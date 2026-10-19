País La Mañana Disputa por la marca Maradona: Matías Morla y dos hermanas de Diego a juicio por defraudación

La Justicia rechazó la oferta millonaria para los herederos de Diego Armado Maradona, que hizo el exabogado del futbolista. Agregar LM Neuquén a







La causa comenzó en 2021, cuando acusaron a Morla y al resto de los imputados de apropiarse de la marca Maradona.

Este lunes se conoció que la Justicia rechazó la oferta de 150 millones de pesos para los herederos de Diego Armado Maradona que había hecho el abogado Matías Morla, último apoderado y representante del astro mundial del fútbol.

La oferta había sido a cambio de suspender el juicio donde debe ser juzgado por administración fraudulenta por el uso de la marca “Maradona”, y el destino de los millonarios ingresos de los negocios vinculados al nombre del Diez. Pero esto fue rechazado.

Es decir que ahora Morla y dos de las hermanas de Diego irán a juicio oral y público.