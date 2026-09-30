Neuquén La Mañana Granizo En fotos: así fue la repentina caída de granizo en Neuquén

Las imágenes son elocuentes. La lluvia, el viento y el granizo se hicieron presente este miércoles. Agregar LM Neuquén a







Una tormenta aislada con granizo incluído azotó a la región. Omar Novoa

El cielo se vino abajo durante unos minutos por una tormenta aislada que azotó la zona de Senillosa, Plottier y Neuquén capital este miércoles por la tarde. Rápidamente, parques y patios se cubrieron brevemente de una capa blanca que se desdibujó rápidamente por la lluvia. Además, el viento y la lluvia también se hicieron presentes.

Pasadas las 16 comenzó la caída de granizo. Tal como estaba anunciado en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se desató una tormenta aislada en la zona en horas de la tarde. En Plottier la lluvia comenzó antes del mediodía, pasando al granizo cerca de las 16.30 y luego continuaba con lluvia fuerte.

Las calles de la capital dejaron evidencia del agua caída y cientos de vecinos se vieron hasta sorprendidos por las precipitaciones, improvisando para taparse y con ropa más parecida a la del verano o primavera, que a un temporal.