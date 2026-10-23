Negocios, vinos y Vaca Muerta: así fue el exclusivo encuentro que reunió a la élite energética en Neuquén

En el marco de la AOG, referentes de la industria energética se reunieron en el Comahue Golf Club para distenderse, debatir y forjar nuevos vínculos.

Más de 300 personas de la industria energética se congregaron para ser parte del Wine & Business.

Más de 300 personas de la industria energética se congregaron para ser parte del Wine & Business. Omar Novoa

En plena semana de la Argentina Oil & Gas ( AOG) Patagonia 2026, que se desarrolló en el Espacio Duam de Neuquén capital, este miércoles se llevó adelante la tercera edición de Wine & Business , un encuentro que r eunió a más de 300 empresarios, ejecutivos, profesionales y referentes de distintos sectores productivos de la región.

La propuesta tuvo lugar en el Comahue Golf Club , donde dueños de empresas, CEOs, directores y representantes de compañías vinculadas con Vaca Muerta compartieron una jornada de networking, charlas sobre economía e inversiones, gastronomía y vinos de la Patagonia.

El evento fue organizado por Cecilia Gasparri , junto a Balanz como partner estratégico, con el objetivo de generar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer los vínculos entre empresarios de Neuquén, Río Negro y visitantes que llegaron a la región para participar de la exposición petrolera.

A diferencia de las reuniones tradicionales de negocios, Wine & Business buscó ofrecer un ambiente más distendido, donde los participantes pudieran intercambiar experiencias, establecer contactos y continuar conversaciones iniciadas durante las actividades de la AOG.

El evento se desarrolló este miércoles por la noche en el Comahue Golf Club. Omar Novoa

Wine & Business: un espacio para generar negocios en plena AOG Patagonia

La realización del encuentro durante la semana de la exposición energética no fue casual. En diálogo con LM Neuquén, Gasparri explicó que la tercera edición fue planificada “precisamente en el medio de la Oil & Gas como una estrategia para poder juntar empresarios de la zona”, señaló.

En ese sentido, destacó que el objetivo era aprovechar la llegada de visitantes a Neuquén y ofrecerles un espacio para continuar las conversaciones comerciales. “Que puedan hacer los negocios que tal vez se iniciaron en el comienzo de la Oil, pero que también se terminen acá de otra manera relajada, la que no tuvieron durante todo el día”, expresó.

Omar Novoa

Para Gasparri, uno de los principales atractivos de Wine & Business es justamente la posibilidad de generar vínculos comerciales desde un lugar diferente al de las reuniones formales.

La organizadora remarcó que la propuesta buscó “que se tomen ese tiempo de poder charlar desde lo más humano y se puedan encontrar desde ahí”, sostuvo.

Durante el encuentro se desarrollaron los paneles de W&B Talks. Omar Novoa

W&B Talks: economía, inversiones y energía

Uno de los momentos centrales de la noche fueron las W&B Talks, dos paneles moderados por el coach de negocios Pablo Iachetti, que reunieron a especialistas y referentes empresariales para analizar el escenario económico, las inversiones y las oportunidades de desarrollo de la región.

El primer panel contó con la participación de Roberto Báez, de Balanz Capital; Alicia Henríquez, socia de Akros; y Marcelo Scaglione, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Durante el intercambio se abordaron cuestiones relacionadas con el contexto económico, las posibilidades de inversión y el posicionamiento de la Patagonia frente a los mercados internacionales.

Más de 300 personas se congregaron en el evento. Omar Novoa

El segundo panel estuvo orientado a las experiencias de quienes conducen empresas y desarrollan actividades productivas en la región.

Participaron Fabián Cantero, CEO de E&P Group; Germán Muchico, CEO de Cargonet; Eugenia Vizán, fundadora y directora de Siwa; Fernando López Chiesa, socio de Lisicki Litvin; y Thais Guterres, integrante del directorio de Neuquén Tur y propietaria de Alto Traful.

Omar Novoa

Vinos patagónicos, gastronomía y música para cerrar la jornada

Además de los espacios de debate, la tercera edición de Wine & Business tuvo una propuesta gastronómica y cultural que buscó destacar la producción regional.

Los vinos de Neuquén y Río Negro ocuparon un lugar central durante la noche. A través de Cavas, el sommelier Daniel López presentó etiquetas de las bodegas Schroeder, Flor del Prado, Pujante y Fincas del Limay.

Omar Novoa

También participaron con espacios propios Bodega Malma, Bodega Sudoeste y Gérôme Marteau, ampliando la oferta vitivinícola disponible para los asistentes.

En diálogo con LM Neuquén, Gasparri explicó que uno de los objetivos principales es dar a conocer la producción vitivinícola regional entre los empresarios que participan del evento.

Omar Novoa

“Nuestro principal motor del evento también es poder mostrar a todo este núcleo de empresarios nuestros vinos”, destacó. “No solamente me quedo en los neuquinos porque somos el Valle, somos todos, así que es Río Negro y Neuquén”, agregó.

En materia gastronómica, la organización preparó una propuesta denominada "Tablas y Fuegos", con carnes asadas servidas en panes y tablas de picadas.

Omar Novoa

La música también acompañó los distintos momentos de la noche. Los DJs Agustín Bajo y Juliet estuvieron a cargo de musicalizar el encuentro, con una primera parte más tranquila y un cierre de mayor ritmo.

Además, durante el evento se realizaron sorteos de estadías y experiencias turísticas en destinos como Punta del Este, San Martín de los Andes, Villa Traful y Villa La Angostura.