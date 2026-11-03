"Pastorcita" y "perro salchicha": duro cruce entre Mariano Mansilla y Nadia Márquez por el colegio AMEN

Una publicación en redes sociales sobre un supuesto requisito para la reincorporación en el colegio reabrió una polémica en medio de una campaña caliente.

"Hola perro salchicha". Así, con un emoji incluido, arrancó la respuesta de la senadora nacional por La Libertad Avanza Nadia Márquez al abogado y exdiputado provincial Mariano Mansilla, que horas antes había cuestionado al colegio AMEN por supuestamente haber exigido a las familias asistir al nuevo templo de Jesús es Rey como paso previo a la reinscripción 2027.

La contestación de Mansilla no se quedó atrás: "Hola Pastorcita!", le dijo en un intercambio en X, que sumó miles de visualizaciones en pocas horas, llevó a las redes una discusión que en Neuquén tiene casi una década. Y es la de las condiciones que puede imponer una escuela confesional cuyo funcionamiento sostiene en buena parte el Estado.

Todo empezó con una captura que circuló en redes de la mano del periodista Beto Valdez. Se trataría de un correo electrónico del Equipo de Conducción del AMEN fija fechas y horarios para concurrir al templo y establece que, al terminar el encuentro, los adultos deben firmar un listado y retirar una constancia que luego presentarán en la Mutual al firmar el convenio de reinscripción.

La comunicación, del 2 de noviembre, se define como una reunión como el "primer paso" del trámite e incluye un cronograma por año escolar con encuentros los domingos 8 y 15 de noviembre a las 19.30.

"Cada padre conoce los valores"

Mansilla lo tomó y disparó con munición gruesa contra la senadora. "De ser cierto, es muy grave. El Estado paga la totalidad de la masa salarial (escuela pública de gestión privada) y obligan a concurrir a un templo evangélico para renovar la matrícula".

La senadora libertaria no tardó en responder. Después del saludo, defendió el ideario de la institución que dirige su familia. "Cada padre conoce los valores que se le enseñan a sus hijos, y escogen si es el lugar adecuado para ellos o no", dijo.

Y fue por más. "Seguí currando vos con los mapuches y con las familias estafadas por...", escribió, en una referencia a la actuación de Mansilla como abogado en conflictos con comunidades mapuches y en la causa de la cooperativa 127 Hectáreas.

Mansilla redobló en su réplica. "En Neuquén la educación debe ser Laica y obligar a las familias a concurrir a una misa para reinscribirlos no cumple el requisito constitucional", sostuvo, aunque en rigor la convocatoria del colegio es a una reunión en un templo evangélico y no a una misa.

Luego devolvió el golpe con la cooperativa que la senadora le había enrostrado: "Sobre los estafados por la cooperativa 127 hectáreas, tendrías que hacer tu trabajo de senadora y gestionar ante el organismo nacional que las rige (INAES) su intervención". Y remató: "¿Qué más necesita el gobierno nacional para intervenirla? Les formularon cargos por 47 hechos de estafa".

Una pelea con historia: Márquez y Mansilla

No es el primer round entre ellos dos. En diciembre de 2024, Mansilla denunció penalmente a Márquez por peculado y malversación de bienes públicos, por el supuesto uso partidario y religioso de instalaciones de la Casa de las Leyes, el centro cultural de la Legislatura. Entonces la respuesta también fue a los gritos: la libertaria dijo que Mansilla "la va a pagar acá en la tierra o en su próxima vida".

El trasfondo político suma condimento. Mansilla conduce UNE (el partido estaría caído y no en funciones), socio de larga data del intendente Mariano Gaido. En mayo recorría la provincia con el sello Primero Neuquén, la herramienta electoral que armó junto al intendente capitalino, y su espacio resolvió en marzo apoyar a Primero Neuquén y a Rolando Figueroa para 2027. La senadora, en tanto, atraviesa una interna caliente en La Libertad Avanza.

Claudio Espinoza

La mutual AMEN, con su colegio y su recordado servicio de ambulancias, nació de la trayectoria de Jesús es Rey. Hugo Márquez, padre de la senadora, es el pastor de la iglesia e integra el consejo directivo nacional de ACIERA; su madre, Silvia Stekar, dirige los tres niveles del colegio, y su marido, Matías Riffo, es profesor de educación física en la institución. La propia Márquez integra la comisión directiva del colegio, que abrió en la capital en 1980.

2018: el sumario que llevó a la política a Nadia Márquez

En 2018, en pleno debate por el aborto legal, el Consejo Provincial de Educación abrió un sumario contra el AMEN por una charla organizada para cuarto y quinto año. La decisión fue unánime, por un supuesto incumplimiento de planes de estudio y de la ESI; en esa charla, Agustín Laje y Nicolás Márquez sostuvieron que la homofobia no existe.

En aquel momento se habló de quitarle el subsidio. El diputado del Frente de Izquierda Raúl Godoy presentó un proyecto para que el CPE evaluara suspender el financiamiento estatal al colegio, y la Comisión de Educación aprobó por unanimidad un pedido de informes sobre los subsidios a la educación privada. Del otro lado, familias del AMEN marcharon a Casa de Gobierno en defensa de la institución.

Ese episodio también selló la alianza con el actual gobernador. En la inauguración del templo, el pastor Márquez le agradeció públicamente a Figueroa haber recibido a la congregación cuando era vicegobernador, durante el conflicto por el sumario.