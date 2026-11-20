Resultados de las quinielas de hoy 20 de noviembre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Viernes, 20 de noviembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 7750
1° 7750, 2° 3240, 3° 0698, 4° 8310, 5° 4736, 6° 6319, 7° 0516, 8° 6641, 9° 4608, 10° 4947, 11° 3855, 12° 4275, 13° 5753, 14° 6035, 15° 0798, 16° 9615, 17° 9048, 18° 9192, 19° 6332, 20° 2323
El Primero
Cabeza: 0184
1° 0184, 2° 4524, 3° 5702, 4° 5216, 5° 7943, 6° 5763, 7° 8358, 8° 9024, 9° 7009, 10° 5992, 11° 7373, 12° 1992, 13° 9851, 14° 9927, 15° 2560, 16° 4466, 17° 5635, 18° 7509, 19° 2487, 20° 3307
La Matutina
No se registraron resultados para este sorteo.
La Vespertina
Cabeza: 2922
1° 2922, 2° 3485, 3° 2371, 4° 3930, 5° 1438, 6° 5832, 7° 5334, 8° 5648, 9° 4997, 10° 3140, 11° 3372, 12° 2508, 13° 2874, 14° 1572, 15° 6787, 16° 2012, 17° 0520, 18° 0361, 19° 6007, 20° 2957
La Nocturna
Cabeza: 3153
1° 3153, 2° 8989, 3° 2648, 4° 5623, 5° 8340, 6° 9374, 7° 5309, 8° 7261, 9° 3868, 10° 9565, 11° 1981, 12° 0318, 13° 1442, 14° 1345, 15° 7963, 16° 0195, 17° 8100, 18° 8012, 19° 3493, 20° 8678
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 5439
1° 5439, 2° 0847, 3° 3466, 4° 1451, 5° 6541, 6° 8911, 7° 1030, 8° 4685, 9° 8982, 10° 8565, 11° 3471, 12° 5767, 13° 4457, 14° 3493, 15° 6809, 16° 3611, 17° 8791, 18° 7111, 19° 6645, 20° 6638
El Primero
Cabeza: 3394
1° 3394, 2° 3632, 3° 2710, 4° 3348, 5° 5259, 6° 0683, 7° 8052, 8° 5526, 9° 5978, 10° 1952, 11° 8685, 12° 9248, 13° 5947, 14° 9854, 15° 1091, 16° 8876, 17° 7030, 18° 8349, 19° 5027, 20° 1848
La Matutina
Cabeza: 9173
1° 9173, 2° 7844, 3° 0216, 4° 6290, 5° 1331, 6° 5818, 7° 7263, 8° 5721, 9° 6118, 10° 1083, 11° 0353, 12° 2264, 13° 6487, 14° 9837, 15° 9604, 16° 2477, 17° 8484, 18° 8128, 19° 5632, 20° 2378
La Vespertina
Cabeza: 9788
1° 9788, 2° 0181, 3° 4658, 4° 9961, 5° 8769, 6° 3587, 7° 9509, 8° 3984, 9° 7539, 10° 7983, 11° 9951, 12° 8796, 13° 1032, 14° 7772, 15° 8954, 16° 0167, 17° 1387, 18° 7264, 19° 0148, 20° 5976
La Nocturna
Cabeza: 7870
1° 7870, 2° 5593, 3° 8411, 4° 7758, 5° 2303, 6° 5737, 7° 0728, 8° 7762, 9° 3383, 10° 4762, 11° 9441, 12° 7476, 13° 2360, 14° 6918, 15° 7003, 16° 3901, 17° 0833, 18° 1834, 19° 2353, 20° 0405
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 0014
1° 0014, 2° 6392, 3° 3262, 4° 3777, 5° 9323, 6° 0721, 7° 4953, 8° 7496, 9° 0409, 10° 3566, 11° 3298, 12° 1233, 13° 4949, 14° 0446, 15° 2501, 16° 0320, 17° 0528, 18° 4982, 19° 3351, 20° 3707
El Primero
Cabeza: 7348
1° 7348, 2° 6488, 3° 4747, 4° 3971, 5° 6021, 6° 0625, 7° 4728, 8° 4176, 9° 9342, 10° 4646, 11° 3668, 12° 8267, 13° 1356, 14° 4287, 15° 2915, 16° 7381, 17° 9870, 18° 2649, 19° 0091, 20° 3741
La Matutina
Cabeza: 7221
