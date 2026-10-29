Jugó su boleta en una agencia de Trelew, donde en este 2026 el Quini ya había entregado un premio récord. Sus números de la suerte y cuánto se lleva.

Nuevo millonario: un apostador ganó una fortuna en la Quiniela Poceada de Chubut.

Un apostador de Trelew ganó $249.768.042,98 en la Quiniela Poceada de Chubut tras acertar los siete números del sorteo N.º 2988, lo que lo hizo acreedor del primer premio .

La Lotería del Chubut confirmó el resultado en sus redes sociales oficiales , donde también dio a conocer qué agencia vendió el cupón.

La jugada se hizo en el local N.º 2008 de Trelew , que recibió las felicitaciones del organismo provincial por haber vendido el boleto premiado .

La combinación ganadora fue 06 - 17 - 21 - 48 - 52 - 71 - 82.

Desde la Lotería celebraron el resultado y compartieron la noticia con sus seguidores. Hasta ahora, la información oficial se limita al monto del premio y el lugar donde se hizo la apuesta, pero los datos del afortunado, como suele suceder por seguridad en casos como éste, son un misterio..

Cómo es la Quiniela Poceada

La Quiniela Poceada es un juego de azar provincial en el que cada participante elige siete números de dos cifras, del 00 al 99.

El resultado surge del extracto de la Quiniela del Chubut correspondiente al sorteo Nocturno.

Para definir los aciertos, se cotejan los números elegidos con las veinte terminaciones del extracto oficial. El orden no influye: cada coincidencia suma un acierto en la Poceada.

Con ese sistema, se establecen tres categorías de premios.

La Lotería de Chubut publicó la noticia del premio millonario en sus redes sociales.

El primero corresponde a siete aciertos, el segundo se lo llevan quienes tienen en su jugada seis de los 20 números que salen del bolillero. Y el tercero va al que alcanza cinco.

Las apuestas se realizan en las agencias oficiales de la Lotería del Chubut.

Si una categoría queda sin ganadores, parte del monto correspondiente se acumula para sorteos posteriores y otra parte se destina a los fondos de reserva previstos en el reglamento.

Así, el pozo puede crecer cuando se suceden sorteos sin ganadores en las categorías principales y alcanzar cifras importantes, generando un incentivo para los apostadores y -claro- nuevos millonarios como los de esta oportunidad en Trelew.

El otro nuevo millonario de Trelew en 2026.

Este nuevo afortunado de Trelew no es el primero que surge en este 2026 en la ciudad a partir de los juegos de azar.

En julio hubo otro caso que fue noticia por una cifra que más que duplicó la que entregó en esta oportunidad la Lotería del Chubut.

En ese cambio, el abultado premio premios correspondió al Quini 6.

El 20 de julio de 2026 se conoció la información de que un apostador de la ciudad se había convertido en uno de los cuatro ganadores que se repartieron un pozo de algo más de $2.028 millones al acertar con la misma combinación de números la modalidad Revancha.

En julio de 2026 un jubilado de Trelew ganó $507 millones con el Quini Revancha, el premio más importante entregado en la ciudad en 30 años.

Los $507 millones que se llevó el apostador de Trelew se convirtieron en el premio mayor de una agencia de la ciudad en tres décadas, según informó quien vendió el ticket, titular de la Agencia Nº 2.002..

Un par de días más tarde, el responsable del local reveló que el titular de la apuesta se había hecho presente para reclamar el pozo obtenido.

Un jubilado con los números de su nieta

Se trataba de un jubilado que llevaba mucho tiempo apostando la misma boleta y que se inspiró en su nieta para elegir los números.

De hecho, el hombre fue acompañado con la nena de 10 años y le explicó al agenciero que su constancia para seguir una serie de números fue clave.

De acuerdo con el relato, algunos años atrás, la nieta del jubilado estaba aprendiendo a leer y escribir y a reconocer los números, y lo acompañó a esa misma agencia de la avenida Colombia.

“Vinimos, me hizo girar la ruleta y fuimos sacando los números. Desde entonces, siempre estuve jugando la misma combinación, que nunca cambié, y ahora la constancia me premió», expresó en aquel momento el feliz ganador, que llevaba tres años con la misma boleta.