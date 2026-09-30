Bomberos salvaron a un perro ciego encerrado en un acequia y la Policía rescató a otro que se ahogaba

Los destacables operativos tuvieron lugar durante la jornada del miércoles en distintos puntos de la provincia.

Dos espectaculares y emotivos rescates tuvieron lugar este miércoles en la provincia de Neuquén . Por un lado, los Bomberos Voluntarios de Andacollo asistieron a un perro anciano y ciego que había quedado encerrado, mientras que, en otro sector del territorio, la Policía de Centenario evitó que un can muriera ahogado .

Ambos sucesos tuvieron un factor común: los canales de riego y la soledad de los animales.

El rápido accionar y la intervención de las autoridades permitieron salvar la vida de los canes indefensos .

Además, los pedidos de ayuda de los vecinos y la no indiferencia fueron claves para que los dos casos tuvieran un final feliz.

El rescate de un perro anciano y ciego

El primero de los operativos tuvo lugar en el interior neuquino, más precisamente en la localidad de Andacollo, donde la Central N° 11 de los Bomberos Voluntarios se convirtió en protagonista de un heroico rescate.

De acuerdo a la información aportada, en horas del mediodía, el sargento Cristian Torres y el cabo primero Cristian Pérez acudieron al llamado de un vecino que pedía auxilio por un animal.

Al llegar al lugar, los oficiales corroboraron que el animal se encontraba atrapado en un canal de riego sin agua, imposibilitado para salir por sus propios medios.

Tras un arduo trabajo, se logró rescatar al animal y ponerlo a salvo.

La sorpresa fue mayor cuando, al revisarlo, constataron que era un perro de avanzada edad y, además, ciego.

Sin dudarlo y entre mimos, los profesionales realizaron las primeras asistencias, dándole calor en medio del clima húmedo y la llovizna. Posteriormente, se pusieron en contacto con las protectoras para lograr encontrar a su familia.

Desde la central destacaron y agradecieron “el compromiso permanente de nuestro personal, no solo ante emergencias, sino también ante situaciones que requieren solidaridad, responsabilidad y cuidado de nuestros animales”.

Un perro a punto de ahogarse y el compromiso de la Policía

En otro punto de la provincia, tres policías de la División Tránsito Villa Obrera de Centenario pusieron todo su esfuerzo para rescatar a un perro y evitar que se ahogara en un canal de riego.

El operativo ocurrió en horas del mediodía, a pocos metros de la Escuela 109, en la esquina de Belgrano e Islas Malvinas.

De acuerdo con lo informado por el sitio Centenario Digital, el animal no podía salir y el suboficial principal Alejandro Raiman, el sargento Javier Seren y la cabo Daiana Castillo no dudaron en ayudarlo.

Decididos a rescatar a rescatar al perro, se metieron en el agua helada para lograr retirarlo, ya que desde la orilla resultaba imposible.

Tras realizar varias maniobras pudieron sacarlo. El perro se encontraba exhausto.

Afortunadamente, logró recuperarse inmediatamente y el operativo tuvo un desenlace feliz.