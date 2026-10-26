Resultados de las quinielas de hoy lunes 26 de octubre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Lunes, 26 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 3873
1° 3873, 2° 0558, 3° 1335, 4° 1532, 5° 2037, 6° 2826, 7° 0646, 8° 3685, 9° 4140, 10° 4944, 11° 5487, 12° 2775, 13° 6030, 14° 1067, 15° 4795, 16° 2000, 17° 2913, 18° 7362, 19° 6419, 20° 9790
El Primero
Cabeza: 0806
1° 0806, 2° 0951, 3° 1059, 4° 1897, 5° 9314, 6° 2599, 7° 0994, 8° 7871, 9° 4163, 10° 4780, 11° 5342, 12° 5654, 13° 6084, 14° 6702, 15° 9589, 16° 7825, 17° 4009, 18° 9907, 19° 0847, 20° 9881
La Matutina
Cabeza: 9126
1° 9126, 2° 9219, 3° 6089, 4° 4771, 5° 8546, 6° 2170, 7° 8408, 8° 0418, 9° 3449, 10° 2316, 11° 2523, 12° 2818, 13° 6891, 14° 9835, 15° 2032, 16° 3710, 17° 4736, 18° 8209, 19° 4780, 20° 9249
La Vespertina
Cabeza: 9625
1° 9625, 2° 3272, 3° 2871, 4° 0592, 5° 2164, 6° 2560, 7° 3450, 8° 1319, 9° 4063, 10° 8205, 11° 8103, 12° 7707, 13° 9784, 14° 6145, 15° 3544, 16° 9145, 17° 0980, 18° 3969, 19° 4274, 20° 3069
La Nocturna
Cabeza: 2365
1° 2365, 2° 3046, 3° 8520, 4° 3301, 5° 5574, 6° 4468, 7° 3740, 8° 5538, 9° 0425, 10° 2207, 11° 0856, 12° 2540, 13° 7755, 14° 3883, 15° 8590, 16° 7207, 17° 1658, 18° 0145, 19° 0383, 20° 8614
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 7167
1° 7167, 2° 0839, 3° 8764, 4° 4588, 5° 7324, 6° 3399, 7° 6668, 8° 4257, 9° 2005, 10° 9534, 11° 8822, 12° 0349, 13° 7597, 14° 8760, 15° 2432, 16° 9599, 17° 6519, 18° 3248, 19° 9582, 20° 4422
El Primero
Cabeza: 3187
1° 3187, 2° 9429, 3° 7793, 4° 1545, 5° 0419, 6° 1512, 7° 8843, 8° 3915, 9° 9339, 10° 3651, 11° 4541, 12° 1590, 13° 5932, 14° 3623, 15° 6918, 16° 6824, 17° 2186, 18° 3344, 19° 3581, 20° 4699
La Matutina
Cabeza: 2997
1° 2997, 2° 5083, 3° 1819, 4° 2475, 5° 0492, 6° 0580, 7° 7768, 8° 8971, 9° 6097, 10° 0654, 11° 7655, 12° 6863, 13° 3503, 14° 8632, 15° 8838, 16° 2383, 17° 7796, 18° 7673, 19° 9936, 20° 5485
La Vespertina
Cabeza: 0930
1° 0930, 2° 1443, 3° 7164, 4° 8642, 5° 9751, 6° 8678, 7° 2439, 8° 3321, 9° 2205, 10° 3422, 11° 4937, 12° 4648, 13° 2567, 14° 3848, 15° 2529, 16° 8441, 17° 7641, 18° 7538, 19° 5120, 20° 2874
La Nocturna
Cabeza: 1997
1° 1997, 2° 5615, 3° 8332, 4° 2298, 5° 0090, 6° 7681, 7° 8241, 8° 9507, 9° 6227, 10° 2345, 11° 8430, 12° 8407, 13° 3068, 14° 8086, 15° 3783, 16° 2892, 17° 9344, 18° 8068, 19° 9167, 20° 3975
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 0094
1° 0094, 2° 4374, 3° 6110, 4° 0842, 5° 3679, 6° 5413, 7° 0490, 8° 8545, 9° 3552, 10° 0591, 11° 4387, 12° 0199, 13° 6927, 14° 7388, 15° 3416, 16° 1818, 17° 9942, 18° 7264, 19° 0338, 20° 5012
El Primero
Cabeza: 8627
1° 8627, 2° 6234, 3° 2628, 4° 9603, 5° 7073, 6° 6451, 7° 0687, 8° 7982, 9° 7166, 10° 4089, 11° 9885, 12° 3445, 13° 9304, 14° 1950, 15° 4484, 16° 2740, 17° 5536, 18° 5354, 19° 9067, 20° 0897
La Matutina
Cabeza: 4318
