cientos de kilos de jamón y otros ingredientes, como cebolla de verdeo, perejil y ciboulette. Para cocinarlo se usará una sartén gigante de aproximadamente cuatro metros de diámetro, especialmente diseñada para esta celebración.

La preparación estará a cargo de los integrantes de la Cofradía de los Caballeros de la Omelette Gigante, quienes tienen la responsabilidad de supervisar cada etapa del procedimiento. El omelette se realizará a la vista del público y, una vez que esté listo, se distribuirán porciones gratuitas entre los asistentes.

Quienes asistan podrán llevarse una porción gratis.

El evento no se limitará solo a la gastronomía. La jornada también incluirá un desfile de banderas, estandartes y pancartas de los países donde tiene presencia la cofradía. Sus integrantes participan con la vestimenta tradicional, compuesta por sacos blancos, pantalones y zapatos negros y gorros de cocinero. A esto se sumarán una exposición rural y comercial, actividades culturales y espectáculos musicales en vivo.

Una tradición que llegó desde Francia

La historia de la Fiesta del Omelette Gigante está estrechamente relacionada con los orígenes de Pigüé y con la inmigración francesa que marcó la identidad de la localidad desde sus primeros años. En 1883, el francés Clément Cabanettes impulsó la creación de una colonia agrícola en la zona, integrada por alrededor de 40 familias provenientes de la región de Occitania, ubicada en el sur de Francia.

Estos inmigrantes llegaron con sus costumbres, tradiciones y formas de organización comunitaria, que con el tiempo se incorporaron a la identidad cultural de la ciudad. Así, Pigüé se convirtió en uno de los principales asentamientos de origen francés de la Argentina. Parte de ese legado permanece vigente en distintas celebraciones y actividades culturales, entre ellas la preparación del omelette gigante.

La Fiesta del Omelette Gigante se hace en Pigüé desde 1999.

Sin embargo, la tradición de cocinar un omelette de grandes dimensiones y compartirlo con la comunidad comenzó mucho antes, más precisamente en 1973, en la localidad francesa de Bessières. Allí surgió la Cofradía de los Caballeros de la Omelette Gigante, una organización dedicada a mantener viva esta particular celebración.

En septiembre de 1999, sus integrantes llegaron a Pigüé y se reunieron con un grupo de vecinos interesados en incorporar esta tradición. Finalmente, en diciembre de 1999 se realizó la prmera edición, en la que se utilizaron cerca de 5.000 huevos. Desde entonces, el encuentro se repitió cada año y fue creciendo tanto en convocatoria como en cantidad de ingredientes.