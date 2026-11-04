Adiós al embrague: cuál es el auto automático más barato que se consigue hoy en el país

El mercado nacional cuenta con varios modelos económicos que permiten evitar el cambio de marcha de manera manual. Los cinco más baratos.

Para quienes buscan cambiar de auto o acceder a su primer 0 KM , los modelos con caja automática se convirtieron en opciones ideales dentro del mercado nacional. Estos vehículos, que permiten evitar los cambios de marcha manuales , son especialmente cómodos para manejar en ciudades de tránsito intenso.

Aunque durante mucho tiempo los autos con transmisión automática estuvieron asociados a modelos de segmentos superiores y precios elevados, actualmente existen distintas opciones más económicas. Incluso se incorporaron alternativas eléctricas que también permiten conducir sin utilizar un embrague ni realizar cambios de marcha convencionales.

A continuación, los cinco modelos con caja automática que se pueden conseguir a menor valor en Argentina.

JMEV Easy 3: el auto automático más barato de la Argentina

JMEV Easy 3, el auto importado de China que llega con un precio muy competitivo. JMEV

El primer puesto de este relevamiento corresponde al JMEV Easy 3, un vehículo eléctrico de origen chino que se destaca por su precio y su orientación hacia el uso urbano. Su valor de referencia es de US$16.900, equivalente a $26.093.600.

Este modelo pertenece al segmento de los citycars y tiene dimensiones compactas: mide 3,72 metros de largo, 1,64 metros de ancho y 1,53 metros de alto. Su diseño apunta a facilitar la circulación por calles angostas y las maniobras de estacionamiento.

En cuanto a su mecánica, incorpora un motor eléctrico de 50 kW, equivalente a 68 CV, con 125 Nm de torque. Utiliza una batería de 30,24 kWh que le permite alcanzar una autonomía declarada de hasta 330 kilómetros, según el ciclo de homologación informado.

Hyundai HB20 Hatchback: motor 1.6 y caja automática de seis velocidades

Compacto, seguro y ahora más barato: la estrategia de Hyundai para competir en el segmento compacto con el HB20. Hyundai

El segundo lugar corresponde al Hyundai HB20 Hatchback Comfort Plus AT 1.6, uno de los modelos nafteros más económicos que se pueden conseguir con transmisión automática en Argentina. Su precio de referencia es de $32.500.000. Fabricado en Brasil, este hatchback combina un diseño moderno con un equipamiento pensado para el uso cotidiano.

Su principal característica mecánica es el motor naftero Gamma 1.6 de 16 válvulas, que desarrolla una potencia de 123 CV a 6.300 revoluciones por minuto y un torque máximo de 15,5 kgm. Está asociado a una caja automática de seis velocidades y tiene tracción delantera.

En cuanto a sus dimensiones, mide 4,015 metros de largo, 1,72 metros de ancho y 1,47 metros de alto. Su baúl tiene una capacidad de 300 litros, que puede ampliarse hasta 930 litros al rebatir los asientos traseros.

MG 3: un hatchback con motor 1.5 y transmisión CVT

MG3. MG Motor

El tercer modelo de la lista es el MG 3 naftero, con un precio de referencia de US$ 21.900, equivalente a $33.813.600. Este vehículo de origen chino pertenece al segmento de los hatchbacks compactos y se caracteriza por su diseño deportivo, su espacio interior y una dotación tecnológica destacada.

La versión automática utiliza un motor naftero 1.5 litros que desarrolla aproximadamente 114 CV y 142 Nm de torque. Está asociado a una transmisión automática CVT, que permite una entrega progresiva de potencia y evita los cambios de marcha tradicionales.

JAC S2: un SUV compacto con caja automática CVT

JAC S2.

El cuarto lugar corresponde al JAC S2, un SUV compacto de origen chino que tiene un precio de referencia de US$ 22.900, equivalente a $35.357.600. Este modelo se diferencia de los hatchbacks anteriores por ofrecer una carrocería más elevada y un mayor espacio de carga. Tiene 4,15 metros de largo, 1,75 metros de ancho y 1,56 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,49 metros.

Su motorización está compuesta por un propulsor naftero 1.5 litros con tecnología VVT, que desarrolla 105 CV y 141 Nm de torque. La versión Luxury incorpora una transmisión automática CVT y tracción delantera.

Citroën C3: motor VTi 1.6 y caja automática de seis marchas

Citroën C3.

El último lugar de este Top 5 quedó en manos del Citroën C3, cuyo precio de referencia es de $37.440.000. Este hatchback de cinco puertas se destaca por su diseño, su despeje elevado y un habitáculo pensado para ofrecer comodidad en los desplazamientos urbanos.

Su mecánica utiliza un motor naftero VTi de 1.6 litros, con cuatro cilindros y 16 válvulas, que entrega 115 CV a 6.000 revoluciones por minuto y un torque máximo de 150 Nm a 4.500 rpm.

Está asociado a una transmisión automática de seis velocidades y tiene tracción delantera. Esta combinación busca ofrecer una conducción confortable tanto en ciudad como en recorridos por rutas y autopistas.