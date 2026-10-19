Manejaba borracho una Hilux y lo filmaron zigzagueando por la ruta: el test dio 2,56 g/l

La Policía interceptó al hombre de 55 años cuando conducía realizando peligrosas maniobras en plena ruta. El video.

La Policía Caminera labró un acta de infracción al conductor de 55 años que manejaba en zigzag por la ruta.

Un conductor que manejaba borracho con una camioneta en zigzag fue detenido por la policía. La sorpresa que se llevaron cuando le realizaron el test de alcoholemia.

El procedimiento se realizó el domingo 18 de octubre, alrededor de las tres de la madrugada, en el carril descendente de la carretera, aproximadamente a la altura del kilómetro 17 de la Ruta Nacional N° 16 , en Chaco.

El hombre fue interceptado por la Policía Caminera. Un testigo denunció que una camioneta gris ponía en riesgo a otros vehículos.

La conducción irregular también quedó registrada en imágenes, que mostraban su trayectoria zigzagueante sobre la carretera. Las imágenes se viralizaron ne las últimas horas.

Borracho y zigzagueando en la ruta: las imágenes

El vehículo detectado era una Toyota Hilux y al volante iba un hombre de 55 años, domiciliado en la zona urbana de Colonia Popular. El operativo estuvo a cargo de efectivos de la División Patrulla Vial y Puntos Camineros.

Los agentes le practicaron la prueba para determinar la presencia de alcohol y, ante el resultado positivo, labraron el acta de infracción correspondiente. El reporte policial señaló que las diligencias continuaban.

El control de alcoholemia arrojó 2,56 gramos de alcohol por litro de sangre.

Qué establece la ley de Alcohol Cero

En las rutas nacionales rige la prohibición de conducir con cualquier concentración de alcohol en sangre. La Ley 27.714, publicada en mayo de 2023, modificó la Ley Nacional de Tránsito y fijó el límite en cero para todos los vehículos.

La norma también establece que los controles deben realizarse mediante un método aprobado por la autoridad sanitaria. La prohibición alcanza tanto a quienes manejan vehículos particulares como a los conductores profesionales.

El alcohol reduce la atención, afecta la visión y vuelve más lentos los reflejos, según la información oficial de seguridad vial. También puede generar una falsa sensación de confianza, que altera la evaluación del peligro y favorece decisiones riesgosas al volante.

El control confirmó que el conductor de la Hilux tenía 2,56 gramos de alcohol por litro de sangre (Foto: Diario Norte)

Esos efectos pueden aparecer incluso con pequeñas cantidades. Su intensidad depende de distintas condiciones personales y del consumo, por lo que el riesgo no se limita a quienes presentan signos evidentes de ebriedad.

Los riesgos también alcanzan a quienes acompañan al conductor y a las personas que circulan a su alrededor. Entre las posibles víctimas de un siniestro están los pasajeros de otros vehículos, peatones, ciclistas y motociclistas.

Otros choferes borrachos en plena ruta

Los controles recientes también detectaron alcoholemias positivas en el transporte de pasajeros. El 13 de octubre, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) informó que un chofer que debía viajar desde el Parador Liniers hasta Mar del Plata dio positivo antes de la partida.

El test marcó 1,06 gramos de alcohol por litro de sangre. El conductor fue apartado del servicio y el organismo aplicó las sanciones correspondientes. La CNRT fiscaliza la aptitud de los choferes profesionales en distintos puntos del país.

En junio, otro procedimiento de la CNRT impidió que un chofer iniciara un viaje hacia Capilla del Monte, en Córdoba. El control se hizo en la Terminal de Ómnibus de Pacheco y registró 0,35 gramos de alcohol por litro de sangre.

El conductor fue desafectado de inmediato, ya que para los profesionales del transporte de pasajeros también rige la tolerancia cero. La empresa convocó a otro chofer habilitado y el servicio pudo continuar con el reemplazo.