Tras su paso por la AOG, el Presidente regresará a Neuquén para participar de la inauguración de un mega proyecto.

Javier Milei vuelve a Neuquén: el evento que lo traerá otra vez a la provincia.

La nueva visita del presidente Javier Milei a Neuquén ya figura en la agenda oficial y tiene un motivo central: la inauguración del nuevo auditorio de la Iglesia Bautista Jesús es Rey . El mandatario viajará el sábado 31 de octubre para participar de la apertura de un templo que demandó 15 años de construcción y que se convertirá en uno de los espacios religiosos de mayor capacidad de la región .

La actividad genera expectativa por la presencia presidencial y por la convocatoria política que rodeará el acto, en una ciudad donde la congregación que conduce el pastor Hugo Márquez tiene una extensa trayectoria.

Por el momento, el horario de la visita figura como pendiente de confirmación .

El templo que recibirá a Milei después de 15 años de obra

El nuevo edificio está ubicado en calle J. J. Lastra 3100, frente a la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON). El proyecto contempla un auditorio con capacidad para 4.000 personas sentadas, aunque en esta primera etapa estarán habilitadas 2.500 plazas.

La obra se levantó sobre un predio de 8.000 metros cuadrados que la iglesia adquirió en 2009. La piedra fundamental se colocó en 2012 y, desde entonces, se construyeron unos 6.600 metros cuadrados, incluidos los 2.500 destinados al auditorio.

Uno de los aspectos más destacados es su estructura: una doble viga metálica de 55 metros de largo y cinco metros de alto sostiene la cubierta curva del edificio.

Según explicó Márquez a LM Neuquén, la construcción se financió con ofrendas de la congregación, sin préstamos bancarios ni endeudamiento.

Qué dirigentes estarán en la inauguración

La apertura del templo también tendrá una fuerte presencia institucional. Entre los invitados figuran el gobernador Rolando Figueroa y el intendente capitalino Mariano Gaido.

De acuerdo con lo señalado por Márquez, el mandatario provincial ya confirmó su asistencia. También se espera la presencia de la senadora nacional por La Libertad Avanza, Nadia Márquez, hija del pastor, además de legisladores, concejales y representantes de otras iglesias evangélicas.

La convocatoria se extenderá a miembros de ACIERA, la alianza de iglesias evangélicas de la que Hugo Márquez es vicepresidente.

La inauguración está prevista para el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, en dos jornadas que marcarán el inicio de una nueva etapa para la congregación.

Cómo es el nuevo auditorio de Jesús es Rey

El diseño del edificio propone una disposición en hemiciclo para acercar a los asistentes al escenario. A diferencia de otros templos, el interior no tendrá imágenes, retratos de pastores ni ornamentaciones doradas.

La nueva sede reemplazará al histórico templo de calle Roca 445, donde la congregación celebró su último culto el 4 de octubre. Las reuniones dominicales, que convocan a unas 2.000 personas, pasarán a realizarse en el nuevo auditorio.

Jesús es Rey tiene más de un siglo de presencia en Neuquén y el año próximo cumplirá 90 años como congregación organizada. De su trayectoria también surgió AMEN, la mutual que cuenta con un colegio y que tuvo un recordado servicio de ambulancias.

Con la visita presidencial incluida en la agenda y la presencia de autoridades provinciales y municipales prevista para la inauguración, el acto del 31 de octubre se perfila como una de las convocatorias institucionales destacadas de la semana en Neuquén.