Encontraron muertos a tres nenes de 4 y 5 años en una represa: la sospecha de cómo llegaron al lugar

Los menores estaban bajo el cuidado de su abuela cuando desaparecieron. Qué se sabe del trágico hecho.

Durante los rastrillajes, algunos vecinos alertaron a los rescatistas que habían visto a los tres nenes cerca de la represa.

Un trágico hallazgo ocurrió en las últimas horas en la localidad de Corzuela, provincia de Chaco . Tres menores fueron encontrados muertos en una represa, luego de haber salido de su casa y que nadie tuviera conocimiento de dónde podrían estar.

Todo comenzó el domingo por la noche, cuando el padre de los hermanitos los llevó a la casa de su abuela para que sean cuidados, mientras él viajaba a la localidad de Las Breñas para atender a un familiar enfermo.

Cuando regresó a buscarlos alrededor de las 19:30 horas, la mujer dijo que salieron corriendo y no los encontraba.

El padre presentó rápidamente la denuncia y se activó un operativo de búsqueda, que se extendió durante horas e involucró a efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y vecinos del lugar.

El rescate de los cuerpos de los tres nenes en una represa

Durante los rastrillajes, algunos vecinos alertaron a los rescatistas que habían visto a los tres nenes cerca de la represa. Al lugar llegaron bomberos, quienes trabajaron también durante toda la noche hasta localizar y recuperar los cuerpos.

Los tres cadáveres fueron recuperados pasadas las 22:30 horas, en un espejo de agua ubicado en Lavalle y avenida Urquiza.

"Al regresar fue informado de que los nenes habían salido corriendo y estaban extraviados. Más tarde los tres fueron hallados ahogados en una represa", expresó el jefe de la Policía del Chaco, comisario general Fernando Romero.

La Fiscalía de Investigación Penal N.° 3 de Charata quedó a cargo de la causa para determinar las circunstancias en que se produjeron las muertes. La fiscal Gabriela Rafart Anton ordenó una serie de medidas, entre ellas la autopsia de los cuerpos.

"El médico forense examinó a los menores y restan algunas pruebas todavía por producir, así que en principio no se puede hablar de una responsabilidad penal hacia alguna persona”, explicó la fiscal en diálogo con Diario Chaco.

Respecto a las características del lugar donde se encontraron y las versiones de que uno de los nenes podría haber caído en un pozo, Antón señaló que "hay pozos que se hacen por el mismo efecto de cuando se descarga agua".

La represa está cercada y no se encuentra habilitada para actividades recreativas ni para bañarse. Además, la profundidad representa un riesgo importante para quienes ingresan.

Búsqueda de Khael en Chaco: tiene 3 años y sólo encontraron a la perrita que lo acompañaba

Un amplio operativo de búsqueda se lleva adelante desde hace algunas semanas, cuando un nene de tres años desapareció luego ir de a buscar huevos al gallinero de la estancia donde trabaja su madre. Por el momento hay dos personas detenidas.

Unas 35 personas, además de un helicóptero, drones, agentes especializados y equipos K-9, participan de la búsqueda de Khael Valdés en la estancia 6 de octubre ubicada en Fortín General Díaz, departamento de Presidente Hayes en Paraguay.

Según revelaron medios locales, el menor de habría salido a buscar huevos con su perra Layla y un cerdito que tiene como mascotas. Layla regresó a su hogar y el último fue encontrado en un potrero, pero sin rastros de Khael.