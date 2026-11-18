La nueva lista de valores incluye desde urbanos y compactos hasta segmentos superiores pero antiguos. Los más baratos y los más vendidos.

Cuánto cuesta tu auto usado en noviembre 2026: los precios actualizados, modelo por modelo

El mercado de autos usados mantiene una amplia variedad de modelos y precios para quienes buscan comprar un vehículo sin tener que afrontar el costo de un 0 KM. En noviembre 2026 , la lista de valores incluye desde urbanos y compactos hasta segmentos superiores con varios años de antigüedad.

Los precios varían según el año de fabricación, la versión, el kilometraje, el estado general y el equipamiento. De esta manera, los valores de referencia sirven como orientación para comparar opciones, aunque el precio final puede cambiar de acuerdo con las condiciones particulares de cada operación.

De acuerdo a la lista de precios de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), estos son algunos de los modelos y versiones con los valores más bajos del actual mercado:

La venta de autos usados volvió a caer en octubre 2026.

Volkswagen Gol 2016: la versión de tres puertas 1.4 Power 4G tiene un valor de referencia de $8.077.000. En tanto, la variante de cinco puertas 1.4 Power 4G alcanza los $8.705.000. Es una de las alternativas más económicas para quienes buscan un vehículo compacto, de mecánica conocida y con amplia presencia en el mercado de segunda mano.

la versión de tres puertas 1.4 Power 4G tiene un valor de referencia de $8.077.000. En tanto, la variante de cinco puertas 1.4 Power 4G alcanza los $8.705.000. Es una de las alternativas más económicas para quienes buscan un vehículo compacto, de mecánica conocida y con amplia presencia en el mercado de segunda mano. Chevrolet Classic 2016 : la versión de cuatro puertas 1.4 LS con aire acondicionado, dirección hidráulica, airbags y ABS tiene un precio de referencia de $9.878.000.

: la versión de cuatro puertas 1.4 LS con aire acondicionado, dirección hidráulica, airbags y ABS tiene un precio de referencia de $9.878.000. Ford EcoSport 2012 : la variante 2.0 XLT 4x4 Plus tiene un valor de $12.389.000. Es una alternativa para quienes buscan un vehículo con mayor despeje del suelo y características propias de un SUV compacto.

: la variante 2.0 XLT 4x4 Plus tiene un valor de $12.389.000. Es una alternativa para quienes buscan un vehículo con mayor despeje del suelo y características propias de un SUV compacto. Fiat Palio 2016: la versión de cinco puertas 1.6 Sporting Pack Seguridad registra un precio de $13.624.000. Este modelo se caracteriza por su tamaño compacto y su practicidad para circular en la ciudad.

la versión de cinco puertas 1.6 Sporting Pack Seguridad registra un precio de $13.624.000. Este modelo se caracteriza por su tamaño compacto y su practicidad para circular en la ciudad. Ford Ka 2020: la versión de cuatro puertas 1.5 12V SEL automática tiene un valor de $17.891.000. Es una alternativa para quienes priorizan un vehículo compacto con transmisión automática.

la versión de cuatro puertas 1.5 12V SEL automática tiene un valor de $17.891.000. Es una alternativa para quienes priorizan un vehículo compacto con transmisión automática. Volkswagen Gol Trend 2022: la versión de cinco puertas 1.6 Trendline 2019 tiene un precio de $18.620.000, mientras que la variante Trendline Tiptronic 2020 alcanza los $18.993.000.

la versión de cinco puertas 1.6 Trendline 2019 tiene un precio de $18.620.000, mientras que la variante Trendline Tiptronic 2020 alcanza los $18.993.000. Peugeot 208 2025: la versión de cinco puertas T200 CVT GT tiene un valor de referencia de $26.708.000. Es uno de los modelos más modernos de esta selección y cuenta con una transmisión automática CVT.

la versión de cinco puertas T200 CVT GT tiene un valor de referencia de $26.708.000. Es uno de los modelos más modernos de esta selección y cuenta con una transmisión automática CVT. Toyota Hilux 2025: la versión cabina simple 2.4 turbodiésel 4x2 DX con caja manual de seis velocidades, correspondiente al año 2024, tiene un precio de $31.481.000.

la versión cabina simple 2.4 turbodiésel 4x2 DX con caja manual de seis velocidades, correspondiente al año 2024, tiene un precio de $31.481.000. Toyota Corolla 2025: la versión sedán híbrida 1.8 SEG eCVT Safety tiene un precio de referencia de $41.066.000. Se destaca por combinar un motor naftero con uno eléctrico y ofrecer una configuración orientada al confort.

la versión sedán híbrida 1.8 SEG eCVT Safety tiene un precio de referencia de $41.066.000. Se destaca por combinar un motor naftero con uno eléctrico y ofrecer una configuración orientada al confort. Volkswagen Amarok 2022: la versión doble cabina 3.0 TDI V6 4x4 automática Black Style de 258 CV alcanza los $54.047.000. Es una de las alternativas de mayor precio de esta selección y pertenece al segmento de las camionetas medianas.

En octubre, se registraron 162.796 transferencias de vehículos usados.

La venta de autos usados, otra vez en baja

El mercado de vehículos usados registró 162.796 transferencias durante octubre, según los datos de la Cámara del Comercio Automotor. La cifra representó una caída del 2,10% respecto del mismo mes de 2025 y un descenso del 4,67% en comparación con septiembre de 2026. En el acumulado de enero a octubre, se comercializaron 1.537.248 vehículos, un 4,10% menos que durante los primeros diez meses del año anterior.

Cuáles fueron los autos usados más vendidos de octubre 2026

A pesar de la baja general de las operaciones, algunos modelos conservaron su protagonismo. El Volkswagen Gol y Trend volvió a ocupar el primer puesto, mientras que las camionetas Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok también tuvieron una participación destacada.

El precio de un auto usado puede variar según el año de fabricación, la versión y el kilometraje.

Así quedó el ranking de los diez modelos más vendidos en el décimo mes del año: