Juicio a un reincidente: "Los abusos intrafamiliares se amparan en que no haya testigos"

El debate oral empezó este martes con un jurado popular. El acusado ya cumple una condena de 11 años por otro caso similar.

El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid se refirió al caso del hombre acusado de abusar sexualmente de sus tres hijos, dos nenas y un nene, todos menores de edad. Los hechos ocurrieron en un lapso de siete años en diferentes viviendas de la ciudad de Neuquén . Al respecto, fue contundente: "Los abusos intrafamiliares se amparan en que no haya testigos".

El juicio contra el sujeto, identificado con las iniciales E.E.C, comenzó este martes 20 de octubre bajo la modalidad de jurado popular , con un tribunal integrado por 12 personas en paridad de género. Al respecto, desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron que los delitos fueron cometidos entre 2016 y 2023, cuando las víctimas tenían entre 3 y 10 años.

Durante el alegato de apertura, Breide Obeid explicó que, según la teoría de la acusación, los abusos ocurrieron en el ámbito familiar y cuando el imputado se encontraba a solas con las víctimas. “Este tipo de situaciones, que son los abusos sexuales intrafamiliares , los autores no los cometen a la luz o a la vista de todos; al contrario, se amparan en la oportunidad de estar solos, de que no haya testigos”, sostuvo.

Uno de los hechos atribuidos ocurrió entre 2016 y 2017, cuando el imputado llamó al niño a la habitación de la vivienda familiar y cometió el abuso.

En relación con una de las niñas, la acusación comprende hechos reiterados entre 2018 y 2023. Según la investigación, el imputado cometió los abusos cuando estaba a su cuidado, tanto en la vivienda familiar como en otros domicilios de familiares en la ciudad de Neuquén.

La acusación también incluye un episodio ocurrido entre junio de 2022 y junio de 2023, respecto de otra niña, también de corta edad.

Los hechos fueron calificados como abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa. Durante el alegato de apertura, el fiscal jefe atribuyó los delitos al imputado en calidad de autor y agravados por el vínculo, la guarda y la convivencia.

El Ministerio Público Fiscal neuquino había requerido para el violador una pena de 15 años de cárcel. Sebastián Fariña Petersen

La teoría de la acusación sostiene que algunas de las situaciones ocurrieron durante la convivencia familiar y otras después de la separación de los progenitores. Los hechos se conocieron cuando las víctimas pudieron contarle lo sucedido a su madre, quien realizó la denuncia.

Por su parte, remarcaron que E.E.C. se encuentra detenido y tiene una condena anterior de 11 años de prisión efectiva por abusos sexuales contra otra niña de su entorno familiar. La pena fue impuesta en marzo de 2026, luego de otro juicio en el que se lo declaró responsable.

La investigación fue realizada por la asistente letrada Cecilia Sabatte, mientras que en el juicio interviene el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid. El debate es dirigido por el juez de garantías Raúl Aufranc y las víctimas están representadas directamente por la defensoría de Niñez y Adolescencia, que interviene como querellante institucional.

El caso llegó a juicio por jurados a partir de la pretensión punitiva del Ministerio Público Fiscal, que anticipó que solicitará una pena superior a los 15 años de prisión.