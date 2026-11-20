El Presidente participó del lanzamiento de la empresa, cuestionó las políticas económicas de las últimas décadas y dijo que Tesla "no es sólo para una minoría".

El presidente Javier Milei participó de la presentación de Tesla Argentina en el barrio porteño de La Boca, donde fue recibido con un Cybertruck personalizado. Durante su discurso, cuestionó las políticas económicas de las últimas décadas, agradeció la inversión de la compañía y aseguró que su llegada beneficiará a distintos sectores de la economía.

“Durante décadas Argentina vivió detrás de su cortina de hierro por perseguir teorías económicas obsoletas”, sostuvo Milei, quien apuntó contra el modelo económico anterior y sus consecuencias sobre el empleo y el crecimiento.

“El modelo anterior prometió empleo seguro y dejó a mucha gente fuera del empleo formal. Prometió crecimiento y dejó 20 años de estancamiento”, afirmó. En ese sentido, cuestionó “un esquema casi soviético que decía que era incompatible producir e importar autos”.

Milei defendió la llegada de Tesla a Argentina

El Presidente destacó el desarrollo tecnológico de la empresa y consideró que sus productos representan un avance hacia el futuro de la industria automotriz.

“Tesla vive para el futuro. Hizo accesible para todos sus autos el manejo automático, algo que sólo existía sólo en la ciencia ficción. De ese futuro trataron de apartarnos con regulaciones y aislamiento económico”, expresó.

Además, sostuvo que las empresas argentinas también tendrán un papel en ese proceso y mencionó el acuerdo firmado entre Tesla e YPF para avanzar en la instalación de estaciones de carga.

“En ese futuro las empresas argentinas son igual de protagonistas. Tesla e YPF firmaron un acuerdo para avanzar en la instalación de supercargadores”, señaló.

Por qué Milei dijo que Tesla no es sólo para una minoría

Durante su discurso, Milei también respondió a las críticas sobre el acceso a los vehículos de la compañía, que suelen estar asociados a un segmento de alto poder adquisitivo.

“Muchos van a decir que los argentinos no ganan nada con Tesla, que es un producto de lujo para una minoría selecta. Pero es otra falacia”, afirmó.

El mandatario sostuvo que los beneficios de la llegada de la empresa no se limitan a quienes puedan comprar sus vehículos, sino que alcanzan a distintos rubros vinculados con su actividad: “Gana el que accede a un auto de vanguardia, los que trabajan para la empresa, el sector de logística, las aseguradoras, los que producen energía”.

Cuánto cuestan los Tesla en Argentina

Las ventas son exclusivamente online: Tesla no tiene concesionarias en el país, solo puntos de exhibición y prueba de manejo en shoppings.

La llegada de Tesla se da en el marco de un programa gubernamental que promueve la electromobilidad con una cuota de 50.000 vehículos híbridos y eléctricos exentos del arancel extra-zona del 35%. De ese total, Tesla accede a una porción como nuevo importador —unas 2.500 unidades en principio— por haber comprometido una inversión en infraestructura de carga.

La oferta local incluye tres versiones del Model 3 —el sedán de la marca— y dos del Model Y, el SUV. Los precios de lista parten desde los USD 41.590 para el Model 3 de tracción trasera, con 286 CV y hasta 534 km de autonomía. El tope es el Model 3 Performance, a USD 54.590, con motor dual, tracción total y 460 CV. A cada precio se suma un cargo fijo de USD 350 por destino y documentación, más una reserva no reembolsable de USD 250.

El Model Y Premium RWD arranca en USD 44.590 y el Long Range llega a USD 50.590, con hasta 661 km de autonomía. La financiación es a través de Banco Santander, con préstamos prendarios de 12 a 60 cuotas. Para el Model 3 base en el plan más largo, la cuota ronda los $1.812.183 pesos mensuales con un costo financiero total del 47,94%.