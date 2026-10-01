Súper Niño: alertan que un desvío térmico complicaría el exceso de lluvias y cambiar el clima hasta fin de año

ñl fenómeno traería un impacto particular durante los próximos meses, con un escenario particular. A qué zonas afectará con mayor intensidad.

Los especialistas advierten que el fenómeno denominado " Súper Niño " tendrá un impacto particular en el clima de la Argentina durante los próximos meses, con un escenario particular que podría modificar el comportamiento habitual de las temperaturas y lluvias.

Según el nuevo informe trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre octubre y diciembre amplias regiones podrían recibir lluvias por encima de los valores normales, mientras que buena parte del centro del país registraría un “desvío térmico”.

Este fenómeno traerá temperaturas medias inferiores a las habituales y menor probabilidad de jornadas con máximas muy elevadas.

A qué zonas afectará el desvío térmico

El dato más elocuente aparece en el centro del país. El SMN prevé que este raro "desvío térmico" implique temperaturas inferiores a las normales en gran parte del territorio nacional: Cuyo, Córdoba, el oeste de Santa Fe, La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires.

A esa zona se suma otra franja en la que el pronóstico ubica las temperaturas entre normales e inferiores a lo normal: el sur del Litoral, el centro-este de la provincia de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia.

Es decir, el escenario de temperaturas por debajo de los registros habituales abarcaría en su totalidad sectores importantes de Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires, además de áreas del sur del Litoral y el noreste patagónico.

El pronóstico del SMN prevé menos calor extremo

El pronóstico tiene otro dato que resulta especialmente relevante después de los últimos años de temperaturas elevadas: el SMN señala que no se descarta una menor amplitud térmica media y que existen mayores probabilidades de una menor frecuencia de temperaturas máximas muy altas, especialmente en la franja central y el noreste del país.

Esto no significa que se vayan a registrar días de calor ni que quede descartada alguna ola de calor. El pronóstico es trimestral y trabaja con valores medios: el propio SMN aclara que no permite anticipar episodios particulares de corta duración, como olas de calor o de frío.

Las lluvias llegarán con más fuerza con el "Super Niño"

El otro componente destacado del escenario son las precipitaciones. El SMN prevé lluvias superiores a las normales en buena parte del Litoral, además de Córdoba, el oeste de Santa Fe, el centro-sur de Cuyo, La Pampa, el oeste de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia.

En tanto, se esperan precipitaciones normales o superiores a las normales en sectores del Chaco, Formosa, Santiago del Estero, el centro-este bonaerense y el noroeste de la Patagonia.

El mapa deja así una combinación particular para buena parte del país: mayor cantidad de agua y temperaturas medias más bajas.

Marcelo Madelón, meteorólogo y licenciado en medio ambiente, explicó que: “En las zonas más lluviosas la temperatura en consecuencia será más baja, especialmente las máximas. Cuando tenemos muchas nubes y poco sol, y además lluvias, las temperaturas máximas no alcanzan los valores normales”.

Agregó que “esto va a ocurrir principalmente en el centro del país y en el este, donde va a llover mucho, es decir en la Mesopotamia, la región pampeana y parte de Cuyo".

El Niño comienza a dejar sus primeros efectos en distintas regiones del país, mientras el Gobierno refuerza las medidas de prevención.

Por el contrario, detalló que "en el noroeste, donde va a llover menos, habrá mayor amplitud térmica y las máximas serán más elevadas, entonces en ese sector hará más calor. En definitiva, a partir de ahora las temperaturas estarán relacionadas estrechamente con las lluvias. A mayor cantidad de lluvias menor temperatura”.

En otras regiones, el comportamiento será diferente. El SMN pronostica temperaturas normales o superiores a las normales en el centro-oeste de Chaco y Formosa, el este de Salta, Santiago del Estero y el sudoeste de la Patagonia, mientras que el NOA aparece como la principal excepción en materia térmica, con temperaturas superiores a las normales en gran parte de esa región.