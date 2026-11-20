La marca de Elon Musk lanzó su web de ventas con cinco versiones del Model 3 y el Model Y. La comparativa con otros países revela una brecha significativa.

Tesla abrió su tienda online en Argentina y ya permite comprar sus autos eléctricos directamente desde el sitio web local. La marca de Elon Musk habilitó la plataforma con cinco modelos disponibles, todos fabricados en la planta de Shanghái, y lanzó un evento oficial en simultáneo.

Las ventas son exclusivamente online: Tesla no tiene concesionarias en el país, solo puntos de exhibición y prueba de manejo en shoppings.

La llegada de Tesla se da en el marco de un programa gubernamental que promueve la electromobilidad con una cuota de 50.000 vehículos híbridos y eléctricos exentos del arancel extra-zona del 35%. De ese total, Tesla accede a una porción como nuevo importador —unas 2.500 unidades en principio— por haber comprometido una inversión en infraestructura de carga.

Cuánto cuestan los Tesla en Argentina

La oferta local incluye tres versiones del Model 3 —el sedán de la marca— y dos del Model Y, el SUV. Los precios de lista parten desde los USD 41.590 para el Model 3 de tracción trasera, con 286 CV y hasta 534 km de autonomía. El tope es el Model 3 Performance, a USD 54.590, con motor dual, tracción total y 460 CV. A cada precio se suma un cargo fijo de USD 350 por destino y documentación, más una reserva no reembolsable de USD 250.

El Model Y Premium RWD arranca en USD 44.590 y el Long Range llega a USD 50.590, con hasta 661 km de autonomía. La financiación es a través de Banco Santander, con préstamos prendarios de 12 a 60 cuotas. Para el Model 3 base en el plan más largo, la cuota ronda los $1.812.183 pesos mensuales con un costo financiero total del 47,94%.

Por qué en Argentina Tesla es más caro que en la región

Comparado con los mercados vecinos, Argentina tiene los precios más altos de Sudamérica para los autos de Tesla. El Model 3 RWD cuesta aquí unos USD 41.590, mientras que en Chile vale USD 29.900 (un 37% menos), en Colombia ronda los USD 33.600 (22% menos) y en Uruguay —operado por la misma subsidiaria argentina— se consigue a USD 32.990 (24% menos). Incluso frente a Estados Unidos, donde se vende a USD 36.990, el precio local es un 11% mayor.

La diferencia se explica principalmente por la estructura de costos de importación: fletes y seguros desde Shanghái que oscilan entre USD 2.000 y 3.500 por unidad, más manipulación portuaria y almacenamiento que pueden superar los USD 3.000 adicionales. Uruguay, por su parte, no tiene arancel de importación hasta diciembre —cuando entrará en vigor un IMESI del 5%—, lo que explica la brecha con Argentina a pesar de que ambos mercados comparten la misma subsidiaria.

Tesla tiene por delante un desafío logístico: si la demanda supera las 2.500 unidades cubiertas por la cuota arancelaria, los autos adicionales pagarían el 35% de arancel extra-zona, lo que elevaría aún más los precios o reduciría los márgenes de la empresa.

Los modelos disponibles de Tesla para Argentina