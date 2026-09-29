Neuquén y Cipolletti unifican trámites en sus juzgados de faltas: como es el inédito sistema

Los residentes de ambas ciudades no precisarán cruzar el puente para hacer los trámites ante una infracción de tránsito o a alguna normativa local. La medida ahorrará numerosos trámites burocráticos

La firma del acuerdo entre integrantes de los juzgados de faltas de Neuquén y de Cipolletti.

Las ciudades de Neuquén y de Cipolletti unificarán trámites en sus respectivos juzgados de faltas con un acuerdo inédito para la región. Los vecinos ya no tendrán que cruzar los puentes carreteros para resolver infracciones de tránsito o faltas vinculadas a normativas locales.

Según se informó oficialmente en esta capital, la medida central establece una ventanilla única de recepción de documentación compartida para agilizar los expedientes. Esto permite que cualquier ciudadano inicie un descargo físico o virtual directamente desde su lugar de residencia habitual.

El acuerdo fue firmado en la sede del Juzgado de Faltas N° 2 de la capital neuquina. “La medida representa un paso fundamental hacia la consolidación de una metrópoli colaborativa en todo el Alto Valle”, se indicó.

“La modernización del Estado es uno de los ejes de la gestión de Mariano Gaido y este avance materializa esa visión estratégica. El convenio tiene una vigencia de dos años y establece que la colaboración y asistencia administrativa entre ambos municipios será de carácter gratuito”, se informó en la Municipalidad de Neuquén.

Además, el acuerdo contempla el desarrollo de capacitaciones conjuntas e intercambio de buenas prácticas para fortalecer de manera continua el trabajo de los equipos.

El impacto de la medida

La jueza del Juzgado de Faltas N° 2, Romina Doglioli se refirió al impacto que esta medida tendrá en la vida cotidiana de las personas. “Lo importante es la agilidad y la eficiencia que va a traer a los vecinos para que se puedan acercar a hacer los trámites”, afirmó.

El sistema de ventanilla única funciona de manera simple y directa para desestimar obstáculos burocráticos. Quienes reciban una sanción en la ciudad vecina podrán acudir a los mostradores de su localidad para solicitar todo el asesoramiento necesario.

Una vez obtenida la información básica, los infractores tendrán la posibilidad de presentar el descargo correspondiente mediante correo electrónico. Toda la documentación será remitida de forma interna e inmediata al tribunal respectivo que lleva la causa.

El mecanismo respeta de manera estricta la autonomía jurídica y administrativa de cada dependencia judicial. El gran cambio radica en que se eliminan por completo las barreras geográficas que antes complicaban los procesos a los ciudadanos.

Una medida sin antecedentes

La jueza del Juzgado N° 1, Natalia Dos Santos Almeida, remarcó la importancia de esta integración interinstitucional que no registra antecedentes en la zona. “Hoy nos convoca la suscripción de un convenio que va a repercutir favorablemente en ambas jurisdicciones”, aseguró la funcionaria.

El entendimiento también resuelve un problema histórico vinculado a los procesos legales que habitualmente quedan inconclusos por falta de contacto. Se implementará un novedoso sistema de colaboración especial para efectivizar las notificaciones de resoluciones y sentencias.

Sebastián Fariña Petersen

Muchas veces, las cédulas resultaban infructuosas porque las personas cambiaban de domicilio o resultaba complejo ubicarlas en otras jurisdicciones. A partir de ahora, los notificadores de cada municipio trabajarán en conjunto para hallar a las personas sancionadas.

Esta cooperación operativa garantiza que los expedientes lleguen a su fin y asegura el cumplimiento pleno de las normativas vigentes. Las sentencias tendrán un seguimiento certero gracias al trabajo compartido de los agentes públicos de las dos localidades.

La jueza de Cipolletti, Fernanda Siracusa, habló de “la hermandad entre las administraciones para lograr resultados concretos a favor de la gente. Es un día muy importante por el hecho de poder coordinar acciones y agilizar los procesos”, sostuvo.

La funcionaria de la provincia de Río Negro también reconoció el “esfuerzo del personal” que sostendrá esta red. “Ponemos en valor el trabajo diario que hace todo el equipo que tenemos y nos respalda con responsabilidad y compromiso”, dijo.

Las autoridades coinciden en que este primer paso sentará las bases para sumar a otros distritos de la región con el transcurso de los meses. El objetivo de máxima es conformar una red solidaria que abarque a todos los Juzgados de Faltas de las ciudades de los alrededores.

“Creemos que es la punta de lanza, Neuquén no solo es el faro, sino que somos todos, todo el Alto Valle”, señaló Doglioli.