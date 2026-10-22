En 13 fotos, así se vivió la tercera edición de Wine & Business en Neuquén

En el marco de la AOG Patagonia, referentes de la industria energética se reunieron en el Comahue Golf Club para distenderse, debatir sobre economía y forjar nuevos vínculos.
En el marco de la semana de la AOG Patagonia 2026, que se desarrolla en el Espacio Duam de la capital neuquina, este miércoles tuvo lugar la tercera edición de Wine & Business.
El encuentro se emplazó en el salón del Comahue Golf Club y contó con más de 500 asistentes, entre los que se destacan dueños de empresas, CEOs y directores de la industria energética que moviliza Vaca Muerta.
Esta nueva edición del evento, que estuvo organizada por Cecilia Gasparri junto a Balanz como partner estratégico del encuentro, tuvo como objetivo generar un espacio de encuentro entre empresarios de Neuquén, Río Negro y visitantes que llegaron a la región para participar de la exposición.
A diferencia de las reuniones formales de negocios, Wine & Business propuso un encuentro que prioriza el intercambio personal, la conversación y la generación de vínculos, acompañado por vinos del Alto Valle y gastronomía destacada.
La propuesta incluyó, además, las W&B Talks, charlas de primer nivel sobre economía, inversión y energía, con foco en infraestructura, cadena de proveedores, exportación y desarrollo regional, moderadas por Pablo Iachetti.
Alrededor de ellas, un recorrido pensado de principio a fin: copa de bienvenida y música desde la acreditación, picadas y networking, carnes asadas con DJ en vivo y un cierre con sorteos de experiencias y estadías aportados por las marcas que acompañan.
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