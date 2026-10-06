Desesperada búsqueda de Khael: tiene 3 años, desapareció el viernes y encontraron a la perrita que lo acompañaba

Efectivos especializados encabezan la búsqueda con drones y helicóptero. Se viven horas de desesperación por la misteriosa desaparición del nene en Paraguay.

Un amplio operativo de búsqueda se lleva adelante desde el viernes pasado, cuando un nene de tres años desapareció luego ir de a buscar huevos al gallinero de la estancia donde trabaja su madre. Por el momento hay dos personas detenidas.

Unas 35 personas, además de un helicóptero, drones, agentes especializados y equipos K-9, participan de la búsqueda de Khael Valdés en la estancia 6 de octubre ubicada en Fortín General Díaz, departamento de Presidente Hayes en Paraguay .

Según revelaron medios locales, el menor de habría salido a buscar huevos con su perra Layla y un cerdito que tiene como mascotas. Layla regresó a su hogar y el último fue encontrado en un potrero, pero sin rastros de Khael.

Su mamá, Wilfrida Valdez Dávalos, quien se desempeña como cocinera en el establecimiento rural, dijo que su hijo se acercó para entregarle un huevo e inmediatamente le avisó que regresaría al gallinero para buscar más.

Cuando pasaron 10 minutos, salió a buscarlo y comenzó a llamarlo pero Khael no respondió. Rápidamente comenzó a buscarlo en la zona y le dio aviso al capataz de establecimiento, quien recorrió junto al resto del personal la propiedad y los campos cercanos a caballo, en motocicletas y tractores, mientras la Policía Nacional intervenía en la zona.

Dos personas fueron detenidas por la desaparición

Este lunes fue detenido Walter Correa Pesoa en una estancia del Chaco paraguayo. De acuerdo a la información preliminar que brindó Fiscalía, el hombre mantendría vínculos con la madre del pequeño.

Tras un interrogatorio, el fiscal Lucrecio Cabrera indicó que el hombre niega cualquier participación en la desaparición y que, por el momento, no hay pruebas en su contra.

El domingo se sumó la detención de su madre Wilfrida tras varias inconsistencias en sus declaraciones, decisión adoptada por Fiscalía y Policía Nacional.

Por otra parte, Cabrera ordenó la inspección de un tajamar, ubicado a unos 800 metros de una vivienda cercana, luego de recibir información sobre la presencia de yacarés en el lugar.

La posibilidad del ataque de un animal es uno de los escenarios que deberá ser investigado, pero hasta el momento no existe evidencia que permita afirmar esto. Mienras tanto, la búsqueda continúa con recorridos terrestres, sobrevuelos, rastreos con canes y verificaciones aéreas con drones.

Cómo continúa la búsqueda de Khael

La Fuerza Aérea participa con un helicóptero, mientras que efectivos de la Prefectura Naval realizan recorridos y verificaciones mediante equipos de drones. Se puso a disposición un drone con visión térmica, que permite avanzar con la operación en horario nocturno aunque hasta el momento sin resultados positivos.

A las tareas se sumaron igualmente integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Neuland, así como representantes de la seguridad interna de la colonia Neuland y equipos de voluntarios que ayudan en la búsqueda.

El procedimiento se encuentra encabezado por el director de la Policía de Boquerón, comisario general inspector Julián Galeano Duarte, y reúne a efectivos de la Comisaría 12ª Virgen de Fátima, la División de Seguridad Ciudadana de Neuland, el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas, Criminalística, Crimen Organizado e Investigación de Hechos Punibles. También participa el equipo de canes.