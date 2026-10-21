Obras en el Monumento a San Martín: ya hay fecha de finalización

Las tareas de refacción sobre el monumento comenzaron durante los primeros días de agosto.

Las obras y trabajos que la Municipalidad de Neuquén realiza sobre el Monumento al General San Martín , uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, avanzan según los plazos previstos y ya hay fecha de finalización .

El Municipio confirmó que una vez concluidas las tareas, el lugar volverá a estar en condiciones para recibir a vecinos y turistas como en cada época del año.

La intervención comenzó durante los primeros días de agosto , luego de que una inspección municipal detectara una falla estructural y un proceso de socavación en uno de los laterales del monumento, ubicado en la intersección de la avenida Argentina y la calle Roca, en pleno microcentro neuquino.

Desde entonces, el sector permanece rodeado por un cerco perimetral de chapas y una cobertura oscura que impide el acceso mientras se desarrollan las tareas de reparación. Se trata de una intervención integral que, además de solucionar el problema estructural, contempla la renovación de las instalaciones eléctricas e hidráulicas.

En diálogo con Canal 7, la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, afirmó que los trabajos concluirán durante noviembre.

Una obra que avanza a buen ritmo

La funcionaria aseguró que los trabajos avanzan de acuerdo con el cronograma establecido y descartó que existan demoras significativas en la ejecución. “Las obras van muy bien. Es una obra mayor la que se está haciendo en el monumento. Los vecinos podrán ver que está todo cercado para poder trabajar", explicó De Giovanetti.

En ese sentido, detalló que la intervención no se limita a reparar la estructura. “También lleva una nueva obra hidráulica y una obra eléctrica”, señaló.

La secretaria precisó que se están reparando los sistemas de electricidad y circulación de agua, además de las tareas necesarias para garantizar la estabilidad de la estructura.

Consultada sobre la fecha de finalización, De Giovanetti confirmó que el monumento estará nuevamente en condiciones durante noviembre.

"Va a quedar en las condiciones que se merece un lugar central de la ciudad como es el Monumento a San Martín", afirmó. "Va a quedar en las condiciones que se merece un lugar central de la ciudad como es el Monumento a San Martín", afirmó.

El Monumento a San Martín estará listo para Capital Navideña

La finalización de los trabajos tiene especial importancia para el municipio debido a la proximidad de las celebraciones de fin de año. El Monumento a San Martín es uno de los principales puntos de encuentro de los neuquinos y forma parte de los espacios que se intervienen y decoran durante las actividades de Capital Navideña.

"Además, no nos tenemos que olvidar que estamos ya en cualquier momento próximos a las fiestas y empieza Capital Navideña. Así que va a estar en condiciones para poder decorar y hacer de la ciudad de Neuquén ese lugar de encuentro de las familias para esperar la Navidad", expresó la funcionaria.

De esta manera, la Municipalidad prevé recuperar el espacio antes de que comiencen las celebraciones, con las instalaciones renovadas y las condiciones necesarias para su utilización.