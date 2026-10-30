El tenebroso ser legendario será protagonista de la celebración en una localidad de Chubut. Cómo fue el caso de los caballos mutilados.

Halloween: organizan la Fiesta del Chupacabras en un lugar donde muchos dicen que apareció.

Este viernes habrá un festejo de Halloween muy particular en una localidad de la Patagonia argentina. La celebración del 31 de octubre que llegó a la Argentina desde Norteamérica tendrá como protagonista a un ser paranormal latinoamericano: el Chupacabras .

En septiembre pasado, un pueblo de Chubut fue noticia -incluso en medios internacionales- por el hallazgo en un campo de cuerpos de caballos mutilados que, entre otras explicaciones más científicas, mucha gente de la zona atribuyó al Chupacabras.

El Chupacabras es una criatura legendaria relativamente reciente -el origen del mito es de fines del siglo pasado- que, según se la describe, se alimenta de la sangre de ganado y animales de granja.

Tras la aparición de cinco caballos mutilados en la zona de Río Mayo, en la provincia de Chubut, en las redes sociales muchos empezaron a hablar del Chupacabras como posible responsable de la matanza, a la par de otras explicaciones también paranormales.

Incluso, el dueño del campo y de los caballos, Francisco Quilodrán, polemizó con el jefe de policía de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero, quien aseguró que las mutilaciones en los animales habían sido causadas por efecto del sol y el viento, y habló de “mito rural”.

Los caballos mutilados en Río Mayo, Chubut.

Trabajadores y vecinos de la zona del establecimiento rural, situado a unos seis kilómetros de Río Mayo, en dirección al cruce hacia Ricardo Rojas y Alto Río Senguer, también hablaron de luces extrañas y objetos en el cielo, cerca de donde aparecieron las tres yeguas y dos caballos a los que les faltaban orejas, lenguas, genitales y otros tejidos, sin rastros de sangre ni de la acción de animales carroñeros.

Ahora, el Municipio de Río Mayo decidió adscribir a la leyenda paranormal, al menos de manera festiva, ya que celebrará Halloween con la Fiesta del Chupacabras, este viernes 31 de octubre.

“Los relatos de los pobladores de campo sobre este animal y sus ataques nos llevaron a lanzar esta propuesta junto el día de Halloween”, explicó el intendente, Gustavo Daniel Loyaute.

Viernes de fiesta en Río Mayo

En lo que respecta a la fiesta en sí, tendrá los ingredientes habituales en este tipo de celebraciones, siempre y cuando al tenebroso protagonista no se le dé por aparecer.

“La idea es pasar un día en familia y divertirnos entre todos con comidas, juegos y premiación al mejor disfraz”, comentó Loyaute.

De este modo, la primera Fiesta del Chupacabras de la Argentina se realizará este viernes desde las 15 horas en el campo de jineteada Olegario Paillaguala de Río Mayo, en el sudoeste de la provincia de Chubut.

Allí se realizará un bingo familiar, un concurso de disfraces y actividades relacionadas con Halloween.

Habrá premio al disfraz más creativo, al más tierno y al más tenebroso.

También se llevará a cabo una búsqueda del tesoro y, al finalizar la jornada, cuando ya esté cayendo la noche, se relatarán historias de terror incluyendo, lógicamente, algunas que tendrán al Chupacabras como protagonista.

Todo esto estará acompañado de un paseo de compras con puestos gastronómicos, artesanos y emprendedores de Río Mayo.