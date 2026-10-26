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Resultados de las quinielas de hoy lunes 26 de octubre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Por Héctor Bolillo
Resultados de las quinielas de hoy lunes 26 de octubre de 2026

Resultados de las quinielas de hoy lunes 26 de octubre de 2026

Repasá los resultados de la jornada del Lunes, 26 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 3873
1° 3873, 2° 0558, 3° 1335, 4° 1532, 5° 2037, 6° 2826, 7° 0646, 8° 3685, 9° 4140, 10° 4944, 11° 5487, 12° 2775, 13° 6030, 14° 1067, 15° 4795, 16° 2000, 17° 2913, 18° 7362, 19° 6419, 20° 9790

El Primero

Cabeza: 0806
1° 0806, 2° 0951, 3° 1059, 4° 1897, 5° 9314, 6° 2599, 7° 0994, 8° 7871, 9° 4163, 10° 4780, 11° 5342, 12° 5654, 13° 6084, 14° 6702, 15° 9589, 16° 7825, 17° 4009, 18° 9907, 19° 0847, 20° 9881

La Matutina

Cabeza: 9126
1° 9126, 2° 9219, 3° 6089, 4° 4771, 5° 8546, 6° 2170, 7° 8408, 8° 0418, 9° 3449, 10° 2316, 11° 2523, 12° 2818, 13° 6891, 14° 9835, 15° 2032, 16° 3710, 17° 4736, 18° 8209, 19° 4780, 20° 9249

La Vespertina

Cabeza: 9625
1° 9625, 2° 3272, 3° 2871, 4° 0592, 5° 2164, 6° 2560, 7° 3450, 8° 1319, 9° 4063, 10° 8205, 11° 8103, 12° 7707, 13° 9784, 14° 6145, 15° 3544, 16° 9145, 17° 0980, 18° 3969, 19° 4274, 20° 3069

La Nocturna

Cabeza: 2365
1° 2365, 2° 3046, 3° 8520, 4° 3301, 5° 5574, 6° 4468, 7° 3740, 8° 5538, 9° 0425, 10° 2207, 11° 0856, 12° 2540, 13° 7755, 14° 3883, 15° 8590, 16° 7207, 17° 1658, 18° 0145, 19° 0383, 20° 8614

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 7167
1° 7167, 2° 0839, 3° 8764, 4° 4588, 5° 7324, 6° 3399, 7° 6668, 8° 4257, 9° 2005, 10° 9534, 11° 8822, 12° 0349, 13° 7597, 14° 8760, 15° 2432, 16° 9599, 17° 6519, 18° 3248, 19° 9582, 20° 4422

El Primero

Cabeza: 3187
1° 3187, 2° 9429, 3° 7793, 4° 1545, 5° 0419, 6° 1512, 7° 8843, 8° 3915, 9° 9339, 10° 3651, 11° 4541, 12° 1590, 13° 5932, 14° 3623, 15° 6918, 16° 6824, 17° 2186, 18° 3344, 19° 3581, 20° 4699

La Matutina

Cabeza: 2997
1° 2997, 2° 5083, 3° 1819, 4° 2475, 5° 0492, 6° 0580, 7° 7768, 8° 8971, 9° 6097, 10° 0654, 11° 7655, 12° 6863, 13° 3503, 14° 8632, 15° 8838, 16° 2383, 17° 7796, 18° 7673, 19° 9936, 20° 5485

La Vespertina

Cabeza: 0930
1° 0930, 2° 1443, 3° 7164, 4° 8642, 5° 9751, 6° 8678, 7° 2439, 8° 3321, 9° 2205, 10° 3422, 11° 4937, 12° 4648, 13° 2567, 14° 3848, 15° 2529, 16° 8441, 17° 7641, 18° 7538, 19° 5120, 20° 2874

La Nocturna

Cabeza: 1997
1° 1997, 2° 5615, 3° 8332, 4° 2298, 5° 0090, 6° 7681, 7° 8241, 8° 9507, 9° 6227, 10° 2345, 11° 8430, 12° 8407, 13° 3068, 14° 8086, 15° 3783, 16° 2892, 17° 9344, 18° 8068, 19° 9167, 20° 3975

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 0094
1° 0094, 2° 4374, 3° 6110, 4° 0842, 5° 3679, 6° 5413, 7° 0490, 8° 8545, 9° 3552, 10° 0591, 11° 4387, 12° 0199, 13° 6927, 14° 7388, 15° 3416, 16° 1818, 17° 9942, 18° 7264, 19° 0338, 20° 5012

El Primero

Cabeza: 8627
1° 8627, 2° 6234, 3° 2628, 4° 9603, 5° 7073, 6° 6451, 7° 0687, 8° 7982, 9° 7166, 10° 4089, 11° 9885, 12° 3445, 13° 9304, 14° 1950, 15° 4484, 16° 2740, 17° 5536, 18° 5354, 19° 9067, 20° 0897

