Convocan a un "pañuelazo" en Neuquén contra la visita de Javier Milei para inaugurar un templo evangélico

Organizaciones de mujeres, de la diversidad, sindicales y políticas realizarán una concentración este sábado a las 18. El Presidente participará de la inauguración de la nueva sede de la iglesia Jesús es Rey, vinculada a la familia de la senadora Nadia Márquez.

La visita del presidente Javier Milei a Neuquén para inaugurar el nuevo templo de la iglesia evangélica Jesús es Rey tendrá una respuesta en las calles. Organizaciones de mujeres, de la diversidad, sindicales y políticas convocaron a una concentración y un pañuelazo para este sábado a las 18, en rechazo a la presencia del mandatario nacional en la capital provincial.

La convocatoria fue impulsada por la concejal de Neuquén y referente de Pan y Rosas, Julieta Katcoff , quien cuestionó el viaje presidencial y apuntó contra la institución religiosa vinculada a la familia de la senadora de La Libertad Avanza , Nadia Márquez.

El acto de inauguración se realizará en el nuevo edificio ubicado en calle J. J. Lastra al 3100, frente a la Terminal de Ómnibus. Según el anuncio de la congregación, se espera la participación de Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y de pastores de distintos puntos del país.

Las críticas a la iglesia de la familia Márquez

En su pronunciamiento, Katcoff cuestionó las dimensiones de la obra y sostuvo que su construcción se aceleró durante la gestión de Milei. También apuntó contra el colegio AMEN, perteneciente a la familia Márquez, por los subsidios estatales que recibe para el pago de salarios docentes.

"A Nadia Márquez le gusta mucho que usen la motosierra, pero el colegio privado de su familia sigue recibiendo subsidios", afirmó la concejala.

La referente de Pan y Rosas también cuestionó la trayectoria política de la senadora y recordó distintos episodios vinculados con su posicionamiento frente a la educación sexual integral, la identidad de género y el aborto.

Katcoff sostuvo que la visita presidencial refleja una relación política entre el Gobierno nacional y sectores de las iglesias evangélicas. "Que Javier Milei venga a inaugurar un megatemplo evangélico no sorprende. Desde que asumió, apostó no sólo a la relación política con las iglesias, sino que también comparte su mensaje antiderechos", expresó.

Finalmente, aclaró que la convocatoria no apunta contra las creencias religiosas individuales, sino contra la participación de las instituciones religiosas en asuntos públicos y el financiamiento estatal que reciben.

Cómo será el nuevo templo de Jesús es Rey en Neuquén

La Iglesia Evangélica Bautista Jesús es Rey anunció que la inauguración del edificio será el sábado 30 de octubre, después de 15 años de trabajo. La congregación es conducida por el pastor Hugo Márquez y está afiliada a la Confederación Evangélica Bautista Argentina (CEBA) y a la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA).

El proyecto contempla un auditorio que, una vez completadas sus dos etapas, tendrá capacidad para 4.000 personas sentadas. En una primera instancia se habilitarán 2.500 lugares y posteriormente se sumarán otros 1.500.

El complejo también contará con dos salones de usos múltiples para 300 personas cada uno y un espacio de encuentro denominado Punto de Encuentro. Entre sus características, se anunciaron calefacción por losa radiante y paneles solares.

Según explicó Márquez, la construcción se financió con aportes voluntarios, donaciones y ofrendas de los integrantes de la congregación, sin recurrir a préstamos bancarios.