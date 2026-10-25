Vaca Muerta: el nuevo rol de las petroleras en Neuquén

La gestión de Rolando Figueroa transformó la relación con las grandes operadoras petroleras, logrando que inviertan millones en educación, rutas estratégicas y diversificación productiva en toda la región.

Rolando Figueroa logró un cambio en la relación entre el Gobierno de Neuquén y las operadoras petroleras . Durante la gestión anterior, la Provincia recurrió a adelantos de regalías para afrontar obligaciones corrientes, como el pago de salarios y aguinaldos, una situación que condicionaba su capacidad de negociación frente a las compañías.

La actual gestión modificó esa dinámica mediante una política de ordenamiento financiero y mayores exigencias al sector privado. Las operadoras participan hoy en el financiamiento de becas , obras de infraestructura y programas de formación laboral, incorporando nuevas responsabilidades a su actividad económica en Neuquén.

Uno de los aspectos más significativos de esta transformación es la ruptura de una barrera que durante décadas parecía intangible: la separación entre el mundo petrolero y el conjunto de la sociedad neuquina.

El gobernador Rolando Figueroa. Claudio Espinoza

La industria hidrocarburífera, tradicionalmente concentrada en sus propias necesidades operativas, comenzó a involucrarse de manera más directa en políticas públicas que alcanzan a miles de familias.

Rutas y el empleo como resultados concretos

Las Becas Gregorio Álvarez constituyen uno de los ejemplos más concretos de esta articulación. La participación de las operadoras en el financiamiento educativo permite que parte de los recursos que genera Vaca Muerta también contribuya a ampliar las oportunidades de formación de los estudiantes neuquinos. A diferencia de antes, hoy las petroleras se saben parte de la sociedad.

La infraestructura vial constituye otra expresión de esta nueva relación. El Gobierno provincial consiguió comprometer a las operadoras en el financiamiento de rutas estratégicas para Neuquén, mediante acuerdos que permiten ejecutar obras necesarias tanto para la industria como para la población.

En este escenario, los trabajos vinculados con YPF en Cortaderas, donde se pasó del ripio al asfalto, representan un avance concreto. La pavimentación mejora las condiciones de circulación, fortalece la conectividad y acompaña el crecimiento de las localidades vinculadas con la actividad energética. Las rutas dejaron de ser una responsabilidad financiera exclusiva del Estado y pasaron a formar parte de los compromisos asumidos por las compañías petroleras.

La generación de empleo es otro de los resultados que el Gobierno provincial vincula con esta transformación. La gestión destaca la creación de más de 12.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado (desde diciembre de 2023 hasta mediados de 2026) y el fortalecimiento del Emplea Neuquén, una herramienta que articula las necesidades del sector privado con la capacitación de trabajadores locales.

A esto se suma el Instituto Vaca Muerta, concebido como un espacio de formación especializada para responder a las demandas de la industria hidrocarburífera. La política provincial también incorporó mayores exigencias para ampliar la contratación de mano de obra neuquina, consolidando una relación más directa entre el crecimiento de la producción y las oportunidades laborales.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck acompañó la inauguración del Instituto Vaca Muerta en Neuquén. Sebastián Fariña Petersen

La nueva relación entre el Gobierno provincial y las operadoras petroleras sumó otro hecho concreto: once compañías de Vaca Muerta presentaron formalmente 22 proyectos destinados a diversificar la producción y avanzar en la reutilización del agua de la actividad hidrocarburífera.

Ante el gobernador, empresas como YPF, Shell, Chevron, Vista y otras siete operadoras entregaron iniciativas que abarcan más de 200 hectáreas destinadas a proyectos productivos, con propuestas agrícolas, ganaderas, forestales y de horticultura hidropónica.

En paralelo, las compañías presentaron proyectos para sustituir con agua de producción tratada al menos el 10% del agua dulce utilizada en cada fractura. Un dato no es menor y merece ser aclarado: el agua que se usará para ampliar la superficie de riego no es la misma que se usa en las fracturas. De hecho, las superficies a regar están a kilómetros de los pozos.

La presentación representa un nuevo paso en la ampliación de los compromisos que el Gobierno exige a la industria, que ya participa en el financiamiento de las Becas Gregorio Álvarez y de obras viales. Aunque las iniciativas todavía deben ser evaluadas por los organismos técnicos provinciales, el hecho político ya se concretó: las operadoras incorporaron a su agenda proyectos que trascienden la extracción de petróleo y gas y que apuntan a diversificar la economía neuquina y mejorar el aprovechamiento de sus recursos naturales.

Las empresas neuquinas ganan protagonismo

La integración de las empresas locales representa otro avance dentro de este esquema. Figueroa reunió a más de 700 empresas neuquinas certificadas con el presidente de YPF, Horacio Marín, y representantes de las principales cámaras empresariales, en una jornada destinada a fortalecer la participación provincial en la cadena de valor de Vaca Muerta. Durante el encuentro, YPF informó que mantiene contratos con 525 pymes neuquinas y asumió el compromiso de realizar reuniones trimestrales con las cámaras para transparentar las licitaciones y los procesos de contratación. La iniciativa fortalece el vínculo entre las grandes operadoras y el entramado empresarial local, ampliando el acceso a información sobre inversiones y oportunidades comerciales.

Las pymes reclaman ser parte de las obras que se encaran en Vaca Muerta.

En paralelo, Figueroa anunció una nueva política de incentivos para fortalecer la contratación de empresas y trabajadores neuquinos. A partir de 2028, las firmas que cumplan con las condiciones previstas podrán acceder a la exención del impuesto sobre los Ingresos Brutos, una medida presentada durante el encuentro con YPF y las cámaras empresariales. El anuncio se complementa con herramientas de financiamiento para que las pymes incorporen maquinaria, tecnología y equipamiento.

La estrategia provincial apunta a consolidar un circuito económico en el que las empresas locales no solo sean proveedoras de las grandes operadoras, sino que también contraten servicios y compren insumos dentro de Neuquén.

El cambio en la relación entre Neuquén y las petroleras constituye uno de los ejes políticos de la gestión de Figueroa. La Provincia pasó de recurrir a adelantos de regalías para atender necesidades financieras (como ocurría en la gestión anterior) a establecer una agenda de compromisos con las compañías hidrocarburíferas.

Las Becas Gregorio Álvarez, los acuerdos de infraestructura vial, Emplea Neuquén y la participación de las pymes locales son expresiones de esa articulación. También reflejan una transformación en el vínculo entre la industria y la sociedad: el desarrollo petrolero ya no se analiza únicamente a partir de los niveles de producción, exportaciones o inversiones, sino también por su impacto social. La nueva etapa de Vaca Muerta se expresa en educación, trabajo, infraestructura y oportunidades para las empresas neuquinas.

Rolando Figueroa logró lo imposible

Figueroa logró lo que, durante años, se creía imposible. Y lo interesante es que no constituye un episodio aislado sino otro de los resultados de un modelo que también estableció la tolerancia cero, el fin de los privilegios, la ficha limpia y la distribución equitativa de los recursos para fortalecer las áreas esenciales de Salud, Educación y Seguridad, al tiempo que construye rutas y viviendas. Hoy Figueroa es el gobernador que mejor imagen positiva tiene en todo el país.