Neuquén
12°
  • Dolar oficial $ 1.530,0
  • Dolar informal $ 1.545,0
  • Dolar CCL $ 1.616,0
  • Dolar MEP $ 1.536,0
  • Riesgo país 622,0
Neuquén
La Mañana Contenido Patrocinado

Wine & Business llega a su 3ra edición en plena semana de la AOG Patagonia: el encuentro privado que reúne a los decisores de Vaca Muerta

El miércoles 21 de octubre, en el Comahue Golf Club, dueños de empresas, CEOs y directores de la industria energética se reunirán en una noche de charlas, vinos y networking, junto a Balanz como partner estratégico del encuentro.

Wine & Business llega a su 3ra edición en plena semana de la AOG Patagonia
Wine & Business llega a su 3ra edición en plena semana de la AOG Patagonia

Del 19 al 22 de octubre, la AOG Patagonia vuelve a convertir a Neuquén en el centro de la agenda energética del país. En medio de esa semana, el miércoles 21, de 19 a 23 hs, el Comahue Golf Club será sede de la tercera edición de Wine & Business by Balanz, un encuentro de convocatoria acotada que reúne a líderes de operadoras, compañías de servicios y proveedores de la cadena de valor energética.

La propuesta busca complementar la intensa agenda de la semana con un espacio diferente: un ámbito reservado y sin protocolo, donde las conversaciones fluyen con naturalidad y los vínculos se transforman en oportunidades concretas.

La noche incluirá las W&B Talks, charlas de primer nivel sobre economía, inversión y energía, con foco en infraestructura, cadena de proveedores, exportación y desarrollo regional. Alrededor de ellas, un recorrido pensado de principio a fin: copa de bienvenida y música desde la acreditación, picadas y networking, carnes asadas con DJ en vivo y un cierre con sorteos de experiencias y estadías aportados por las marcas que acompañan.

“Vaca Muerta dejó de ser una promesa: es el motor que está redefiniendo la economía argentina. La AOG es la vidriera de la industria, y Wine & Business es el lugar donde esas conversaciones siguen y se profundizan”, señaló Cecilia Gasparri, organizadora del evento.

“Vaca Muerta está transformando la realidad económica de Neuquén y generando oportunidades que trascienden a la industria energética. Wine & Business nos gusta porque justamente crea un espacio para conectar a quienes están detrás de esas decisiones: empresarios, inversores y líderes del sector. Desde Balanz queremos ser parte de ese ecosistema, estar cerca de quienes hacen negocios en la región y acompañar sus proyectos y su crecimiento”, agregó Roberto Báez, Finanzas Corporativas de Balanz Capital.

Con esta edición, Wine & Business busca consolidarse como el encuentro privado de referencia de la semana energética argentina. El acceso es exclusivamente con invitación.

FICHA TÉCNICA

  • Evento: Wine & Business by Balanz, 3ra edición
  • Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
  • Horario: 19 a 23 hs
  • Lugar: Comahue Golf Club, Neuquén
  • Contexto: Semana de la AOG Patagonia 2026 (19 al 22 de octubre)
  • Propuesta: W&B Talks, vinos, picadas y carnes asadas, DJ sets, sorteos y networking
  • Público: Dueños de empresas, CEOs, directores y gerentes de la industria energética
  • Acceso: Exclusivamente con invitación
  • Organiza: Cecilia Gasparri

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel