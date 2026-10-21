"No me mates": un dentista suplicó por su vida pero igual lo ejecutaron por una absurda razón

El profesional, de 42 años, fue asesinado a balazos por un paciente que le exigió atención inmediata. El agresor murió días después enfrentando a la Policía.

El agresor avanza hacia el dentista que estaba dentro de su camioneta en el estacionamiento de una clínica.

Un dentista de 42 años fue asesinado a balazos por un paciente estadounidense en el estacionamiento de una clínica médica en la ciudad fronteriza de Nogales, México . La víctima fue identificada como Amed de Jesús Preciado Hernández , quien fue atacado mientras se encontraba en su camioneta tras negarse a atender de urgencia al agresor, quien le reclamaba por un tratamiento previo.

El homicidio ocurrió en el estacionamiento del Hospital Kalitea, situado en la colonia Kennedy. Según los reportes policiales, instantes antes de ser alcanzado por los disparos, el profesional de la salud llegó a lanzar una súplica ante su verdugo. “No me mates” , imploró.

El caso quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona y el video circuló en redes sociales, difusión que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora lamentó públicamente.

La víxtima se desempeñaba como cirujano dentista en una clínica del municipio fronterizo de Nogales, en México.

Preciado Hernández se desempeñaba como cirujano dentista en una clínica ubicada en Plaza Kalitea, en el municipio fronterizo de Nogales, estado de Sonora.

Cómo fue el ataque contra el dentista

Las investigaciones señalan que el sospechoso acudió al consultorio en un estado alterado y exigió que lo atendieran de inmediato para resolver el problema que atribuía a un tratamiento dental previo.

Sin embargo, Preciado Hernández le respondió que no podía atenderlo en ese momento, ya que tenía otros pacientes programados.

ABATEN EN AGUA PRIETA A ESTADOUNIDENSE QUE EJECUTÓ A ODONTÓLOGO EN NOGALES



Según la Fiscalía de Sonora, el 15 de octubre el odontólogo Amed de Jesús Preciado Hernández (42 años) fue asesinado a balazos en el estacionamiento de su consultorio en la colonia Kennedy (Plaza… pic.twitter.com/UCoCVarTBd — Tiempo Digital (@TiempoDigitalMx) October 19, 2026

Según la versión oficial de la Fiscalía estatal, el paciente golpeó el escritorio y reclamó atención médica antes de abandonar el establecimiento y posteriormente lo esperó en el exterior del consultorio, donde lo acechó hasta que el profesional abordó su vehículo.

Luego, cuando Preciado Hernández subió a su camioneta para retirarse en el estacionamiento de la plaza médica Kalitea, el agresor le disparó en repetidas ocasiones a través del parabrisas.

Quién es el sospechoso, un estadounidense con antecedentes

El sospechoso del crimen fue identificado como Ernest “N”, un ciudadano estadounidense de 30 años y residente de Prescott, Arizona.

Dos días después del homicidio, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) localizaron al sospechoso en un domicilio de la colonia Ejidal 2, en Agua Prieta, cerca de la frontera con Estados Unidos.

Cuando los elementos de seguridad intentaron cumplir la orden judicial para arrestar al acusado, Ernest “N” abrió fuego contra ellos en la vivienda. Durante el operativo se produjo un enfrentamiento armado en el que dos oficiales resultaron heridos por los disparos del sospechoso.

Presunto paciente ASESINÓ a dentista en Nogales, #Sonora por "malentendido en práctica profesional": AMIC



El comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Carlos Alberto Flores, informó que está por solicitarse una orden de aprehensión contra la persona que… pic.twitter.com/HIOfoKneDi — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) October 17, 2026

El comisario de la AMIC, Carlos Alberto Flores, informó que el estadounidense tenía antecedentes penales en su país por “diversos hechos delictivos”, entre ellos “conductas relacionadas con drogas”.

Los reportes citados por medios mexicanos indican que un agente ministerial sufrió una lesión por rozamiento en la cabeza y un policía municipal recibió un impacto de bala en una pierna