En 13 fotos, así se vivió la tercera edición de Wine & Business en Neuquén

En el marco de la AOG Patagonia, referentes de la industria energética se reunieron en el Comahue Golf Club para distenderse, debatir sobre economía y forjar nuevos vínculos.

En el marco de la semana de la AOG Patagonia 2026 , que se desarrolla en el Espacio Duam de la capital neuquina, este miércoles tuvo lugar la tercera edición de Wine & Business .

El encuentro se emplazó en el salón del Comahue Golf Club y contó con más de 500 asistentes, entre los que se destacan dueños de empresas, CEOs y directores de la industria energética que moviliza Vaca Muerta.

Esta nueva edición del evento, que estuvo organizada por Cecilia Gasparri junto a Balanz como partner estratégico del encuentro, tuvo como objetivo generar un espacio de encuentro entre empresarios de Neuquén, Río Negro y visitantes que llegaron a la región para participar de la exposición.

A diferencia de las reuniones formales de negocios, Wine & Business propuso un encuentro que prioriza el intercambio personal, la conversación y la generación de vínculos, acompañado por vinos del Alto Valle y gastronomía destacada.

La propuesta incluyó, además, las W&B Talks, charlas de primer nivel sobre economía, inversión y energía, con foco en infraestructura, cadena de proveedores, exportación y desarrollo regional, moderadas por Pablo Iachetti.

Alrededor de ellas, un recorrido pensado de principio a fin: copa de bienvenida y música desde la acreditación, picadas y networking, carnes asadas con DJ en vivo y un cierre con sorteos de experiencias y estadías aportados por las marcas que acompañan.

Omar Novoa

Omar Novoa

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Omar Novoa

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