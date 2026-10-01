Pidieron drenar dos lagunas por la desaparición de Loan: la medida que solicitaron a más de dos años

La decisión se conoce mientras continúa el juicio oral por la desaparición del niño, ocurrida en junio de 2024.

Una de las lagunas de 9 de Julio que la Justicia analiza drenar en el marco de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña.

La investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó una nueva medida, y la Justicia analiza la posibilidad de drenar dos lagunas ubicadas en 9 de Julio, Corrientes.

La decisión se conoce mientras continúa el juicio oral por la desaparición del niño, ocurrida en junio de 2024. Las lagunas ya habían sido inspeccionados durante los primeros operativos de búsqueda.

El planteo fue presentado por la querella de la familia de Loan y la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, hizo lugar a que se estudie su viabilidad. Por ahora, el drenaje no fue ordenado : especialistas deberán determinar si la medida es técnica, hidráulica y ambientalmente posible.

A pesar de que el proceso judicial por la presunta sustracción y ocultamiento del niño ya ha entrado en la etapa de debate oral contra 17 acusados, la búsqueda del pequeño sigue activa, liderada por la jueza Cristina Pozzer Penzo, quien ha proporcionado actualizaciones sobre el caso.

Según lo informado a medios locales, la querella ha pedido el drenaje de las lagunas 1 y 4 en 9 de Julio. Estas lagunas habían sido objeto de un rastrillaje inicial, aunque no se encontraron elementos significativos para la investigación.

Abundio Escobar declaró este jueves ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Por el momento, la solicitud ha sido parcialmente resuelta, quedando pendiente una última confirmación para determinar si la pericia se llevará a cabo.

Esta semana no se han realizado audiencias, y el debate se reanudará el 7 de octubre con el testimonio de una de las acusadas más comprometidas, María Victoria Caillava. Se trata de la cuarta imputada en comparecer ante el Tribunal Federal de Corrientes, tras las declaraciones de Laudelina, Antonio Bernardino Benítez y el ex comisario Walter Maciel.

El comisario Maciel reveló que Loan murió atropellado y que ocultaron el cuerpo

Durante los primeros días de septiembre, el comisario Walter Maciel, uno de los acusados por la desaparición de Loan Peña, ante el tribunal que lleva adelante el juicio en Corrientes. Durante su exposición, presentó una versión sobre lo que habría ocurrido con el menor.

Según sostuvo, Loan fue atropellado, luego su cuerpo habría sido levantado y ocultado. Maciel aseguró que llegó a esa conclusión a partir de las pruebas incorporadas a la causa.

En ese sentido, fue contundente al señalar a Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña como los responsables. “No tengo dudas de lo que ocurrió, las pruebas son contundentes”, afirmó durante su declaración.

Cabe recordar que Laudelina se quebró y entre lágrimas pidió perdón por las mentiras. "Pido perdón y disculpas por las mentiras, no fueron intención mía, fueron del doctor (José Fernández) Codazzi. No tuve nada que ver con el accidente ni con el botín", aseguró ante el tribunal.

En su última declaración, el comisario Walter Maciel había asegurado que Loan fue atropellado y luego enterrado por la exfuncionaria María Victoria Caillava y Carlos Pérez. Sin embargo, sostuvo que esa versión no fue producto de una decisión propia, sino que la habría dado bajo amenaza y presión, según declaró ante la Justicia. En su testimonio, también intentó explicar las circunstancias en las que habría recibido esas amenazas y por qué decidió brindar esa versión sobre el destino del menor.