1° 4318, 2° 6768, 3° 1042, 4° 9747, 5° 2145, 6° 3457, 7° 2759, 8° 1545, 9° 7126, 10° 8037, 11° 9239, 12° 3177, 13° 2325, 14° 5819, 15° 5823, 16° 3297, 17° 4209, 18° 2939, 19° 5757, 20° 4076
La Vespertina
Cabeza: 8996
1° 8996, 2° 4635, 3° 4987, 4° 7090, 5° 2263, 6° 0953, 7° 7635, 8° 3652, 9° 3928, 10° 0958, 11° 9881, 12° 2796, 13° 1985, 14° 9894, 15° 8672, 16° 4810, 17° 3880, 18° 9979, 19° 8084, 20° 5685
La Nocturna
Cabeza: 1688
1° 1688, 2° 0968, 3° 5265, 4° 4561, 5° 9504, 6° 3848, 7° 2054, 8° 2195, 9° 1188, 10° 9693, 11° 9572, 12° 2082, 13° 7960, 14° 4015, 15° 7791, 16° 1378, 17° 1998, 18° 2362, 19° 7681, 20° 3227
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 0299
1° 0299, 2° 0250, 3° 1440, 4° 0377, 5° 5318, 6° 2278, 7° 5065, 8° 5028, 9° 5296, 10° 0192, 11° 4532, 12° 3797, 13° 1340, 14° 2794, 15° 0918, 16° 8984, 17° 2155, 18° 8343, 19° 6465, 20° 3980
El Primero
Cabeza: 8269
1° 8269, 2° 3636, 3° 6980, 4° 0158, 5° 3706, 6° 7332, 7° 1341, 8° 4779, 9° 2043, 10° 1706, 11° 7644, 12° 1025, 13° 3637, 14° 7897, 15° 3507, 16° 1907, 17° 3853, 18° 3828, 19° 0652, 20° 5370
La Matutina
Cabeza: 0582
1° 0582, 2° 2418, 3° 2526, 4° 9692, 5° 6387, 6° 4782, 7° 3463, 8° 5003, 9° 6041, 10° 5171, 11° 7687, 12° 3252, 13° 5907, 14° 4708, 15° 0543, 16° 2774, 17° 0259, 18° 9345, 19° 9838, 20° 6270
La Vespertina
Cabeza: 1219
1° 1219, 2° 9532, 3° 9907, 4° 4231, 5° 8364, 6° 8277, 7° 7838, 8° 5458, 9° 4108, 10° 8597, 11° 0494, 12° 2370, 13° 2648, 14° 7798, 15° 7426, 16° 3873, 17° 9813, 18° 1032, 19° 4166, 20° 5516
La Nocturna
Cabeza: 6331
1° 6331, 2° 0562, 3° 7423, 4° 0752, 5° 3392, 6° 7997, 7° 0052, 8° 0941, 9° 0035, 10° 3563, 11° 0136, 12° 0983, 13° 3582, 14° 9611, 15° 1726, 16° 5652, 17° 5404, 18° 8795, 19° 8235, 20° 6889
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 3905
1° 3905, 2° 6713, 3° 3053, 4° 9703, 5° 6087, 6° 2207, 7° 1586, 8° 6832, 9° 8313, 10° 4277, 11° 0011, 12° 3855, 13° 7081, 14° 9986, 15° 6431, 16° 5769, 17° 5839, 18° 5224, 19° 8126, 20° 1012
El Primero
Cabeza: 9790
1° 9790, 2° 2663, 3° 9997, 4° 0176, 5° 9930, 6° 4232, 7° 0108, 8° 3811, 9° 9449, 10° 0958, 11° 2026, 12° 9598, 13° 1173, 14° 5517, 15° 2158, 16° 4245, 17° 5240, 18° 4596, 19° 3220, 20° 1340
La Matutina
Cabeza: 3898
1° 3898, 2° 0434, 3° 5207, 4° 9429, 5° 5622, 6° 9303, 7° 8615, 8° 1968, 9° 9025, 10° 1152, 11° 3631, 12° 5869, 13° 2810, 14° 8720, 15° 8159, 16° 5819, 17° 0570, 18° 3119, 19° 6862, 20° 8390
La Vespertina
Cabeza: 6053
1° 6053, 2° 5505, 3° 4649, 4° 8533, 5° 0291, 6° 7340, 7° 7311, 8° 9548, 9° 8173, 10° 4619, 11° 6748, 12° 6874, 13° 2060, 14° 1050, 15° 1747, 16° 1110, 17° 8205, 18° 5677, 19° 9052, 20° 9675
La Nocturna
Cabeza: 3342
1° 3342, 2° 2646, 3° 6914, 4° 0215, 5° 7955, 6° 4600, 7° 6066, 8° 7604, 9° 2804, 10° 8249, 11° 7395, 12° 7982, 13° 5508, 14° 0914, 15° 5557, 16° 1096, 17° 9472, 18° 6887, 19° 0604, 20° 0418
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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