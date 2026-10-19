Una maestra rural desapareció hace 13 días y la familia tiene una grave sospecha: "Acá hay mucha corrupción"

Nancy Godoy fue vista por última vez el 6 de octubre. El hijo hizo la denuncia y se activó un operativo de búsqueda con efectivos, drones, perros y caballos.

La docente desapareció el pasado 6 de octubre y hay un amplio operativo de búsqueda.

El pasado 6 de octubre fue vista por última vez Nancy Estela Godoy, una docente de 52 años del paraje El Malezal en Corrientes , cuando salió temprano por la mañana camino a la escuela. Uno de sus hijos presentó la denuncia por su desaparición al día siguiente, tras comprobar que no había llegado a su lugar de trabajo ni tampoco a su vivienda. Desde entonces no se sabe nada sobre ella y hay sospechas sobre un posible engaño del que fue víctima.

Nancy es docente y directora suplente de la escuela N°626 del paraje correntino y desapareció en la zona rural de Esquina. Su hijo fue quien movilizó un operativo de búsqueda tras denunciar su desaparición con más de 80 efectivos, 16 móviles, 12 caballos, cuatro drones y tres perros especializados la buscan intensamente por la zona.

Para llegar a la escuela, la mujer se trasladaba desde su domicilio hasta el casco de la estancia El Curupí. Desde allí continuaba a caballo con una mujer de la zona, en un trayecto que podía tomar cerca de dos horas. La escuela fue revisada y según el fiscal, no se encontraron signos de desorden.

Por el momento hay dos peones detenidos que serían los últimos en haberla visto. Uno de ellos, reveló el fiscal a cargo de la investigación, Javier Mosquera, trabajó en la estancia durante la semana del 5 al 9 de octubre. Durante un allanamiento en su domicilio se secuestraron cuchillos y prendas con manchas rojizas.

Mosquera aclaró que no hay personas imputadas por la desaparición y que no se descarta ninguna hipótesis. En tanto, la familia de Nancy denunció irregularidades y reclamó avances concretos en la causa.

"Están jugando con los sentimientos de la familia"

Sebastián, el hijo más chico de la docente, reclamó -en diálogo con TN -que "el fiscal Javier Gustavo Mosquera dijo que iba a venir al campamento y todavía no llegó. Están jugando con los sentimientos de los hijos y de toda la familia, una vergüenza".

Respecto a la última charla con su madre, reveló: "le contesté a las dos horas y ya no le llegó el mensaje". También contó que en el primer día de búsqueda, la familia llegó hasta la escuela, pero no les permitieron ingresar. "Vi un jean, un saquito y un equipo de mate de ella por la ventana", detalló.

Para llegar al establecimiento en el que trabaja, el recorrido es bastante complejo. Se debe atravesar la estancia El Curupy, para completar las últimas tres horas de travesía a caballo. La propietaria de ese establecimiento rural confirmó que la docente había pasado como lo hacía cada vez que se dirigía a la escuela.

Diez días después llamó a la familia de Nancy, preocupada por no tener noticias de ella. Lo mismo ocurrió con la mujer que le prestaba un caballo, quien se comunicó con la familia, mientras que envió a su esposo hacia la escuela y pidió que rompiera la puerta si era necesario, pero la docente no estaba.

"Ella no salió sola del colegio, porque hay que pasar con caballos. Puede ser que la apuraron, porque ella jamás se va a olvidar de su ropa. Nos hicieron creer que se fue sola con alguien, pero ella no toma, no fuma, es una mujer cristiana, trabajadora, luchadora", dijo Sebastián a TN.

La nuera de Nancy indicó que en la escuela habían quedado objetos personales de Godoy, entre ellos un termo que le había regalado. También mencionó elementos que la docente acostumbraba llevar a su casa para lavar.

La presencia de esas pertenencias y el orden del lugar llevaron a la familia a plantear que pudo haber salido sin intención de ausentarse por mucho tiempo o que alguien pudo haber intervenido en la escena.

"Me hace acordar mucho al caso Loan"

La familia de la docente sospecha que alguien pudo haberla engañado para haberla sacado de la escuela. "Acá hay mucha corrupción, mucha plata de por medio. Estamos luchando solos contra todos. Me hace acordar mucho al caso Loan", lanzó.

"Es como David contra Goliat: el dinero y el poder contra una trabajadora sencilla, que quería ganarse un mango más porque somos humildes y no nos alcanza", agregó.

"Como siempre, la Justicia de Corrientes dejando mucho que desear", afirmó Sebastián, el hijo de la docente desaparecida. En una publicación realizada en sus redes sociales, detalló que en la búsqueda no se sumaron equipos con la tecnología necesaria para rastrillar con cámaras y sensores un terreno amplio y complejo.