Protección Civil advirtió por el aumento de los caudales y pidió extremar los cuidados cerca de ríos y lagos.

Ríos de Neuquén: cómo están los caudales y qué se espera para los próximos días. (Imagen ilustrativa)

La situación de los ríos de Neuquén se mantiene bajo monitoreo permanente ante el aumento de los caudales registrado en distintos sectores de la provincia. Si bien el escenario previsto para esta semana disminuyó en intensidad respecto de los primeros pronósticos, todavía se esperan varios días de lluvias y nevadas que podrían generar nuevos cambios.

El director de Protección Civil de Neuquén, Carlos Cruz , explicó que el viernes se reunió el Comité Preventivo Provincial junto con representantes de los municipios para analizar el escenario y coordinar las tareas ante el alerta meteorológico que se había emitido para estos días. Según explicó, el seguimiento realizado junto con la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) permitió determinar que la magnitud del evento será menor a la que se había previsto inicialmente.

Sin embargo, aclaró que esto no significa que la situación esté completamente normalizada.

Uno de los puntos centrales del operativo está relacionado con las erogaciones desde el compensador de El Chañar. De acuerdo con Cruz, durante los próximos días se mantendrán en 500 metros cúbicos por segundo, con impacto sobre el sistema de ríos que atraviesa sectores de Vista Alegre, Centenario y Neuquén capital.

Ante esta situación, Cruz explicó en Canal 7 Noticias que, hasta el momento, Protección Civil no registró situaciones que hayan obligado a realizar evacuaciones ni pedidos de asistencia directa vinculados con el aumento de los caudales.

Las crecidas por las erogaciones de las hidroeléctricas destruyeron la costa del río Limay. Sebastián Fariña Petersen

La previsión oficial es mantener ese nivel de erogación y continuar con un monitoreo permanente durante toda la semana. El objetivo es detectar con anticipación cualquier modificación que pueda generar complicaciones en zonas cercanas a los cursos de agua.

Cruz remarcó, además, que quienes viven o circulan en inmediaciones de los ríos deben extremar las precauciones, especialmente en las líneas de ribera, donde ya puede observarse un avance del agua.

El miércoles podría ser una jornada clave

Aunque el pronóstico general mejoró respecto de lo previsto inicialmente, todavía quedan varios días con condiciones meteorológicas adversas. Desde Protección Civil indicaron que entre el martes y el viernes continuarán los períodos de lluvia y nieve en distintos puntos de la provincia.

La atención estará puesta especialmente en el miércoles y la madrugada del jueves, cuando se esperan las condiciones de mayor intensidad dentro de este período.

Por ese motivo, durante las próximas horas se reforzará el seguimiento junto con la AIC y el SMN. La información será evaluada de manera permanente para determinar si resulta necesario modificar las medidas preventivas vinculadas con los caudales.

El funcionario señaló que las precipitaciones y nevadas pueden seguir generando un incremento del agua en ríos y otros espejos de agua, por lo que recomendó no subestimar las condiciones meteorológicas.

Gentileza Defensa Civil de Plottier

El pedido de Protección Civil

Ante este escenario, desde el organismo provincial recomendaron a la población consultar únicamente los reportes y alertas difundidos por los canales oficiales y evitar exponerse innecesariamente durante los períodos de lluvia, nieve y viento.

También pidieron no realizar actividades al aire libre cerca de ríos, lagos o zonas de ribera, especialmente mientras persista el aumento de los caudales.

La recomendación alcanza tanto a quienes viven en sectores próximos a los cursos de agua como a quienes tienen previsto realizar actividades recreativas durante los próximos días.

Por ahora, el escenario se mantiene bajo control y no se prevén mayores erogaciones. Sin embargo, la evolución del tiempo durante martes, miércoles y jueves será determinante para definir cómo continuará la situación en las distintas cuencas de la provincia.

Desde Protección Civil insistieron en que el panorama puede modificarse de acuerdo con la cantidad e intensidad de las precipitaciones que finalmente se registren. Por eso, el monitoreo continuará durante toda la semana en coordinación con los organismos técnicos y los municipios neuquinos.