La Matutina

Cabeza: 4318
1° 4318, 2° 6768, 3° 1042, 4° 9747, 5° 2145, 6° 3457, 7° 2759, 8° 1545, 9° 7126, 10° 8037, 11° 9239, 12° 3177, 13° 2325, 14° 5819, 15° 5823, 16° 3297, 17° 4209, 18° 2939, 19° 5757, 20° 4076

La Vespertina

Cabeza: 8996
1° 8996, 2° 4635, 3° 4987, 4° 7090, 5° 2263, 6° 0953, 7° 7635, 8° 3652, 9° 3928, 10° 0958, 11° 9881, 12° 2796, 13° 1985, 14° 9894, 15° 8672, 16° 4810, 17° 3880, 18° 9979, 19° 8084, 20° 5685

La Nocturna

Cabeza: 1688
1° 1688, 2° 0968, 3° 5265, 4° 4561, 5° 9504, 6° 3848, 7° 2054, 8° 2195, 9° 1188, 10° 9693, 11° 9572, 12° 2082, 13° 7960, 14° 4015, 15° 7791, 16° 1378, 17° 1998, 18° 2362, 19° 7681, 20° 3227

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 0299
1° 0299, 2° 0250, 3° 1440, 4° 0377, 5° 5318, 6° 2278, 7° 5065, 8° 5028, 9° 5296, 10° 0192, 11° 4532, 12° 3797, 13° 1340, 14° 2794, 15° 0918, 16° 8984, 17° 2155, 18° 8343, 19° 6465, 20° 3980

El Primero

Cabeza: 8269
1° 8269, 2° 3636, 3° 6980, 4° 0158, 5° 3706, 6° 7332, 7° 1341, 8° 4779, 9° 2043, 10° 1706, 11° 7644, 12° 1025, 13° 3637, 14° 7897, 15° 3507, 16° 1907, 17° 3853, 18° 3828, 19° 0652, 20° 5370

La Matutina

Cabeza: 0582
1° 0582, 2° 2418, 3° 2526, 4° 9692, 5° 6387, 6° 4782, 7° 3463, 8° 5003, 9° 6041, 10° 5171, 11° 7687, 12° 3252, 13° 5907, 14° 4708, 15° 0543, 16° 2774, 17° 0259, 18° 9345, 19° 9838, 20° 6270

La Vespertina

Cabeza: 1219
1° 1219, 2° 9532, 3° 9907, 4° 4231, 5° 8364, 6° 8277, 7° 7838, 8° 5458, 9° 4108, 10° 8597, 11° 0494, 12° 2370, 13° 2648, 14° 7798, 15° 7426, 16° 3873, 17° 9813, 18° 1032, 19° 4166, 20° 5516

La Nocturna

Cabeza: 6331
1° 6331, 2° 0562, 3° 7423, 4° 0752, 5° 3392, 6° 7997, 7° 0052, 8° 0941, 9° 0035, 10° 3563, 11° 0136, 12° 0983, 13° 3582, 14° 9611, 15° 1726, 16° 5652, 17° 5404, 18° 8795, 19° 8235, 20° 6889

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 3905
1° 3905, 2° 6713, 3° 3053, 4° 9703, 5° 6087, 6° 2207, 7° 1586, 8° 6832, 9° 8313, 10° 4277, 11° 0011, 12° 3855, 13° 7081, 14° 9986, 15° 6431, 16° 5769, 17° 5839, 18° 5224, 19° 8126, 20° 1012

El Primero

Cabeza: 9790
1° 9790, 2° 2663, 3° 9997, 4° 0176, 5° 9930, 6° 4232, 7° 0108, 8° 3811, 9° 9449, 10° 0958, 11° 2026, 12° 9598, 13° 1173, 14° 5517, 15° 2158, 16° 4245, 17° 5240, 18° 4596, 19° 3220, 20° 1340

La Matutina

Cabeza: 3898
1° 3898, 2° 0434, 3° 5207, 4° 9429, 5° 5622, 6° 9303, 7° 8615, 8° 1968, 9° 9025, 10° 1152, 11° 3631, 12° 5869, 13° 2810, 14° 8720, 15° 8159, 16° 5819, 17° 0570, 18° 3119, 19° 6862, 20° 8390

La Vespertina

Cabeza: 6053
1° 6053, 2° 5505, 3° 4649, 4° 8533, 5° 0291, 6° 7340, 7° 7311, 8° 9548, 9° 8173, 10° 4619, 11° 6748, 12° 6874, 13° 2060, 14° 1050, 15° 1747, 16° 1110, 17° 8205, 18° 5677, 19° 9052, 20° 9675

La Nocturna

Cabeza: 3342
1° 3342, 2° 2646, 3° 6914, 4° 0215, 5° 7955, 6° 4600, 7° 6066, 8° 7604, 9° 2804, 10° 8249, 11° 7395, 12° 7982, 13° 5508, 14° 0914, 15° 5557, 16° 1096, 17° 9472, 18° 6887, 19° 0604, 20° 0418

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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