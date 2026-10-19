El Gobierno compra equipamiento militar sin revelar cuánto cuesta ni de dónde viene

El Ministerio de Defensa explicó los motivos por lo que declaró el secreto militar. Qué dice el decreto publicado por el Gobierno.

El decreto firmado por Milei y Presti deja bajo reserva el material, el costo y el proveedor de la compra (Foto: Infobae)

El Gobierno Nacional declaró secreto militar una nueva compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas, y dejó bajo reserva los detalles de la operación. No se informó qué material se adquirirá, cuánto costará, quién lo proveerá ni cuál de las fuerzas lo recibirá.

La decisión quedó formalizada en el Decreto 1205/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti.

La clasificación alcanza a las operaciones contractuales de un expediente del Ministerio de Defensa. Los organismos que intervengan podrán avanzar sin cumplir las obligaciones habituales de publicidad y difusión del proceso, mientras la Subsecretaría de Gestión Administrativa instrumentará los trámites necesarios.

Qué permite el secreto militar

En los fundamentos, el Ejecutivo sostuvo que la naturaleza, las características y la finalidad del equipamiento requieren limitar el acceso a la información. Argumentó que su divulgación podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa del país.

Defensa acordó avanzar con la incorporación de otros 235 blindados Stryker para el Ejército (Foto: Ejército Argentino)

El encuadre se apoya en el Decreto 9390/1963, que contempla la reserva de adquisiciones, fabricaciones, construcciones y sus negociaciones cuando resultan fundamentales para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas. También invoca las leyes de Defensa Nacional y de Reestructuración de las Fuerzas Armadas.

La medida habilita el tratamiento reservado de la contratación, aunque su publicación no confirma que la compra ya esté cerrada. El texto tampoco precisa cantidades, plazos de entrega ni un cronograma de pagos.

Los antecedentes con los aviones F-16

El Gobierno ya utilizó esta herramienta para distintas etapas del programa de incorporación de los F-16 adquiridos a Dinamarca. En abril de 2024, el Decreto 370 declaró secreta la operación contractual de la Fuerza Aérea.

En septiembre de ese año, el Decreto 807 extendió la reserva a obras en la VI Brigada Aérea de Tandil y el Área Material Río Cuarto. Incluyó la adecuación de pistas, hangares y depósitos, junto con la importación de motores, repuestos y armamento.

En diciembre, el Decreto 1073 alcanzó contratos complementarios gestionados con Estados Unidos. En agosto de 2026 se sumó otra disposición para proteger la información sobre la salida de componentes del país destinados a mantenimiento y actualización.

La norma publicada este lunes tramita por un expediente diferente y no menciona a los F-16 ni identifica a la Fuerza Aérea como destinataria del nuevo material.

El plan de reequipamiento de las Fuerzas Armadas

La adquisición de los 24 cazas fue acordada en abril de 2024 por USD 301,2 millones, a pagar en cinco cuotas anuales. El contrato incluyó 16 aeronaves monoplaza, ocho biplaza, componentes y servicios para recuperar la capacidad de interceptación supersónica.

El Gobierno también declaró reservadas la compra de los F-16 y las obras necesarias para incorporarlos (Foto: Infobae)

El Ejército también incorporó los primeros ocho vehículos blindados Stryker. En agosto de este año, Defensa firmó con Estados Unidos la aceptación de una oferta para avanzar con otros 235 vehículos de esa familia, en versiones de transporte de infantería, comando, evacuación médica y apoyo de fuego.

Los Stryker son blindados 8x8 con protección modular, que permite adaptar el nivel de blindaje a cada misión. Su incorporación busca ampliar la movilidad protegida del Ejército e integrar distintas funciones de combate en una misma familia de vehículos.