1° 7221, 2° 4577, 3° 2145, 4° 8063, 5° 0342, 6° 9360, 7° 8972, 8° 4341, 9° 6626, 10° 7113, 11° 9596, 12° 9667, 13° 4068, 14° 7805, 15° 6008, 16° 1829, 17° 8833, 18° 1587, 19° 8528, 20° 6903
La Vespertina
Cabeza: 9080
1° 9080, 2° 7278, 3° 5196, 4° 3588, 5° 0587, 6° 3891, 7° 6901, 8° 5477, 9° 7518, 10° 5176, 11° 6877, 12° 3774, 13° 3548, 14° 9595, 15° 9990, 16° 6696, 17° 1530, 18° 8381, 19° 3691, 20° 2821
La Nocturna
Cabeza: 6401
1° 6401, 2° 9126, 3° 0902, 4° 3544, 5° 9619, 6° 5918, 7° 7334, 8° 4769, 9° 6640, 10° 4953, 11° 9974, 12° 8714, 13° 8125, 14° 4778, 15° 3171, 16° 8471, 17° 6046, 18° 1602, 19° 0744, 20° 2106
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 9509
1° 9509, 2° 2665, 3° 8946, 4° 3759, 5° 7729, 6° 1303, 7° 5652, 8° 0622, 9° 3736, 10° 1032, 11° 7687, 12° 4125, 13° 4038, 14° 8205, 15° 4937, 16° 7804, 17° 6558, 18° 8100, 19° 7599, 20° 2880
El Primero
Cabeza: 7689
1° 7689, 2° 0213, 3° 3020, 4° 7673, 5° 9932, 6° 8464, 7° 7794, 8° 9987, 9° 0746, 10° 4237, 11° 5675, 12° 8347, 13° 2172, 14° 4721, 15° 2702, 16° 3406, 17° 9828, 18° 2214, 19° 0399, 20° 5441
La Matutina
Cabeza: 6919
1° 6919, 2° 3489, 3° 2241, 4° 4414, 5° 7242, 6° 8128, 7° 3962, 8° 5444, 9° 9378, 10° 0337, 11° 5136, 12° 7660, 13° 9228, 14° 6765, 15° 9949, 16° 3689, 17° 0123, 18° 0011, 19° 7304, 20° 4975
La Vespertina
Cabeza: 4172
1° 4172, 2° 9317, 3° 1407, 4° 1542, 5° 7748, 6° 7411, 7° 4864, 8° 0327, 9° 6104, 10° 0089, 11° 7675, 12° 0860, 13° 4266, 14° 5995, 15° 9333, 16° 9739, 17° 4382, 18° 0690, 19° 2869, 20° 4147
La Nocturna
Cabeza: 6282
1° 6282, 2° 7096, 3° 0380, 4° 9301, 5° 9331, 6° 3384, 7° 1404, 8° 4945, 9° 8089, 10° 2146, 11° 7320, 12° 0866, 13° 3765, 14° 8331, 15° 4418, 16° 8689, 17° 4515, 18° 9566, 19° 8280, 20° 2588
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 0739
1° 0739, 2° 6360, 3° 0611, 4° 7797, 5° 9082, 6° 4877, 7° 4892, 8° 3430, 9° 7213, 10° 8271, 11° 5300, 12° 6265, 13° 4917, 14° 5158, 15° 5411, 16° 6163, 17° 0121, 18° 4978, 19° 0690, 20° 3825
El Primero
Cabeza: 2294
1° 2294, 2° 1406, 3° 8653, 4° 6270, 5° 3654, 6° 3633, 7° 2460, 8° 5446, 9° 2207, 10° 4475, 11° 1116, 12° 0845, 13° 5689, 14° 2996, 15° 1604, 16° 2140, 17° 1605, 18° 3275, 19° 8801, 20° 7415
La Matutina
Cabeza: 9918
1° 9918, 2° 7871, 3° 3804, 4° 9164, 5° 6998, 6° 3440, 7° 9499, 8° 8740, 9° 5127, 10° 3550, 11° 5583, 12° 8986, 13° 9051, 14° 3661, 15° 1494, 16° 9632, 17° 9915, 18° 3157, 19° 8919, 20° 1112
La Vespertina
Cabeza: 9682
1° 9682, 2° 2466, 3° 8722, 4° 8177, 5° 9063, 6° 0349, 7° 8558, 8° 2776, 9° 8956, 10° 2358, 11° 0143, 12° 9449, 13° 4309, 14° 0692, 15° 2823, 16° 2311, 17° 8219, 18° 7890, 19° 6331, 20° 4634
La Nocturna
Cabeza: 0508
1° 0508, 2° 0185, 3° 1789, 4° 2301, 5° 2048, 6° 9210, 7° 7357, 8° 4563, 9° 4415, 10° 6347, 11° 6118, 12° 4220, 13° 9126, 14° 2637, 15° 4142, 16° 8697, 17° 5289, 18° 4948, 19° 2208, 20° 1579
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