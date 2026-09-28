Desde el Municipio pidieron extremar los cuidados y recordaron que todavía no comenzó la temporada de balnearios en Neuquén.

Advierten que no hay que meterse al río: el Limay y el Neuquén tienen mucho caudal y el agua está muy fría.

Con los días de calor, las costas de Neuquén vuelven a convertirse en uno de los lugares elegidos por vecinos para pasar la tarde y disfrutar al aire libre. Sin embargo, desde la Municipalidad recordaron que todavía no comenzó la temporada de balnearios y pidieron no ingresar al agua.

La advertencia fue realizada por Francisco Baggio , subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén , quien remarcó que los guardavidas recién comenzarán a trabajar el 15 de noviembre.

Por este motivo, quienes concurran a las zonas costeras durante estos días podrán disfrutar de los espacios al aire libre, pero deben evitar meterse al río , ya sea para nadar o para refrescarse. “Que nadie se meta al agua, es muy peligroso”, señaló Baggio, en diálogo con LU5, al referirse a las condiciones actuales del Limay y del Neuquén.

El funcionario explicó que, además de que todavía no comenzó la temporada balnearia, los dos ríos presentan actualmente un importante caudal y el agua se encuentra muy fría. Estas condiciones aumentan el riesgo para quienes ingresen sin la supervisión y las medidas de seguridad correspondientes.

La situación cobra especial importancia durante las jornadas cálidas, cuando las temperaturas pueden superar los 20 o 25 grados y generan una mayor concurrencia a las costas. Desde afuera, el río puede parecer una alternativa para refrescarse, pero las condiciones del agua son diferentes a las que se perciben en la costa.

Baggio también pidió especial cuidado a quienes practican deportes acuáticos, como kayak o stand up paddle. En estos casos, recomendó utilizar chaleco salvavidas, avisar a otra persona antes de ingresar al agua y realizar la actividad únicamente en lugares habilitados.

Además, remarcó que no alcanza con tener una tabla o un kayak para ingresar al río: es necesario contar con los conocimientos y la preparación adecuada para manejarse en el agua.

“Con este caudal que tiene el Limay y el Neuquén, la verdad que se vuelve peligroso”, sostuvo el funcionario municipal.

Las costas, abiertas pero sin temporada de baño

El Municipio recordó que las zonas costeras continúan siendo espacios de encuentro para los vecinos, pero eso no significa que estén habilitadas para bañarse.

Durante los últimos días, la presencia de personas en las costas fue importante y se extendió incluso hasta después de las 21, pese a la llovizna que se registró en algunos momentos. El clima templado favoreció la permanencia de familias y grupos de amigos en distintos sectores.

Frente a este escenario, la recomendación es disfrutar de las costas sin ingresar al agua hasta que comience oficialmente la temporada de balnearios.

Baggio informó que el 15 de noviembre será la fecha de inicio del operativo con guardavidas en la ciudad de Neuquén. Hasta entonces, las autoridades piden especial responsabilidad para evitar situaciones de riesgo.

El mensaje para quienes se acerquen a los ríos durante los próximos días es concreto: el calor puede invitar a refrescarse, pero todavía no comenzó la temporada de balnearios y no está habilitado el ingreso al agua.